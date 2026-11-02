Campo largo, parte la sfida a Meloni: primarie a febbraio

🌐 Il centrosinistra accelera verso le elezioni politiche del 2027. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni raggiungono un accordo sul percorso della coalizione: programma comune entro novembre, manifestazione nazionale a dicembre e primarie entro febbraio 2027. Dopo mesi di confronti, il campo largo prova a trasformare l’intesa tra partiti in una proposta condivisa. Rimangono da definire contenuti, confini dell’alleanza e regole per scegliere il candidato alla presidenza del Consiglio. Il confronto con il centrodestra entra così in una fase organizzativa decisiva.

Campo largo, l’accordo che sblocca le primarie

Il centrosinistra comincia a mettere nero su bianco il calendario della propria organizzazione in vista delle elezioni politiche del 2027. Dopo mesi di discussioni sulla leadership e sul perimetro delle alleanze, arriva una decisione condivisa sulle tappe da seguire.

Venerdì 30 ottobre, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni partecipano a un confronto in videocollegamento durato circa tre ore, durante il quale vengono stabiliti tre appuntamenti fondamentali.

Il primo riguarda il programma politico, che dovrà essere elaborato entro novembre. Il secondo consiste in una mobilitazione nazionale prevista per dicembre. Il terzo è rappresentato dalle primarie, da organizzare entro febbraio 2027.

La decisione è contenuta in una comunicazione congiunta dei quattro leader.

L’accordo riguarda il percorso, non ancora il candidato né il programma definitivo. È questa la distinzione essenziale per comprendere la portata della novità.

Schlein e Conte, il nodo della leadership resta aperto

La scelta delle primarie permette ai partiti di rimandare la decisione sulla guida della coalizione a una consultazione comune.

Per il Partito Democratico, Elly Schlein rappresenta la figura centrale dell’organizzazione politica. Giuseppe Conte conserva invece il ruolo di riferimento del Movimento 5 Stelle.

La presenza di due leadership riconoscibili rende necessario stabilire regole condivise, sia per la partecipazione sia per il riconoscimento del risultato.

Non sono ancora stati annunciati i nomi definitivi dei candidati, le modalità di voto, l’eventuale partecipazione online o i criteri necessari per presentarsi.

Una consultazione aperta dovrà inoltre chiarire chi potrà votare e quali garanzie saranno previste per assicurare trasparenza e correttezza.

Le primarie possono individuare una leadership comune, ma non eliminano automaticamente le divergenze politiche tra le forze partecipanti.

Programma entro novembre, la prova dei contenuti

Il calendario stabilito prevede l’avvio dei tavoli programmatici già dalla settimana successiva all’incontro.

L’obiettivo è arrivare entro novembre a una piattaforma condivisa, capace di unire i partiti di opposizione presenti in Parlamento che intendano partecipare al progetto.

Tra i temi destinati a occupare il confronto figurano salari, costo della vita, sanità, politiche industriali, ambiente e rapporti internazionali.

Non tutti questi capitoli presentano necessariamente posizioni identiche all’interno del centrosinistra.

La difficoltà sarà passare dalle critiche comuni all’esecutivo a proposte sufficientemente dettagliate da poter essere sostenute dall’intera coalizione.

Le scelte economiche, in particolare, dovranno confrontarsi con disponibilità finanziarie, vincoli di bilancio e priorità differenti.

Un programma condiviso richiede non soltanto l’indicazione degli obiettivi, ma anche la definizione delle risorse e degli strumenti necessari per realizzarli.

Dicembre in piazza contro la Manovra economica

La seconda tappa annunciata riguarda una manifestazione nazionale che dovrebbe svolgersi nel mese di dicembre, durante la discussione della legge di Bilancio.

I promotori intendono coinvolgere partiti, forze sociali e associazioni della società civile.

La mobilitazione sarà incentrata sulle critiche all’azione economica del governo Meloni, con particolare attenzione al carovita, alle disuguaglianze e alla crescita economica.

Si tratta di valutazioni espresse dai leader dell’opposizione, mentre la maggioranza sostiene le proprie misure di bilancio facendo riferimento alle priorità economiche e ai vincoli di finanza pubblica.

La manifestazione rappresenterà una verifica della capacità organizzativa e della convergenza delle diverse componenti della coalizione, senza costituire automaticamente una misura del consenso elettorale.

Il problema dei centristi e dei confini dell’alleanza

Uno dei principali interrogativi riguarda la composizione definitiva del campo largo.

Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno avviato il percorso comune, ma rimane da chiarire il rapporto con altre forze di opposizione e con le formazioni centriste.

Non è una questione esclusivamente numerica.

Un eventuale ampliamento richiederebbe un accordo sulle priorità di governo e sui temi che hanno storicamente prodotto divisioni.

Tra questi possono rientrare politica estera, rapporti con l’Unione europea, difesa, investimenti pubblici e riforme istituzionali.

L’obiettivo di aggregare più forze politiche deve quindi confrontarsi con quello di conservare un’identità programmatica comprensibile.

La tenuta della coalizione dipenderà anche dalla capacità di gestire il dissenso interno prima e dopo la consultazione per la leadership.

Primarie 2027, partecipazione e regole ancora da definire

La decisione di ricorrere alle primarie introduce un meccanismo di partecipazione diretta nella selezione della figura chiamata a guidare la coalizione.

Il valore concreto della consultazione dipenderà dalle regole adottate.

Occorrerà chiarire se il risultato sarà vincolante per tutte le forze aderenti, quali candidati potranno concorrere e quale ruolo avranno i partiti che dovessero aderire successivamente.

Anche il calendario potrebbe incidere sul percorso politico: la data esatta non è ancora stata fissata, ma il termine condiviso è febbraio 2027.

La leadership designata dovrà poi confrontarsi con la definizione delle liste, degli accordi territoriali e delle candidature parlamentari.

Elezioni 2027, il confronto con il centrodestra

La decisione arriva mentre il dibattito nazionale guarda alla conclusione della legislatura e alle prossime elezioni politiche.

Il centrodestra mantiene l’attuale responsabilità di governo, mentre le opposizioni stanno cercando di costruire un’alternativa organizzata.

L’esistenza di una coalizione formalmente definita può contribuire a rendere più chiaro il confronto sulle proposte, ma le intenzioni di voto rilevate dai sondaggi non permettono di anticipare il risultato delle elezioni.

Anche i sistemi elettorali e la distribuzione territoriale del consenso possono influire sulla trasformazione dei voti in seggi parlamentari.

Il passaggio dal confronto tra partiti alla definizione di un programma comune rappresenta quindi una fase significativa, ma non conclusiva.

Campo largo, da novembre comincia la verifica politica

L’intesa del 30 ottobre offre al centrosinistra un calendario condiviso dopo una lunga discussione sulla forma dell’alleanza.

Entro novembre i partiti dovranno confrontarsi sui contenuti. A dicembre è prevista la mobilitazione nazionale. Entro febbraio arriverà la consultazione sulla leadership.

Sono tre impegni verificabili, destinati a misurare la capacità delle forze coinvolte di rispettare il percorso concordato.

Il vero risultato dell’incontro non è l’individuazione di un leader, ma la decisione di sottoporre leadership e programma a un processo comune.

Resta da vedere quali accordi concreti emergeranno dai tavoli, quali forze aderiranno al progetto e come verranno definite le regole delle primarie.

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