Sondaggi politici, campo largo avanti: il centrodestra è sotto il 42%

🌐 La nuova Supermedia YouTrend/Agi fotografa un equilibrio sempre più delicato: il centrodestra si ferma al 41,1%, mentre il campo largo raggiunge il 43,2% e, con l’attuale impianto della riforma elettorale, supererebbe la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Fratelli d’Italia resta nettamente primo partito, ma Forza Italia e Lega arretrano ancora. La vera novità è la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, ormai appaiato agli azzurri al 7,6%.

La nuova fotografia dei sondaggi politici arriva in un momento particolarmente delicato per la maggioranza di governo. La riforma elettorale è ancora al centro del confronto parlamentare e la soglia del premio di governabilità rende ogni decimale potenzialmente decisivo.

Secondo la Supermedia YouTrend/Agi aggiornata al 10 settembre 2026, Fratelli d’Italia rimane saldamente il primo partito con il 26,9%, ma il dato più significativo riguarda la distanza tra i due schieramenti che, secondo la simulazione per coalizioni prevista dal nuovo sistema, potrebbero contendersi il premio.

Il centrodestra si attesta infatti al 41,1%, mentre il campo largo arriva al 43,2%. La differenza è di 2,1 punti.

Non è un risultato elettorale e non significa che oggi esista già una maggioranza alternativa. Ma, se queste intenzioni di voto si trasformassero in voti e se l’attuale meccanismo della riforma restasse invariato, il centrosinistra allargato supererebbe la soglia del 42% prevista per il premio di governabilità.

FdI resta primo, ma la maggioranza perde terreno

Il dato più rassicurante per Giorgia Meloni continua a essere quello relativo al partito che guida il governo.

Fratelli d’Italia è al 26,9%, in crescita di 0,2 punti rispetto alla precedente Supermedia del 30 luglio. Il partito mantiene quindi una distanza considerevole dal principale inseguitore, il Partito Democratico.

Il PD si colloca infatti al 21%, con una flessione di 0,2 punti.

Il vantaggio di FdI rimane dunque vicino ai sei punti percentuali e conferma un elemento ormai strutturale del quadro politico italiano: Meloni continua a guidare nettamente la classifica dei singoli partiti, anche in una fase nella quale la somma delle forze di opposizione può risultare superiore a quella della maggioranza.

È proprio questa differenza tra forza del singolo partito e forza delle coalizioni a rendere particolarmente importante la nuova legge elettorale.

M5S perde quasi un punto: il campo largo rallenta

La principale variazione negativa della Supermedia riguarda il Movimento 5 Stelle.

Il partito guidato da Giuseppe Conte scende al 12,1%, perdendo 0,9 punti rispetto alla rilevazione precedente. È la flessione più consistente registrata nella nuova media.

Il risultato non impedisce comunque al campo largo di mantenersi sopra la soglia del premio, perché alle percentuali di PD e M5S si aggiungono quelle delle altre forze considerate nella coalizione.

La situazione, però, racconta un’altra cosa: il vantaggio del centrosinistra non deriva da una crescita generalizzata di tutte le sue componenti.

Anzi, il campo largo passa complessivamente al 43,2%, ma perde 1,1 punti rispetto alla precedente rilevazione.

Il margine sul centrodestra rimane quindi significativo ma non enorme, soprattutto considerando che mancano ancora diversi passaggi politici prima di un eventuale voto.

Forza Italia e Lega continuano ad arretrare

Il fronte che mostra i segnali più delicati è quello dei partiti alleati di Fratelli d’Italia.

Forza Italia scende al 7,6%, con una perdita di 0,4 punti. È un dato particolarmente rilevante perché porta gli azzurri esattamente allo stesso livello di Futuro Nazionale, la formazione legata a Roberto Vannacci.

Ancora più evidente è la situazione della Lega, che scivola al 5,6%, perdendo altri 0,3 punti.

Il partito di Matteo Salvini si trova così molto distante dai livelli raggiunti in alcune precedenti stagioni elettorali e deve affrontare anche una discussione interna sulla propria identità politica.

La prossima Pontida, in programma il 20 settembre, potrebbe diventare in questo senso un appuntamento importante per capire quanto sia profondo il malessere di una parte del Carroccio, soprattutto nelle aree del Nord che chiedono un ritorno a temi e posizioni più legati alla tradizione autonomista e territoriale.

La debolezza di Lega e Forza Italia ha però una conseguenza che va oltre i singoli partiti: riduce il margine complessivo della coalizione di governo.

Vannacci aggancia Forza Italia

La vera sorpresa della rilevazione è Futuro Nazionale.

Il partito di Roberto Vannacci raggiunge il 7,6%, guadagnando mezzo punto rispetto alla Supermedia del 30 luglio. In questo modo aggancia Forza Italia e diventa, secondo la rilevazione, la quarta forza politica nazionale.

È un passaggio politicamente rilevante.

Non soltanto perché un partito relativamente giovane arriva a una percentuale paragonabile a quella di una forza storica del centrodestra, ma anche perché la crescita di Vannacci modifica gli equilibri interni dell’area conservatrice.

La dinamica è particolarmente evidente osservando il confronto con la Lega: Futuro Nazionale è ormai quasi due punti sopra il Carroccio.

Questo non significa automaticamente che i voti di Vannacci siano voti sottratti alla Lega o a Forza Italia. I sondaggi non permettono di stabilire con certezza la provenienza di ogni singolo elettore.

Ma il dato indica che esiste uno spazio elettorale significativo per una proposta distinta dai partiti tradizionali del centrodestra.

