Serie A, Milan e Juve travolte: Inter prima | MetroCalcio

🌐 Serie A sconvolta dal turno infrasettimanale: il Milan crolla 2-4 contro il Bologna, la Juventus perde 2-0 a Genova, mentre l’Inter batte il Venezia e aggancia la Lazio in vetta a 25 punti. Il Napoli travolge il Monza 4-1 e rilancia la propria rincorsa. In Serie B il Palermo conserva il primato dopo lo spettacolare 3-3 di Pisa. All’orizzonte il derby di Milano e Juventus-Napoli, ma prima Fiorentina e Atalanta devono completare il nono turno.

Milan umiliato a San Siro: il Bologna ne segna quattro

Il Milan precipita davanti al proprio pubblico e trasforma quella che doveva essere una serata di consolidamento in un clamoroso passo falso. Il Bologna vince 4-2 a San Siro, infliggendo alla formazione allenata da Rúben Amorim la prima sconfitta stagionale in campionato.

La partita sembra inizialmente indirizzata verso un successo rossonero nonostante il vantaggio ospite firmato da Samuel Mbangula all’ottavo minuto. Alphadjo Cissé ribalta tutto con una doppietta al 14° e al 27°, ma il Milan perde progressivamente controllo, equilibrio e lucidità.

Nella ripresa arriva il tracollo: l’autorete di Bartesaghi al 60° riporta in parità il Bologna, Mbangula colpisce nuovamente due minuti dopo e completa la tripletta all’86°.

Tre reti dello stesso giocatore, quattro gol incassati e una sconfitta devastante per la classifica. Il Milan rimane a 18 punti, sette lunghezze dietro Inter e Lazio. Il risultato impone una riflessione sulle fragilità difensive, aggravata dall’imminente derby contro i nerazzurri.

Juventus, notte fonda a Marassi: il Genoa domina e vince 2-0

La crisi juventina si aggrava nello stadio Luigi Ferraris. Il Genoa batte 2-0 la Juventus, interrompendo immediatamente le ambizioni di risalita dei bianconeri.

La formazione guidata da Daniele De Rossi costruisce il successo nei primi 28 minuti. Ehizibue sblocca il risultato al 12°, Baldanzi raddoppia al 28°. Due colpi che mettono a nudo le difficoltà della squadra di Luciano Spalletti, incapace di trasformare il possesso della ripresa in una rimonta.

La Juventus resta a 14 punti dopo nove giornate, con tre sconfitte già accumulate. Sono numeri pesanti per una società chiamata a competere ai vertici e che deve adesso preparare la sfida contro il Napoli.

Il Genoa sale invece a 10 punti e ottiene una vittoria di enorme valore, conquistata attraverso compattezza difensiva, aggressività e concretezza offensiva.

Inter capolista con due autoreti: Venezia condannato dagli episodi

L’Inter vince 2-0 a Venezia e raggiunge la Lazio al comando della Serie A con 25 punti. Ma la partita racconta un successo molto meno semplice di quanto suggerisca il risultato.

I nerazzurri faticano a costruire occasioni nitide, mentre il Venezia riesce più volte a rendersi pericoloso. Due reti lagunari vengono annullate per fuorigioco e la squadra di Cristian Chivu rischia seriamente di lasciare punti preziosi al Penzo.

La svolta arriva soltanto nel finale: Moreno devia nella propria porta un pallone di Thuram al 79°, poi Halhal firma involontariamente il raddoppio all’82°.

Due autoreti in tre minuti consegnano all’Inter una vittoria fondamentale, quarta consecutiva in campionato. La capolista si presenta così al derby con sette punti di vantaggio sul Milan.

Napoli, poker a Monza: la squadra reagisce e rialza la testa

Il Napoli ritrova il successo con un convincente 4-1 sul campo del Monza. Højlund apre al 10°, ma Varela ristabilisce la parità al 43°, rimettendo in discussione un incontro che sembrava inizialmente favorevole agli azzurri.

La ripresa cambia radicalmente il copione. Politano firma il nuovo vantaggio al 48°, Rafa Marín allunga al 62° e De Bruyne chiude la partita cinque minuti più tardi.

Tre reti in meno di venti minuti restituiscono forza offensiva a una squadra reduce dal movimentato pareggio contro la Roma. Il Napoli sale a 14 punti e aggancia la Juventus.

Il successo è tuttavia accompagnato dalla preoccupazione per Lobotka, costretto a uscire dopo un problema alla caviglia sinistra. Le sue condizioni rappresentano un elemento da valutare prima della trasferta di Torino.

Serie B, Palermo salvo nella battaglia di Pisa: finisce 3-3

Il Palermo difende il primato della Serie B al termine di una sfida spettacolare contro il Pisa, conclusa 3-3.

