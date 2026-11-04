Scuola, la manovra taglia quasi 7mila posti: istruzione al ribasso

🌐 Scuola manovra 2027 : previsti 6.974 posti in meno tra insegnanti e personale Ata. Proroghe per le paritarie e libri digitali riaccendono il conflitto sulle priorità.

I numeri dietro una parola innocente: razionalizzazione

Si può chiamare razionalizzazione, adeguamento demografico oppure spending review. Ma nelle aule italiane il significato più immediato è un altro: meno persone a garantire lezioni, segreterie e servizi. Il disegno di legge di Bilancio per il 2027 prevede, da settembre, una riduzione di 4.925 posti per i docenti e 2.049 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Complessivamente 6.974 unità. Sono le cifre che hanno acceso la protesta sindacale e il confronto politico, mentre la manovra non ha ancora completato l’iter parlamentare.

La diminuzione degli alunni legata alla denatalità è una realtà strutturale. Ma da questo dato non discende automaticamente che ogni taglio migliori l’efficienza. Le scuole italiane sono distribuite su territori profondamente diversi: aree montane, periferie, piccoli comuni, grandi città e quartieri in cui il numero degli iscritti varia rapidamente. Con meno studenti, in alcuni contesti sarebbe possibile ridurre le classi troppo numerose, migliorare l’attenzione individuale e rafforzare il recupero delle competenze. Il criterio puramente contabile rischia invece di trasformare un’occasione educativa in una sottrazione di risorse.

Gli interventi annunciati si sommano alle riduzioni già programmate negli anni scolastici precedenti. Il conto aggregato sul triennio 2025/2026–2027/2028 sfiora i quindicimila posti, comprendendo tagli ai docenti e agli Ata distribuiti in momenti diversi. Per evitare confusione è essenziale distinguere le unità nuove da quelle già decise e non sommarle due volte. E, soprattutto, un posto in meno in organico non equivale necessariamente al licenziamento di un lavoratore in servizio: il meccanismo riguarda anche pensionamenti, assunzioni e organici futuri.

Secondo il quadro economico illustrato, i risparmi per la nuova riduzione sarebbero di circa 83,9 milioni nel 2027 e 251,7 milioni dal 2028. Sono somme che acquistano un peso diverso a seconda del punto di vista. Per il bilancio pubblico sono cifre da valorizzare; per una comunità scolastica che aspetta un sostegno in più, invece, possono rappresentare la differenza tra un orario coperto e un servizio insufficiente. È su questo bilancio sociale, oltre che finanziario, che la scelta dovrebbe essere giudicata.

Il contrasto politico sulle scuole paritarie

Il disegno di legge proroga anche il contributo destinato a determinate famiglie con figli nelle scuole paritarie: fino a 1.500 euro per studente, entro una dotazione complessiva di 20 milioni. Le istituzioni paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione e il sostegno alle famiglie è oggetto di scelte politiche legittime. Ma il confronto diventa inevitabile quando la stessa manovra comunica riduzioni degli organici pubblici. Il nodo non è negare una scelta educativa, bensì comprendere quali priorità lo Stato assegni alle diverse componenti del sistema.

I sostenitori della misura ritengono che il contributo possa ampliare la libertà di scelta e alleviare il costo delle rette per alcuni nuclei. I critici osservano che la scuola statale, frequentata dalla grande maggioranza degli alunni, necessita di insegnanti, sostegno, manutenzione e servizi stabili. Entrambe le posizioni devono confrontarsi con criteri concreti: equità di accesso, qualità della formazione, condizioni economiche delle famiglie, trasparenza dei finanziamenti e risultati educativi. Senza numeri e obiettivi misurabili il dibattito si riduce a uno scontro identitario.

C’è anche un tema poco visibile: il personale Ata. Ridurne la presenza può compromettere l’apertura dei plessi, l’assistenza quotidiana, l’amministrazione e i laboratori. Quando un collaboratore scolastico manca, il problema non resta su un foglio Excel; investe la sicurezza, l’accoglienza e l’organizzazione della giornata. In molti istituti il lavoro amministrativo è cresciuto con digitalizzazione, progetti e rendicontazioni, nonostante il numero degli studenti si sia ridotto.

Libri digitali e diritto allo studio, oltre gli annunci

Il capitolo dei libri scolastici contiene interventi sui materiali digitali e sul loro costo, ma la parola innovazione non garantisce automaticamente un risparmio. Le famiglie hanno bisogno di capire quanto spenderanno davvero, per quali versioni dei testi, con quali dispositivi e per quanto tempo resterà valido l’accesso. Un libro digitale può facilitare aggiornamenti, accessibilità e studio, ma può anche introdurre abbonamenti, restrizioni tecniche e nuovi costi che non compaiono nel prezzo di copertina.

Una politica efficace dovrebbe evitare che il risparmio teorico si trasformi in nuove disuguaglianze. Connessioni insufficienti, dispositivi condivisi tra fratelli e studenti che necessitano di strumenti inclusivi sono elementi quotidiani. Anche gli insegnanti hanno bisogno di formazione e tempo per utilizzare materiali differenti. Digitalizzare un catalogo non significa automaticamente digitalizzare bene una scuola. L’accesso effettivo richiede infrastrutture, assistenza e garanzie sulla durata dei contenuti acquistati.

La manovra potrà ancora cambiare durante il confronto parlamentare. È proprio adesso che il dibattito dovrebbe abbandonare la contrapposizione fra tagli necessari e spese intoccabili e chiedere verifiche per territorio, classe e fabbisogno. Perché l’istruzione è un investimento a lungo termine: i costi di una scuola impoverita emergono dopo anni, quando recuperare le competenze perdute è più difficile e più caro che proteggerle all’origine.

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