Ed è una variabile che Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani non possono ignorare.

Il centrodestra è al 41,1%: cosa significa per il premio

La parte più interessante del sondaggio riguarda proprio la legge elettorale.

L’impianto attualmente all’esame del Parlamento prevede un sistema proporzionale accompagnato da un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. Se la soglia non viene raggiunta o i risultati tra Camera e Senato non consentono l’applicazione del premio, il meccanismo previsto torna alla distribuzione proporzionale dei seggi.

È qui che il 41,1% del centrodestra assume un peso politico particolare.

Manca meno di un punto alla soglia.

Non sarebbe dunque necessario uno spostamento enorme dell’elettorato per cambiare completamente lo scenario.

Il campo largo, con il suo 43,2%, sarebbe invece già sopra il livello previsto.

Ma c’è un’avvertenza fondamentale: una Supermedia non è una simulazione di seggi e tantomeno un’elezione anticipata.

Tra intenzioni di voto e risultato effettivo esistono astensione, indecisi, campagna elettorale, candidature, alleanze e dinamiche territoriali. E soprattutto la legge elettorale non è ancora definitivamente approvata.

La riforma elettorale può cambiare gli equilibri

Il disegno di legge ha subito modifiche nel corso dell’iter parlamentare. Il Senato ha avviato l’esame del provvedimento il 9 settembre e il testo prevede, nella formulazione discussa a Palazzo Madama, il superamento dei collegi uninominali a favore di un sistema a prevalente base proporzionale.

Uno dei nodi principali riguarda le preferenze, che nella versione modificata della riforma dovrebbero essere reintrodotte, mantenendo però il meccanismo dei capilista indicati dai partiti.

La questione è tutt’altro che tecnica.

Quando una legge elettorale assegna un premio a una coalizione che supera una determinata soglia, anche pochi decimali possono diventare politicamente importanti. Un 41,1% non vale semplicemente meno di un 42%: in determinate condizioni può significare un risultato parlamentare completamente diverso.

Ed è proprio questa la ragione per cui i numeri dei sondaggi vengono osservati con particolare attenzione dai partiti.

La vera sfida per Meloni è la somma della coalizione

Il dato della Supermedia racconta quindi una situazione meno semplice di quanto suggerisca la posizione di Fratelli d’Italia.

Meloni può guardare con soddisfazione al 26,9% del suo partito, che rimane largamente la prima forza nazionale.

Ma contemporaneamente deve fare i conti con una coalizione che, nel suo complesso, è al 41,1%.

Il problema non è dunque la leadership di FdI nel centrodestra. Quella appare consolidata.

La questione è se Lega e Forza Italia riusciranno a recuperare terreno, oppure se la crescita di Futuro Nazionale continuerà a modificare la distribuzione dei consensi nell’area.

È una differenza cruciale.

Perché in un sistema nel quale il premio viene assegnato sulla base della coalizione, la forza del primo partito non basta.

Il centrosinistra ha un vantaggio, ma non ancora una vittoria

Dire che il campo largo è “verso la vittoria” sarebbe quindi prematuro.

Il 43,2% è un dato favorevole rispetto al 41,1% del centrodestra, ma resta una fotografia delle intenzioni di voto, non il risultato di un’elezione.

Inoltre, la stessa coalizione perde 1,1 punti rispetto alla precedente Supermedia. Il M5S arretra sensibilmente, mentre il PD rimane sostanzialmente stabile.

Il vantaggio nasce dunque soprattutto dalla somma delle componenti, più che da una crescita impetuosa del principale partito di opposizione.

È un elemento che può diventare decisivo nei prossimi mesi: il campo largo dovrà dimostrare di essere non soltanto una somma aritmetica di consensi, ma una coalizione capace di mantenere insieme elettorati differenti.

Tutti i numeri della nuova Supermedia

La graduatoria aggiornata al 10 settembre restituisce questo quadro:

Fratelli d’Italia: 26,9% (+0,2)

(+0,2) Partito Democratico: 21,0% (-0,2)

(-0,2) Movimento 5 Stelle: 12,1% (-0,9)

(-0,9) Futuro Nazionale: 7,6% (+0,5)

(+0,5) Forza Italia: 7,6% (-0,4)

(-0,4) Alleanza Verdi e Sinistra: 6,3% (-0,1)

(-0,1) Lega: 5,6% (-0,3)

(-0,3) Azione: 3,7% (+0,6)

(+0,6) Italia Viva: 2,4% (+0,1)

(+0,1) +Europa: 1,4% (stabile)

(stabile) Noi Moderati: 1,0% (stabile).

Sul piano delle coalizioni, invece, il campo largo è al 43,2%, il centrodestra al 41,1%, Futuro Nazionale al 7,6% e l’area centrista al 4,9%.

La partita, insomma, è tutt’altro che chiusa.

Fratelli d’Italia resta nettamente davanti a tutti, ma il centrodestra nel suo complesso è sotto la soglia del 42%. Dall’altra parte, il campo largo supera quella soglia ma perde consensi rispetto alla rilevazione precedente.

E mentre i due grandi schieramenti si contendono ogni decimale, Vannacci continua a crescere, Forza Italia e Lega arretrano e il sistema politico italiano si avvicina a una nuova fase di competizione interna.

Se il quadro dovesse rimanere simile, la domanda delle prossime rilevazioni non sarebbe più soltanto chi è il primo partito.

Sarebbe molto più concreta: chi riuscirà a superare il 42% quando conteranno davvero i voti?