Inter da brividi, Lazio in vetta: è guerra scudetto | MetroCalcio

🌐 Inter e Lazio comandano la Serie A con 22 punti, ma il successo nerazzurro sulla Fiorentina arriva soltanto al 98° minuto. Milan e Roma inseguono a quattro lunghezze, Juventus vittoriosa a Lecce e Atalanta travolta da otto gol complessivi contro il Frosinone. In Serie B il Palermo vola a 22 punti, il Modena ritrova i gol di Belotti e il Catanzaro crolla sotto i colpi dell’Ascoli. In Europa il Real Madrid conquista il Clasico, mentre il Manchester United precipita contro il Bournemouth.

Inter-Fiorentina 2-1, Thuram e Zielinski salvano Chivu al 98°

San Siro passa dalla disperazione all’esplosione di gioia in sette minuti di recupero. L’Inter batte la Fiorentina 2-1 e raggiunge la Lazio in testa alla classifica, ma il risultato nasconde una partita molto più complicata di quanto raccontino i 22 punti dei nerazzurri.

La squadra di Cristian Chivu domina il possesso, crea occasioni, colpisce due traverse con Carlos Augusto e trova sulla propria strada un David de Gea straordinario. Eppure al 65° minuto è la Fiorentina a passare in vantaggio con Alex Jimenez, autore di una conclusione da fuori area che sorprende Provedel.

Quando la sconfitta sembra inevitabile, Marcus Thuram pareggia al 91° minuto con un sinistro preciso. Poi si procura il rigore che Piotr Zielinski trasforma al 98°, completando una rimonta clamorosa.

La capolista vince, ma continua a concedere troppo

L’Inter resta imbattuta con sette vittorie e un pareggio, 23 reti segnate e dieci subite. Numeri da protagonista, ma anche il segnale di una squadra che spesso deve ricorrere a rimonte per correggere gli errori commessi.

Per la Fiorentina, ancora ferma a quattro punti, la sconfitta è devastante. La squadra di Paolo Vanoli aveva costruito una concreta possibilità di successo, vanificata nei minuti decisivi.

Milan, colpo a Udine: Pulisic e Hutchinson rilanciano i rossoneri

Il Milan passa a Udine 2-0 e raggiunge la Roma al terzo posto con 18 punti. La squadra di Ruben Amorim colpisce subito con Christian Pulisic al sesto minuto e chiude il confronto nella ripresa grazie a Omari Hutchinson, a segno al 65°.

La vittoria esterna ha un peso preciso: i rossoneri rimangono imbattuti e accorciano a quattro punti il distacco dalla coppia di testa.

Per l’Udinese, invece, arriva un’altra sconfitta pesante. Quattro punti in otto partite e una classifica che impone risposte immediate, mentre gli avversari diretti nella lotta per la salvezza cominciano a raccogliere risultati.

Juventus, due gol a Lecce: Spalletti ritrova ossigeno

La Juventus vince 2-0 a Lecce e torna a respirare dopo settimane di risultati insufficienti. Weston McKennie apre il punteggio al 29° minuto, Douglas Luiz raddoppia al 41°.

La formazione di Luciano Spalletti sale a 14 punti, ma rimane otto lunghezze dietro Inter e Lazio. La vittoria restituisce fiducia senza cancellare il ritardo accumulato nelle prime otto giornate.

Per il Lecce è una sconfitta che lascia interrogativi sulla capacità di opporsi alle squadre tecnicamente superiori. I giallorossi restano a nove punti e dovranno affrontare il prossimo turno senza concedere altro terreno.

Atalanta-Frosinone 4-4, spettacolo e difese sotto accusa

Otto gol, continui ribaltamenti e una gestione difensiva da dimenticare. Atalanta-Frosinone finisce 4-4, uno dei risultati più sorprendenti dell’ottava giornata.

Il Frosinone colpisce con Schmid, autore di una doppietta, e trova altre due reti con Calò e Terzic. L’Atalanta risponde con due gol di Krstovic, una rete di Ederson e una di Elmas.

I bergamaschi salgono soltanto a dieci punti, mentre il Frosinone raggiunge quota 14, confermando un avvio di campionato superiore alle aspettative.

Lo spettacolo non nasconde le fragilità: concedere quattro reti davanti al proprio pubblico significa lasciare per strada punti pesanti.

Serie B, Palermo in fuga: Catanzaro travolto dall’Ascoli

Il Palermo batte la Carrarese 2-1 con le reti di Johnsen e Vavassori e consolida il primato in Serie B, salendo a 22 punti, cinque in più del Mantova.