I toscani colpiscono due volte con Pittarello, ma la formazione rosanero reagisce nella ripresa con Johnsen, Peda e Vavassori, riuscendo addirittura a ribaltare il risultato. All’80° Marras firma il pareggio definitivo.

Il Palermo raggiunge quota 23 punti, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sul Modena, vincitore 2-1 a Vicenza. Alle spalle dei gialloblù rimane l’Ascoli a 18, mentre il Mantova conserva 17 punti nonostante la sconfitta interna contro la Cremonese.

La nona giornata consegna anche i successi di Padova, Cesena, Carrarese ed Hellas Verona. Per Sampdoria e Catanzaro, ferme a cinque punti, la situazione resta particolarmente delicata.

Italia, Lazio travolgente e Roma all’inseguimento

La Lazio conserva il primo posto insieme all’Inter grazie al roboante 6-2 rifilato martedì al Sassuolo. La squadra biancoceleste conferma una straordinaria prolificità offensiva, mentre la Roma resta a un solo punto dalla coppia di testa dopo il 4-2 al Cagliari.

Il Como continua a sorprendere: il 3-1 esterno contro il Torino porta la formazione lariana a quota 20 punti, davanti al Milan.

A Parma termina invece senza reti la sfida con l’Udinese, un risultato che lascia entrambe le squadre nelle zone più pericolose della graduatoria.

Mondo, Manchester City avanti ai rigori in Coppa di Lega

In Inghilterra il Manchester City supera il Brighton ai calci di rigore, dopo un combattuto 2-2 nei tempi regolamentari, conquistando l’accesso ai quarti di finale della Coppa di Lega.

Kovačić e Vitor Reis rispondono ai vantaggi ospiti di Yalcouyé e Rutter. La sfida si decide dal dischetto: il City prevale 4-3 grazie anche alle parate decisive del portiere Gerónimo Rulli.

Una qualificazione sofferta per la formazione di Manchester, costretta a inseguire due volte prima di imporsi nella sequenza finale.

Manchester City FC

Classifica Serie A aggiornata al 29 ottobre 2026

9ª giornata ancora da completare. Punti e incontri disputati.

Pos. Squadra Punti PG 1 Inter 25 9 2 Lazio 25 9 3 Roma 24 9 4 Como 20 9 5 Milan 18 9 6 Frosinone 14 8 7 Juventus 14 9 8 Napoli 14 9 9 Torino 13 9 10 Cagliari 13 9 11 Bologna 11 9 12 Atalanta 10 8 13 Genoa 10 9 14 Lecce 9 8 15 Sassuolo 8 9 16 Monza 7 9 17 Udinese 5 9 18 Parma 5 9 19 Fiorentina 4 8 20 Venezia 3 9

Prossimo turno Serie A: derby di Milano e Juventus-Napoli

10ª giornata · 31 ottobre – 2 novembre 2026

Data Ora Partita Sab 31/10 15:00 Bologna–Monza Sab 31/10 18:00 Udinese–Roma Sab 31/10 20:45 Milan–Inter Dom 01/11 12:30 Como–Venezia Dom 01/11 15:00 Frosinone–Torino Dom 01/11 15:00 Lazio–Cagliari Dom 01/11 18:00 Lecce–Genoa Dom 01/11 20:45 Juventus–Napoli Lun 02/11 18:30 Sassuolo–Fiorentina Lun 02/11 20:45 Atalanta–Parma

Classifica Serie B aggiornata al 29 ottobre 2026

9ª giornata completata. Juve Stabia con quattro punti di penalizzazione.

Pos. Squadra Punti 1 Palermo 23 2 Modena 19 3 Ascoli 18 4 Mantova 17 5 Benevento 15 6 Pisa 15 7 Südtirol 13 8 Padova 13 9 Hellas Verona 12 10 Avellino 12 11 Cesena 11 12 Virtus Entella 10 13 Carrarese 10 14 Arezzo 10 15 Cremonese 9 16 Vicenza 9 17 Juve Stabia 8 18 Empoli 7 19 Sampdoria 5 20 Catanzaro 5

Giovedì 29 ottobre, Fiorentina-Atalanta e Frosinone-Lecce chiudono il turno

La nona giornata di Serie A si completerà giovedì 29 ottobre con due incontri importanti per le zone centrali e basse della classifica.

Alle 18:30 il Frosinone ospiterà il Lecce, mentre alle 20:45 la Fiorentina affronterà l’Atalanta allo stadio Artemio Franchi.

I viola si presentano all’appuntamento con appena quattro punti nelle prime otto partite, una situazione che rende particolarmente significativa la sfida contro i bergamaschi, attualmente a quota dieci. Il Frosinone, invece, parte da 14 punti e affronta un Lecce fermo a nove.

Le due partite completeranno il programma del turno infrasettimanale prima dell’avvio della decima giornata, fissato per sabato 31 ottobre.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.