Bonus ristrutturazione 2026, fino a 48mila euro: chi ne ha diritto

🌐 Bonus ristrutturazione 2026, confermate le detrazioni fiscali per chi effettua lavori sulla propria abitazione: 50% per l’abitazione principale e 36% negli altri casi, fino a un massimo di 96.000 euro di spesa agevolabile per immobile. Il recupero fiscale può raggiungere 48.000 euro, distribuiti in dieci anni. Ma attenzione: non si tratta di un contributo immediato e non basta conservare le fatture. Per evitare di perdere il beneficio occorre rispettare requisiti, pagamenti tracciabili e adempimenti previsti dalla normativa.

Bonus casa 2026, le percentuali che fanno la differenza

Ristrutturare casa continua a essere un investimento importante per milioni di famiglie italiane. Tra aumento dei costi dei materiali, manodopera specializzata e necessità di migliorare la qualità degli immobili, la possibilità di recuperare una parte delle spese attraverso il Fisco rappresenta uno strumento significativo.

La legge di Bilancio 2026 ha confermato per l’intero anno il regime agevolato già previsto nel 2025, evitando la riduzione delle aliquote precedentemente programmata.

Il meccanismo distingue due situazioni: gli interventi sull’abitazione principale effettuati dai proprietari o titolari di diritti reali di godimento e gli altri lavori che rientrano nell’agevolazione.

Per la prima categoria, la detrazione rimane fissata al 50%. Negli altri casi è prevista un’aliquota del 36%.

La differenza è sostanziale perché, a parità di investimento, l’importo fiscalmente recuperabile può cambiare di migliaia di euro.

Quanto si può recuperare realmente

Abitazione principale 50% Detrazione massima: €48.000 Altri immobili ammessi 36% Detrazione massima: €34.560 Il limite di spesa agevolabile è di €96.000 per unità immobiliare. La detrazione ordinaria si ripartisce in dieci quote annuali.

Su un investimento di 40.000 euro, per esempio, il beneficio teorico raggiunge 20.000 euro nell’abitazione principale, contro 14.400 euro negli altri casi.

La detrazione non viene però versata sul conto corrente del contribuente: riduce l’imposta sul reddito dovuta, entro i limiti previsti.

Chi non dispone di sufficiente capienza fiscale potrebbe non riuscire a utilizzare interamente la quota annuale.

La regola delle dieci rate rende quindi indispensabile valutare non soltanto la spesa, ma anche la propria situazione tributaria.

Prima casa e abitazione principale non sono sempre la stessa cosa

Una delle principali fonti di errore riguarda l’utilizzo dell’espressione prima casa.

Nel linguaggio comune viene spesso impiegata per indicare il primo immobile acquistato, ma ai fini del bonus maggiorato assume rilievo il concetto di abitazione principale.

È quindi essenziale verificare che l’immobile sia effettivamente destinato a questa funzione, secondo le condizioni stabilite dalla normativa.

L’aliquota del 50% richiede inoltre che la spesa sia sostenuta dal proprietario o da chi possiede un diritto reale di godimento, come l’usufrutto.

Un inquilino che sostiene lavori agevolabili può, a determinate condizioni, accedere al beneficio ordinario, ma non automaticamente all’aliquota maggiorata.

Anche per gli interventi sulle parti comuni condominiali occorre verificare la posizione del singolo contribuente.

Quali lavori rientrano nelle agevolazioni

Il bonus comprende numerose categorie di interventi, ma non qualsiasi spesa destinata al miglioramento estetico di una casa.

Per le singole unità immobiliari sono generalmente agevolabili lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Possono rientrare, per esempio, il rifacimento degli impianti, la modifica della distribuzione interna degli ambienti, alcuni interventi sui servizi igienici e i lavori finalizzati alla sicurezza dell’immobile.

La semplice tinteggiatura delle pareti o la sostituzione di finiture senza ulteriori opere, quando qualificabili come manutenzione ordinaria su una singola abitazione, non danno normalmente accesso alla detrazione.

Diverso è il trattamento previsto per alcune opere di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali.

La qualificazione edilizia dell’intervento conta più del nome commerciale utilizzato dall’impresa nel preventivo.

Bonifico parlante: l’errore che può costare caro

Uno dei passaggi più importanti riguarda il pagamento.

Per i lavori che richiedono il bonifico, il contribuente deve utilizzare un bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni edilizie, comunemente chiamato bonifico parlante.

Il pagamento deve consentire di identificare la causale dell’operazione, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del soggetto che riceve il denaro.

È inoltre necessario conservare la documentazione delle spese e gli eventuali titoli edilizi, quando richiesti.

In alcune situazioni, gli errori formali nei bonifici possono essere sanati seguendo procedure riconosciute dall’amministrazione finanziaria, ma non è prudente considerare la correzione sempre automatica.

Il controllo della documentazione dovrebbe iniziare prima del primo pagamento, non quando arriva il momento di compilare la dichiarazione fiscale.

Come ottenere il bonus senza presentare una domanda preventiva

A differenza di altri incentivi pubblici, il bonus ristrutturazioni non prevede normalmente una domanda preventiva per ottenere l’approvazione di un contributo economico.

Il contribuente esegue i lavori ammissibili, sostiene le spese secondo le regole previste e utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Devono essere conservati fatture, ricevute dei pagamenti, documentazione urbanistica e ogni ulteriore documento richiesto dalla tipologia di intervento.

Quando i lavori comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili e rientrano fra quelli soggetti a comunicazione, è necessario trasmettere i dati all’ENEA attraverso il portale dedicato, generalmente entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

La comunicazione ENEA non riguarda indistintamente ogni ristrutturazione.

Per il contribuente, quindi, il percorso corretto comincia dalla verifica tecnica dell’intervento e prosegue con la corretta gestione fiscale delle spese.

Cosa cambia dal 2027 e perché il calendario conta

Il quadro normativo già prevede un ridimensionamento delle agevolazioni nell’anno successivo.

Per il 2027 le aliquote programmate scenderanno al 36% per gli interventi sull’abitazione principale che soddisfano i requisiti maggiorati e al 30% negli altri casi.

Il limite generale di spesa previsto per quell’anno rimarrà di 96.000 euro.

Questo rende significativa la data in cui viene sostenuta la spesa, perché il beneficio fiscale dipende anche dal periodo di pagamento.

Naturalmente, eventuali nuove disposizioni legislative potrebbero modificare il quadro prima dell’entrata in vigore delle riduzioni.

La vera convenienza dipende dalla pianificazione

Le agevolazioni edilizie possono ridurre sensibilmente il costo effettivo degli interventi, ma non trasformano automaticamente ogni ristrutturazione in un investimento conveniente.

Preventivi eccessivi, lavori non necessari, irregolarità urbanistiche o una gestione documentale approssimativa possono compromettere il risultato.

La strategia più efficace consiste nel definire il progetto, verificare l’ammissibilità delle opere, programmare i pagamenti e stimare il vantaggio fiscale concretamente utilizzabile.

È altrettanto importante non confondere il bonus ristrutturazioni con gli altri incentivi edilizi, che possono avere regole specifiche e limiti differenti.

Nel 2026 il Fisco riconosce ancora una detrazione importante, ma il risparmio non è automatico: dipende dal rispetto delle condizioni e dalla capacità di pianificare correttamente l’intervento.

Per chi intende ristrutturare, la differenza fra un’operazione conveniente e una costosa delusione può cominciare molto prima dell’apertura del cantiere.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.