Inter da brividi, Lazio in vetta: è guerra scudetto | MetroCalcio
Inter-Fiorentina 2-1, Thuram e Zielinski salvano Chivu al 98°
San Siro passa dalla disperazione all’esplosione di gioia in sette minuti di recupero. L’Inter batte la Fiorentina 2-1 e raggiunge la Lazio in testa alla classifica, ma il risultato nasconde una partita molto più complicata di quanto raccontino i 22 punti dei nerazzurri.
La squadra di Cristian Chivu domina il possesso, crea occasioni, colpisce due traverse con Carlos Augusto e trova sulla propria strada un David de Gea straordinario. Eppure al 65° minuto è la Fiorentina a passare in vantaggio con Alex Jimenez, autore di una conclusione da fuori area che sorprende Provedel.
Quando la sconfitta sembra inevitabile, Marcus Thuram pareggia al 91° minuto con un sinistro preciso. Poi si procura il rigore che Piotr Zielinski trasforma al 98°, completando una rimonta clamorosa.
La capolista vince, ma continua a concedere troppo
L’Inter resta imbattuta con sette vittorie e un pareggio, 23 reti segnate e dieci subite. Numeri da protagonista, ma anche il segnale di una squadra che spesso deve ricorrere a rimonte per correggere gli errori commessi.
Per la Fiorentina, ancora ferma a quattro punti, la sconfitta è devastante. La squadra di Paolo Vanoli aveva costruito una concreta possibilità di successo, vanificata nei minuti decisivi.
Milan, colpo a Udine: Pulisic e Hutchinson rilanciano i rossoneri
Il Milan passa a Udine 2-0 e raggiunge la Roma al terzo posto con 18 punti. La squadra di Ruben Amorim colpisce subito con Christian Pulisic al sesto minuto e chiude il confronto nella ripresa grazie a Omari Hutchinson, a segno al 65°.
La vittoria esterna ha un peso preciso: i rossoneri rimangono imbattuti e accorciano a quattro punti il distacco dalla coppia di testa.
Per l’Udinese, invece, arriva un’altra sconfitta pesante. Quattro punti in otto partite e una classifica che impone risposte immediate, mentre gli avversari diretti nella lotta per la salvezza cominciano a raccogliere risultati.
Juventus, due gol a Lecce: Spalletti ritrova ossigeno
La formazione di Luciano Spalletti sale a 14 punti, ma rimane otto lunghezze dietro Inter e Lazio. La vittoria restituisce fiducia senza cancellare il ritardo accumulato nelle prime otto giornate.
Per il Lecce è una sconfitta che lascia interrogativi sulla capacità di opporsi alle squadre tecnicamente superiori. I giallorossi restano a nove punti e dovranno affrontare il prossimo turno senza concedere altro terreno.
Atalanta-Frosinone 4-4, spettacolo e difese sotto accusa
Otto gol, continui ribaltamenti e una gestione difensiva da dimenticare. Atalanta-Frosinone finisce 4-4, uno dei risultati più sorprendenti dell’ottava giornata.
Il Frosinone colpisce con Schmid, autore di una doppietta, e trova altre due reti con Calò e Terzic. L’Atalanta risponde con due gol di Krstovic, una rete di Ederson e una di Elmas.
I bergamaschi salgono soltanto a dieci punti, mentre il Frosinone raggiunge quota 14, confermando un avvio di campionato superiore alle aspettative.
Lo spettacolo non nasconde le fragilità: concedere quattro reti davanti al proprio pubblico significa lasciare per strada punti pesanti.
Serie B, Palermo in fuga: Catanzaro travolto dall’Ascoli
Il Palermo batte la Carrarese 2-1 con le reti di Johnsen e Vavassori e consolida il primato in Serie B, salendo a 22 punti, cinque in più del Mantova.
Il Modena supera il Cesena 3-0, trascinato dalla doppietta di Andrea Belotti. Ma il risultato più clamoroso arriva da Catanzaro, dove l’Ascoli travolge i padroni di casa per 6-1. Una disfatta che aggrava la crisi calabrese e accompagna il cambio di allenatore.
La Sampdoria, raggiunta nel recupero dal Südtirol, resta penultima a cinque punti. Una posizione allarmante per una società dalla storia calcistica tanto importante.
Italia, Lazio prima con l’Inter e Roma frenata a Napoli
La Roma pareggia 3-3 a Napoli, in una sfida caratterizzata dalla doppietta di McTominay e da quella di Balerdi. I giallorossi rimangono imbattuti, mentre il Napoli continua a perdere terreno dalla vetta e si ritrova a undici punti.
Vittorie anche per Bologna, Como e Torino negli anticipi. Il Genoa supera il Venezia 1-0 e conquista tre punti fondamentali nella zona bassa della graduatoria.
Mondo, Real Madrid padrone del Clasico
Il Real Madrid espugna Barcellona 2-1, aggiudicandosi il Clasico e infliggendo ai rivali una sconfitta pesante nella corsa alla Liga.
In Premier League il Manchester United perde 3-0 contro il Bournemouth, mentre il Liverpool supera il Brighton 2-0. Il Newcastle vince 2-0 sul campo del Crystal Palace.
In Bundesliga il Bayern Monaco batte il Friburgo 3-1, mentre il Bayer Leverkusen crolla 3-0 contro l’Hoffenheim. In Francia il Marsiglia supera il Le Havre 4-3 in un confronto ricco di gol.
Classifica Serie A 2026-2027
Ottava giornata completata il 25 ottobre 2026. Tutte le squadre hanno disputato otto partite.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Inter
|22
|2
|Lazio
|22
|3
|Roma
|18
|4
|Milan
|18
|5
|Como
|17
|6
|Frosinone
|14
|7
|Juventus
|14
|8
|Torino
|13
|9
|Cagliari
|13
|10
|Napoli
|11
|11
|Atalanta
|10
|12
|Lecce
|9
|13
|Sassuolo
|8
|14
|Bologna
|8
|15
|Genoa
|7
|16
|Monza
|7
|17
|Udinese
|4
|18
|Fiorentina
|4
|19
|Parma
|4
|20
|Venezia
|3
Prossimo turno Serie A: 27-29 ottobre
Nona giornata, orari italiani
|Data e ora
|Partita
|27/10 · 18:30
|Sassuolo – Lazio
|27/10 · 20:45
|Roma – Cagliari
|27/10 · 20:45
|Torino – Como
|28/10 · 18:30
|Milan – Bologna
|28/10 · 18:30
|Parma – Udinese
|28/10 · 18:30
|Venezia – Inter
|28/10 · 20:45
|Genoa – Juventus
|28/10 · 20:45
|Monza – Napoli
|29/10 · 18:30
|Frosinone – Lecce
|29/10 · 20:45
|Fiorentina – Atalanta
Classifica Serie B 2026-2027
Ottava giornata conclusa il 25 ottobre 2026. La Juve Stabia ha quattro punti di penalizzazione.
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Palermo
|22
|2
|Mantova
|17
|3
|Modena
|16
|4
|Ascoli
|15
|5
|Benevento
|14
|6
|Pisa
|14
|7
|Südtirol
|13
|8
|Avellino
|11
|9
|Padova
|10
|10
|Arezzo
|10
|11
|Verona
|9
|12
|Entella
|9
|13
|Vicenza
|9
|14
|Juve Stabia
|8
|15
|Cesena
|8
|16
|Empoli
|7
|17
|Carrarese
|7
|18
|Cremonese
|6
|19
|Sampdoria
|5
|20
|Catanzaro
|4
Sassuolo-Lazio, martedì la capolista apre il turno
La nona giornata di Serie A prende il via martedì 27 ottobre alle 18:30 con Sassuolo-Lazio. I biancocelesti arrivano all’appuntamento con 22 punti, appaiati all’Inter, e una differenza reti di più undici.
Alle 20:45 si disputano Roma-Cagliari e Torino-Como, due confronti che coinvolgono squadre della parte alta della classifica.
Mercoledì 28 ottobre l’Inter sarà impegnata sul campo del Venezia, mentre Juventus e Milan affronteranno rispettivamente Genoa e Bologna.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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