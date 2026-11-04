Rugby senza barriere: l’Italia racconta le partite a tutti

🌐 La Nazionale di rugby estende Connect Me Too alle sfide di Torino, Genova e Udine: la cronaca diventa accessibile anche a persone cieche e ipovedenti.

Un’altra maniera di vivere la partita

Una partita di rugby è molto più di un punteggio. Ci sono spazi da conquistare, movimenti lontani dalla palla, cambi di fronte, segnali delle panchine e una tensione che attraversa gli spalti. Per chi è cieco o ipovedente, la cronaca radiofonica tradizionale può non restituire tutti questi elementi. La Federazione Italiana Rugby ha annunciato che durante le tre gare casalinghe del Nations Championship 2026 sarà disponibile un servizio di audiodescrizione dedicato, fruibile sia allo stadio sia da casa.

Tre città, tre appuntamenti

L’iniziativa accompagnerà Italia-Sudafrica sabato 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino, Italia-Argentina sabato 14 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova e Italia-Fiji sabato 21 novembre al Bluenergy Stadium di Udine. Tre avversarie impegnative, tre impianti differenti e un’unica idea: l’accessibilità non deve dipendere dalla città in cui si gioca. È l’estensione di un percorso già sperimentato durante il Sei Nazioni a Roma.

Come funziona Connect Me Too

Il servizio è basato su Connect Me Too, la soluzione sviluppata da CMT Translations. Una voce professionale preparata per l’audiodescrizione accompagna l’incontro con un racconto più ricco di dettagli visivi rispetto alla sola cronaca tecnica. Non descrive soltanto la progressione della palla, ma anche le posizioni dei giocatori, le espressioni e le reazioni, i movimenti delle panchine e l’atmosfera dello stadio. Il fine è consentire all’ascoltatore di costruire una rappresentazione completa dell’evento.

Dall’esperimento alla normalità

Per la FIR la scelta nasce dall’esperienza accumulata nelle partite del Sei Nazioni nella Capitale. Portare il servizio in nuovi stadi significa renderlo meno eccezionale e più vicino a una pratica stabile di organizzazione sportiva. Leonardo Ghiraldini, consigliere federale con delega alla responsabilità sociale, ha indicato nella piena partecipazione delle persone l’obiettivo del progetto. È un principio che riguarda tutto il pubblico, non solo chi utilizzerà direttamente l’audiodescrizione.

Accessibilità non significa solo tecnologia

Un’applicazione funziona davvero quando è accompagnata da informazioni chiare, personale preparato e modalità di utilizzo semplici. Per questo l’audiodescrizione va considerata parte di una catena di accessibilità che comprende biglietteria, orientamento, assistenza e comunicazione prima dell’evento. La soluzione tecnologica è uno strumento, non il traguardo finale. L’efficacia si misura sulla possibilità concreta di seguire il gioco senza ostacoli inutili.

Un modello che supera il rugby

Il sistema è già stato impiegato anche in altri ambiti sportivi e culturali, dal calcio al basket, dalle discipline invernali al teatro. La prospettiva è importante: i luoghi dello spettacolo dovrebbero poter essere frequentati e compresi da pubblici diversi senza trasformare l’inclusione in una concessione occasionale. Il Nations Championship offre adesso una vetrina internazionale a questa impostazione. La vittoria, prima ancora che sul tabellone, è nella possibilità di condividere lo stesso evento attraverso strumenti differenti.

Perché una cronaca più ricca fa la differenza

Nel rugby è importante comprendere anche ciò che non appare immediatamente nel punteggio: una difesa che sale compatta, un’ala che si allarga, la preparazione di una touche. L’audiodescrizione può restituire queste informazioni insieme alla reazione emotiva del pubblico. Il risultato è una narrazione pensata per essere autonoma, senza costringere l’ascoltatore a indovinare dettagli che un commento televisivo tradizionale dà spesso per scontati.

Le informazioni pratiche da controllare

Chi desidera usufruire del servizio deve verificare sul sito della Federazione le modalità di accesso aggiornate per ciascun incontro. La comunicazione ufficiale permetterà di conoscere i passaggi richiesti per ascoltare la descrizione in presenza o da remoto. È importante non presumere che tutte le procedure siano identiche in ogni stadio. Accessibilità significa anche rendere semplici le istruzioni, prima che la partita cominci.

Una responsabilità condivisa

L’annuncio può rappresentare un riferimento per altri organizzatori, ma la continuità dipenderà dalla volontà di includere il servizio nella pianificazione ordinaria. Federazione, impianti, fornitori e operatori devono collaborare affinché il risultato non resti episodico. Quando le persone con disabilità visiva possono vivere la stessa atmosfera degli altri tifosi, lo sport realizza più compiutamente la propria funzione sociale. È una scelta organizzativa che diventa un segnale culturale.

Il racconto come parte dell’esperienza

Una competizione può essere condivisa da tifosi con esigenze molto diverse, purché l’organizzazione riconosca tali differenze fin dall’inizio. Il pubblico che ascolta un’audiodescrizione non chiede una versione semplificata dello sport: desidera accedere alle stesse informazioni che altri ottengono attraverso le immagini. Servono quindi precisione nei termini, tempi adeguati e capacità di descrivere senza sovrapporsi inutilmente ai suoni del campo. Il servizio non sostituisce l’emozione dello stadio; può renderla più completa. È un modello che potrebbe essere utile anche a famiglie, scuole e associazioni che partecipano agli eventi. La qualità dell’esperienza andrà valutata ascoltando il riscontro degli utenti, perché sono le persone interessate a poter indicare con maggiore chiarezza cosa funziona e cosa va migliorato.