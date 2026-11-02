Sondaggi, il centrodestra recupera e Vannacci arretra

🌐 Sondaggi politici: il centrodestra risale al 44% contro il 43,1% del campo largo. Futuro Nazionale di Vannacci cala al 5,6%, ma la distanza fra coalizioni resta minima.

Nove decimi separano i blocchi politici

Il centrodestra torna davanti nel confronto fra coalizioni, ma parlare di vittoria già acquisita sarebbe un errore politico e statistico. Nell’ultima rilevazione EMG per il Tg3, la coalizione guidata da Giorgia Meloni raggiunge il 44 per cento, in aumento di un punto e mezzo, mentre il cosiddetto campo largo viene indicato al 43,1 per cento, con una crescita di sei decimi. Lo scarto è di appena nove decimi di punto: un margine che invita a osservare la tendenza senza trattare una singola indagine come una proiezione certa del risultato elettorale.

La fotografia mostra un sistema politico polarizzato intorno a due blocchi molto vicini. Il centro raccoglie il 5,2 per cento secondo la stessa rilevazione, mentre resta da capire come queste intenzioni di voto si tradurrebbero nei collegi e in un sistema elettorale che potrebbe cambiare. Le coalizioni non sono soltanto somme aritmetiche di partiti: dipendono da accordi, candidati, partecipazione, differenze territoriali e capacità di far convergere elettorati differenti. La distanza nei sondaggi è piccola, la complessità del voto reale molto più grande.

Fratelli d’Italia viene stimata al 26 per cento, confermandosi primo partito. Il Partito democratico è al 20,5, il Movimento 5 Stelle all’11,6 e Alleanza Verdi-Sinistra al 5,6. Il dato del principale partito di governo continua a indicare una base consistente, ma non cancella il peso degli alleati: senza la coalizione, il distacco dalle opposizioni assumerebbe un significato diverso. È qui che i movimenti delle formazioni minori diventano politicamente importanti.

Vannacci sotto Forza Italia e Lega

La novità più discussa riguarda Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che nella rilevazione scende al 5,6 per cento, cedendo nove decimi rispetto al confronto precedente. Si colloca così sotto Forza Italia, stimata al 7,5 per cento, e sotto la Lega, al 7,3. Il dato segnala un ridimensionamento del consenso che negli ultimi mesi aveva attirato l’attenzione dei commentatori, ma non basta da solo a certificare una tendenza irreversibile. Per farlo servono serie storiche, confronti fra più istituti e valutazioni sull’incertezza delle stime.

Il punto politico è che le formazioni che puntano sulla rottura possono intercettare rapidamente consenso, ma devono poi affrontare la prova della stabilità. Una parte degli elettori può spostarsi fra partiti ideologicamente vicini; un’altra può cambiare priorità quando il dibattito nazionale si concentra su temi economici o amministrativi. Anche la visibilità mediatica non si traduce necessariamente in crescita. Il risultato di Vannacci va quindi letto insieme al recupero attribuito alla Lega e alla tenuta di Forza Italia.

Nell’opposizione, il Pd resta distante da Fratelli d’Italia come singola forza, mentre il campo largo tenta di compensare il divario attraverso la somma di alleati differenti. Italia Viva è data al 2,6 e +Europa all’1,8. Ma l’aggregazione numerica non elimina le divergenze su programmi, leadership e politica estera. Un blocco che somma percentuali senza costruire un’identità comune rischia di restare una formula da sondaggio, più che un progetto comprensibile agli elettori.

Un aspetto da osservare nelle prossime settimane è la relazione fra crescita dei partiti maggiori e tenuta degli alleati minori. Le percentuali nazionali possono nascondere profonde differenze fra Nord, Centro e Sud, fra grandi città e piccoli comuni. Un soggetto politico marginale in media può essere decisivo in alcuni territori, così come una forza forte nei sondaggi può non possedere candidati competitivi ovunque. Le ipotesi sulle future coalizioni dovrebbero partire dai programmi e dalle scelte dei leader, non da accostamenti automatici di sigle. Anche l’incertezza metodologica richiede prudenza: senza campione, date di raccolta, ponderazioni e margini di errore, una variazione di pochi decimi non può essere trattata come una rivoluzione. Vale per Vannacci, per gli alleati di governo e per tutte le forze di opposizione.

Il dato sull’affluenza e i limiti delle previsioni

La rilevazione indica anche un’affluenza potenziale al 65 per cento, ma le dichiarazioni di intenzione non coincidono sempre con il comportamento alle urne. Un elettore può cambiare idea, rinunciare a votare o decidere soltanto negli ultimi giorni. Il campionamento, le modalità di intervista e il periodo di raccolta influenzano ulteriormente i risultati. Non conoscere o non comunicare questi elementi significa presentare la politica come una corsa di cavalli, perdendo la sostanza delle scelte.

La dinamica più interessante resta il doppio movimento: recupero complessivo del centrodestra e riduzione del consenso per una delle sue componenti esterne o concorrenti. Si può leggere come un ritorno verso marchi politici più consolidati, ma è una possibile interpretazione, non una spiegazione dimostrata. Saranno le rilevazioni successive a indicare se l’effetto proseguirà oppure si rivelerà temporaneo.

Intanto gli elettori aspettano risposte su salari, sanità, servizi e costo della vita. La politica preferisce discutere di decimali, ma lo scarto che conta davvero è quello fra promesse e risultati. I sondaggi sono strumenti utili per capire il momento, non certificati di vittoria: chi li brandisce come tali rischia di confondere il consenso potenziale con il mandato democratico.