Il Modena supera il Cesena 3-0, trascinato dalla doppietta di Andrea Belotti. Ma il risultato più clamoroso arriva da Catanzaro, dove l’Ascoli travolge i padroni di casa per 6-1. Una disfatta che aggrava la crisi calabrese e accompagna il cambio di allenatore.

La Sampdoria, raggiunta nel recupero dal Südtirol, resta penultima a cinque punti. Una posizione allarmante per una società dalla storia calcistica tanto importante.

Italia, Lazio prima con l’Inter e Roma frenata a Napoli

La Lazio batte il Parma 2-1 e mantiene il primato condiviso con l’Inter. I biancocelesti hanno conquistato sette vittorie in otto giornate e vantano la migliore difesa fra le squadre di vertice, con cinque reti subite.

La Roma pareggia 3-3 a Napoli, in una sfida caratterizzata dalla doppietta di McTominay e da quella di Balerdi. I giallorossi rimangono imbattuti, mentre il Napoli continua a perdere terreno dalla vetta e si ritrova a undici punti.

Vittorie anche per Bologna, Como e Torino negli anticipi. Il Genoa supera il Venezia 1-0 e conquista tre punti fondamentali nella zona bassa della graduatoria.

Mondo, Real Madrid padrone del Clasico

Il Real Madrid espugna Barcellona 2-1, aggiudicandosi il Clasico e infliggendo ai rivali una sconfitta pesante nella corsa alla Liga.

In Premier League il Manchester United perde 3-0 contro il Bournemouth, mentre il Liverpool supera il Brighton 2-0. Il Newcastle vince 2-0 sul campo del Crystal Palace.

In Bundesliga il Bayern Monaco batte il Friburgo 3-1, mentre il Bayer Leverkusen crolla 3-0 contro l’Hoffenheim. In Francia il Marsiglia supera il Le Havre 4-3 in un confronto ricco di gol.

Classifica Serie A 2026-2027

Ottava giornata completata il 25 ottobre 2026. Tutte le squadre hanno disputato otto partite.

Pos. Squadra Punti 1 Inter 22 2 Lazio 22 3 Roma 18 4 Milan 18 5 Como 17 6 Frosinone 14 7 Juventus 14 8 Torino 13 9 Cagliari 13 10 Napoli 11 11 Atalanta 10 12 Lecce 9 13 Sassuolo 8 14 Bologna 8 15 Genoa 7 16 Monza 7 17 Udinese 4 18 Fiorentina 4 19 Parma 4 20 Venezia 3

Prossimo turno Serie A: 27-29 ottobre

Nona giornata, orari italiani

Data e ora Partita 27/10 · 18:30 Sassuolo – Lazio 27/10 · 20:45 Roma – Cagliari 27/10 · 20:45 Torino – Como 28/10 · 18:30 Milan – Bologna 28/10 · 18:30 Parma – Udinese 28/10 · 18:30 Venezia – Inter 28/10 · 20:45 Genoa – Juventus 28/10 · 20:45 Monza – Napoli 29/10 · 18:30 Frosinone – Lecce 29/10 · 20:45 Fiorentina – Atalanta

Classifica Serie B 2026-2027

Ottava giornata conclusa il 25 ottobre 2026. La Juve Stabia ha quattro punti di penalizzazione.

Pos. Squadra Punti 1 Palermo 22 2 Mantova 17 3 Modena 16 4 Ascoli 15 5 Benevento 14 6 Pisa 14 7 Südtirol 13 8 Avellino 11 9 Padova 10 10 Arezzo 10 11 Verona 9 12 Entella 9 13 Vicenza 9 14 Juve Stabia 8 15 Cesena 8 16 Empoli 7 17 Carrarese 7 18 Cremonese 6 19 Sampdoria 5 20 Catanzaro 4

Sassuolo-Lazio, martedì la capolista apre il turno

La nona giornata di Serie A prende il via martedì 27 ottobre alle 18:30 con Sassuolo-Lazio. I biancocelesti arrivano all’appuntamento con 22 punti, appaiati all’Inter, e una differenza reti di più undici.

Alle 20:45 si disputano Roma-Cagliari e Torino-Como, due confronti che coinvolgono squadre della parte alta della classifica.

Mercoledì 28 ottobre l’Inter sarà impegnata sul campo del Venezia, mentre Juventus e Milan affronteranno rispettivamente Genoa e Bologna.

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