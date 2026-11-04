Antonelli da leggenda, Herbert: sfiderà tutti i record della F1

🌐 Dopo il trionfo mondiale di Kimi Antonelli, Johnny Herbert immagina un futuro oltre i sette titoli di Hamilton e Schumacher. Nel mirino anche Verstappen.

Antonelli campione, l’investitura di Johnny Herbert

Il primo mondiale di Formula 1 conquistato da Kimi Antonelli nel 2026 non è soltanto un risultato da registrare negli almanacchi. Per Johnny Herbert, ex pilota e osservatore del paddock, rappresenta il possibile inizio di un’epoca. Nelle dichiarazioni diffuse dopo il successo in Messico, il britannico spinge il paragone fino al vertice assoluto della storia della categoria: il primato di sette titoli iridati condiviso da Michael Schumacher e Lewis Hamilton. La sua è una previsione ambiziosissima, non una certezza sportiva. Ma racconta quanto in fretta il giovane italiano sia passato dalla condizione di promessa a quella di campione capace di accendere confronti quasi proibitivi.

Sette mondiali sono un Everest, non una formalità

Superare il numero di titoli raccolti dai due fuoriclasse significherebbe vincere almeno otto campionati del mondo. Non basta una stagione straordinaria: servono continuità, vetture competitive per molti anni, salute, adattabilità alle regole tecniche e capacità di gestire rivalità inevitabilmente più dure. Herbert insiste su due qualità, il talento naturale e la solidità mentale, che vede già chiaramente nel pilota Mercedes. La calma mostrata fuori dall’abitacolo e il controllo nelle situazioni ad alta pressione sarebbero, a suo giudizio, le armi più inquietanti per gli avversari. L’entusiasmo è comprensibile; la storia della Formula 1, tuttavia, insegna che nessuna dinastia si può programmare.

Il talento non basta: contano ritmo e lucidità

Nel ragionamento dell’ex pilota, la cifra distintiva di Antonelli non è soltanto la velocità sul giro secco. È la capacità di ripeterla, trasformarla in risultati, leggere la gara senza cadere sistematicamente nella trappola dell’aggressività eccessiva. