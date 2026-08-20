Salento, 72enne muore azzannato da due rottweiler

🌐 Tragedia nel Salento, 72enne muore dopo l’aggressione di due rottweiler nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo. Giuseppe Pampo era uscito all’alba per raccogliere i fichi. A trovarlo senza vita sono stati il figlio e il nipote, che hanno rischiato a loro volta di essere aggrediti dai cani.

È una tragedia che ha sconvolto una comunità del Salento quella avvenuta nelle campagne al confine tra Nardò e Porto Cesareo, in località Salmenta. Giuseppe Pampo, 72 anni, pensionato di Leverano, è morto dopo essere stato aggredito e azzannato da due rottweiler mentre si trovava nel proprio terreno agricolo.

L’uomo era uscito di casa nelle prime ore del mattino per raggiungere la campagna e raccogliere della frutta, una consuetudine legata alla sua attività e alla cura del terreno. Non sarebbe però mai rientrato.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non lo vedevano tornare per l’ora di pranzo. Il figlio e il nipote si sono messi alla ricerca del 72enne e lo hanno trovato ormai privo di vita, con i due cani ancora addosso.

Una scena drammatica, davanti alla quale i familiari hanno tentato di intervenire per liberare il corpo dalla presa degli animali, rischiando a loro volta di essere azzannati.

La tragedia nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo

L’aggressione è avvenuta in una zona rurale e particolarmente isolata del territorio salentino.

Giuseppe Pampo, secondo le prime informazioni disponibili, era arrivato nella sua campagna nelle prime ore della mattina. Era uscito di casa intorno alle 5.30, con l’intenzione di raccogliere i fichi.

Il terreno si trova in località Salmenta, in una zona dove non ci sono abitazioni immediatamente confinanti. Una caratteristica che potrebbe aver avuto un ruolo drammatico nella vicenda: eventuali richieste di aiuto dell’uomo non sarebbero state udite da altre persone.

La ricostruzione della dinamica è ancora affidata agli investigatori.

Al momento, infatti, non è chiaro cosa abbia provocato l’attacco né da dove siano arrivati i due rottweiler.

Secondo una delle prime ipotesi al vaglio, i cani potrebbero essere fuggiti da un’abitazione della zona e aver raggiunto la campagna.

Si tratta però di una possibilità che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti dei carabinieri.

Giuseppe Pampo era uscito all’alba per raccogliere i fichi

La vittima era un agricoltore in pensione.

La sua giornata era iniziata molto presto, come spesso accade a chi conosce i ritmi della campagna e nelle giornate estive preferisce lavorare nelle ore meno calde.

Alle 5.30 circa Giuseppe Pampo ha lasciato la propria abitazione per raggiungere il terreno.

L’obiettivo era raccogliere i fichi.

Non si trattava quindi di un’escursione occasionale o di un passaggio casuale: l’uomo si trovava in un luogo che conosceva e nel quale si recava per occuparsi delle attività agricole.

Proprio per questo, la tragedia assume contorni ancora più difficili da comprendere.

Qualcosa sarebbe accaduto poco dopo il suo arrivo. I due cani lo avrebbero aggredito, provocandogli ferite tali da causarne la morte.

Non ci sono, al momento, testimoni diretti dell’attacco.

La zona isolata e l’assenza di abitazioni nelle immediate vicinanze avrebbero fatto sì che nessuno potesse intervenire tempestivamente.

Il figlio e il nipote trovano il corpo

Le ore passano e Giuseppe non torna a casa.

Quando arriva l’ora di pranzo, la preoccupazione dei familiari cresce.

Il figlio e il nipote decidono quindi di andare a cercarlo.

Raggiunta la campagna, si trovano davanti alla scena più drammatica: il 72enne è a terra, ormai senza vita, mentre due rottweiler si trovano ancora sul corpo.

I familiari tentano di intervenire.

È un momento estremamente rischioso. Cercare di allontanare due cani aggressivi da una persona già aggredita significa esporsi a un pericolo immediato.

Secondo la ricostruzione fornita nelle prime ore, anche il figlio e il nipote hanno rischiato di essere azzannati mentre cercavano di liberare il corpo del loro familiare.

La loro reazione, dettata dalla necessità di capire cosa fosse accaduto e di prestare soccorso, ha aggiunto un ulteriore elemento di pericolo alla tragedia.

I due rottweiler si allontanano prima dell’arrivo dei carabinieri

Quando le forze dell’ordine arrivano sul posto, i due animali non sono più presenti.

I cani, infatti, si erano già allontanati dalla zona.

Questo rende ancora più importante il lavoro investigativo che dovrà stabilire la loro provenienza, identificare l’eventuale proprietario e ricostruire la sequenza dell’aggressione.

I militari della stazione di Nardò stanno svolgendo gli accertamenti necessari.

Uno degli aspetti da chiarire è se i due rottweiler fossero effettivamente fuggiti da una proprietà della zona oppure se siano arrivati nel terreno da un’altra area.

La risposta potrebbe essere fondamentale anche per stabilire come sia stato possibile che i due animali si trovassero liberi nelle campagne.

Per ora non sono state rese note responsabilità definitive.

