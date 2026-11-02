Antonelli sul tetto del mondo: l’Italia spezza 73 anni di attesa

🌐 Antonelli campione del mondo a soli 20 anni: il terzo posto nel GP del Messico consegna alla Mercedes un titolo storico, il primo per un italiano dopo Alberto Ascari nel 1953. Verstappen vince davanti a Hamilton, mentre la Ferrari paga la rivalità interna e l’Italia festeggia un talento che ha dominato la stagione.

Formula 1, il Messico incorona Kimi Antonelli

Il traguardo non è una bandiera a scacchi, ma una porta che si spalanca sulla storia. Andrea Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1: a vent’anni, con un terzo posto a Città del Messico, restituisce all’Italia un titolo che mancava dal 1953. L’ultimo a riuscirci era stato Alberto Ascari. Stavolta non c’è rimpianto: c’è un ragazzo bolognese che sale sul podio e diventa il più giovane iridato della storia.

La domenica del 1° novembre 2026 premia in pista Max Verstappen, vincitore con la Red Bull, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli arriva a poco più di quattro secondi dall’olandese, Gli sarebbe bastato il nono posto per chiudere matematicamente il campionato: sceglie invece di restare tra i protagonisti, in una gara complicata.

Partito quarto, Kimi gestisce una corsa in cui la prudenza vale quanto la velocità. Ritarda la propria sosta fino al 44° giro e arriva temporaneamente al comando. Due tornate dopo arriva la bandiera rossa: Valtteri Bottas, sulla Cadillac, finisce contro le protezioni per un cedimento alla sospensione. Il pilota esce senza conseguenze gravi, ma la gara cambia faccia. Alla ripartenza Verstappen respinge Hamilton; una successiva Safety Car, provocata dall’incidente di Arvid Lindblad, rende incerto il finale.

Ferrari, la pole sprecata e il duello che favorisce Verstappen

Il Gran Premio lascia anche una fotografia impietosa della Ferrari. Hamilton era partito dalla pole position, una conquista importante. Ma il confronto con il compagno Charles Leclerc esplode già al primo giro: il monegasco taglia la pista nel tentativo di guadagnare terreno, incassa cinque secondi di penalità e si trova al centro di una contesa che finisce per aprire la strada alla Red Bull.

Verstappen non ha bisogno di inviti: sfrutta lo scontro strategico e sportivo, prende il comando e resiste fino alla fine. Hamilton conserva la seconda posizione, Leclerc termina quarto e George Russell soltanto sesto. Per Maranello rimane una domanda scomoda: quanto è costata, in termini di risultato, una rivalità interna incapace di trasformare la velocità del sabato in una vittoria della domenica?

«Ce l’abbiamo fatta»: le lacrime, la famiglia, la Mercedes

Fuori dall’abitacolo, il controllo lascia spazio all’emozione. Le parole di Antonelli arrivano spezzate dalla gioia: «Ce l’abbiamo fatta». Ringrazia la Mercedes e la famiglia, ammette di non trovare le parole e definisce il titolo un momento destinato a restare con lui per sempre. Sul podio, accanto a Verstappen e Hamilton, c’è un pilota consapevole del sostegno ricevuto.

Nel paddock si moltiplicano gli abbracci e le fotografie dei festeggiamenti. Il tricolore compare tra i meccanici, nelle mani del campione e nell’entusiasmo dei tifosi. Ma il risultato non nasce da una notte magica in Messico: è il prodotto di un Mondiale costruito con metodo, nel quale il talento è stato protetto da una macchina competitiva e da una squadra capace di credere in una scelta coraggiosa.

Dalla Cina a Monaco: l’esplosione che ha cambiato il Mondiale

La storia comincia con l’Australia, quando Russell vince e Antonelli chiude secondo. In Cina arriva la prima pole, seguita dalla prima vittoria in Formula 1; a Suzuka l’italiano concede il bis e prende la testa della classifica. Da quel momento Kimi non insegue più i grandi.

Miami, Canada e Monaco aggiungono altre tre vittorie consecutive. Dopo le prime cinque affermazioni di fila, il campionato cambia prospettiva: il duello con Russell non scompare, ma il giovane compagno riesce a trasformare il vantaggio tecnico in un margine personale sempre più solido.

La crisi d’estate, poi Monza: il carattere oltre il talento

Nessun Mondiale autentico è una passeggiata. Il ritiro a Barcellona, i risultati meno brillanti in Austria e soprattutto la domenica difficile di Silverstone ricordano quanto rapidamente la Formula 1 possa punire un errore. La Ferrari rialza la testa con Hamilton e Leclerc; Russell resta un riferimento per esperienza; Verstappen continua a fare paura quando la Red Bull ritrova competitività. Il vantaggio di Antonelli, però, resiste agli scossoni.

La reazione passa anche dal successo in Belgio, ma è Monza il manifesto del suo carattere. Penalizzato e costretto a partire diciannovesimo, Kimi risale il gruppo, combatte con gli avversari e con Russell, infine trova il sorpasso decisivo sul compagno nelle battute finali. Vincere davanti al pubblico italiano trasforma Kimi in un simbolo nazionale.

Seguono altri risultati pesanti, compresi il successo in Spagna e il dominio ad Austin. In Texas il primo match point iridato sfuma solo per le combinazioni di classifica: il primo posto non basta ancora a chiudere i conti. Al Messico Antonelli arriva con nove vittorie stagionali e 123 punti di vantaggio su Russell. Non deve dimostrare di essere il più veloce a ogni curva; gli basta confermare di aver dominato l’anno.

Da Ascari ad Antonelli: un’Italia che torna a vincere

Il confronto storico è inevitabile. Prima di Antonelli, i campioni del mondo italiani erano stati Giuseppe Farina, primo iridato nel 1950, e Alberto Ascari, vincitore dei titoli 1952 e 1953. La lunga assenza ha trasformato ogni talento nazionale in una speranza caricata di aspettative spesso sproporzionate. Ora quel vuoto ha un nome e una data di chiusura: 1° novembre 2026. Il record di precocità sottratto a Sebastian Vettel rende l’impresa ancora più vistosa.

Non sarebbe corretto attribuire tutto a una sola persona: la Mercedes ha costruito un progetto vincente, e la tecnica resta decisiva in questo sport. Sarebbe però altrettanto ingiusto ridurre Antonelli a semplice beneficiario della macchina migliore. La differenza l’hanno fatta la regolarità, la capacità di reagire agli inciampi e il sangue freddo mostrato proprio quando sarebbe stato più facile lasciarsi divorare dalla pressione.

Il Mondiale non è ancora finito e le sfide con Verstappen, Hamilton, Leclerc e Russell continueranno. Per l’Italia, però, è già cambiato qualcosa: non si parla più soltanto di un passato glorioso da celebrare. C’è un campione del presente, ventenne, italiano, che ha conquistato il diritto di scrivere il futuro. E il boato del Messico, questa volta, attraversa l’oceano fino a casa.

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