Le indagini sull’aggressione mortale

L’inchiesta è affidata ai carabinieri della stazione di Nardò.

Gli investigatori dovranno ricostruire ogni passaggio della vicenda: l’orario dell’arrivo di Giuseppe nella campagna, il momento presumibile dell’aggressione, la provenienza dei cani e le circostanze che hanno consentito agli animali di raggiungere il terreno.

Dovranno inoltre essere effettuati gli accertamenti sugli animali.

Identificare i due rottweiler sarà un passaggio centrale dell’indagine, sia per ricostruire l’origine dell’attacco sia per accertare chi ne avesse la custodia.

La salma del 72enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Potrebbero quindi essere disposti ulteriori accertamenti medico-legali per determinare con precisione le cause della morte e documentare le lesioni riportate nell’aggressione.

Una zona isolata ha reso impossibile chiedere aiuto

Uno degli elementi più drammatici della vicenda è rappresentato dal luogo in cui è avvenuta.

La campagna di località Salmenta si trova in una zona isolata e priva di abitazioni confinanti.

Se l’attacco è avvenuto poco dopo l’arrivo dell’uomo, come ipotizzato nelle prime ricostruzioni, Giuseppe potrebbe essersi trovato completamente solo.

Le eventuali grida di aiuto non sarebbero state ascoltate.

È una circostanza che potrebbe spiegare perché nessuno sia intervenuto prima del ritrovamento del corpo da parte dei familiari.

La tragedia si sarebbe quindi consumata senza che ci fosse la possibilità di un intervento immediato.

Il nodo della provenienza dei due cani

La domanda più importante per gli investigatori è ora una: da dove provenivano i due rottweiler?

Secondo le prime informazioni, gli animali potrebbero essere fuggiti da un’abitazione della zona.

Ma al momento questa è soltanto una delle ipotesi.

Gli accertamenti dovranno stabilire se i cani appartengano alla stessa persona, se fossero custoditi insieme e soprattutto in che modo siano riusciti a uscire dalla proprietà.

La responsabilità di chi detiene animali deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete e delle norme applicabili. Non è quindi possibile attribuire responsabilità prima che gli investigatori abbiano ricostruito con precisione l’accaduto.

L’indagine dovrà anche chiarire se ci fossero state precedenti segnalazioni relative agli animali o eventuali episodi di aggressività già conosciuti.

L’ennesima tragedia legata a un’aggressione canina

La morte di Giuseppe Pampo riporta inevitabilmente alla memoria altre tragedie provocate da aggressioni di cani.

Negli ultimi anni episodi simili hanno riacceso più volte il dibattito sulla gestione degli animali di grossa taglia, sulle responsabilità dei proprietari e sulle misure necessarie per impedire che un cane possa allontanarsi senza controllo.

Ma ogni caso deve essere valutato separatamente.

Non è la razza, da sola, a spiegare un’aggressione e non sarebbe corretto trasformare la tragedia in una generalizzazione su tutti i rottweiler.

La questione centrale riguarda invece la responsabilità nella custodia dell’animale, le condizioni ambientali, eventuali precedenti comportamentali e ciò che è accaduto concretamente prima dell’attacco.

Nel caso di Nardò e Porto Cesareo, saranno gli investigatori a dover ricostruire questi elementi.

Una comunità sotto shock

La notizia ha rapidamente raggiunto Leverano, il paese nel quale Giuseppe Pampo viveva.

La vittima era conosciuta come uomo legato alla campagna e alle attività agricole.

Il fatto che fosse uscito di casa quando era ancora l’alba per svolgere una delle attività abituali nel proprio terreno rende la tragedia ancora più dolorosa per chi lo conosceva.

Non c’era alcuna ragione per immaginare che quella mattina potesse trasformarsi nell’ultima giornata della sua vita.

A poche ore dall’accaduto, però, restano soprattutto le immagini del ritrovamento e il dolore dei familiari che sono stati costretti a cercarlo e a trovarlo in circostanze terribili.

Cosa resta da chiarire

La tragedia del Salento presenta ancora numerosi punti interrogativi.

Quando è avvenuta esattamente l’aggressione?

Da dove sono arrivati i due cani?

Erano di proprietà di qualcuno della zona?

Come hanno fatto a raggiungere la campagna?

Ci sono state persone che hanno visto gli animali prima dell’attacco?

Esistevano precedenti segnalazioni?

Sono domande alle quali dovranno rispondere gli accertamenti dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria.

Per ora, il dato certo è quello più drammatico: Giuseppe Pampo, 72 anni, è morto dopo essere stato aggredito da due rottweiler mentre si trovava nella sua campagna tra Nardò e Porto Cesareo.

Era uscito all’alba per raccogliere i fichi.

A metà giornata, il figlio e il nipote lo hanno trovato senza vita.

I due cani, che secondo una prima ipotesi potrebbero essere fuggiti da una proprietà della zona, si erano già allontanati.

La campagna, quel luogo che per Giuseppe rappresentava una parte della sua quotidianità, si è trasformata in pochi minuti nel teatro di una tragedia che ora dovrà essere ricostruita in ogni dettaglio.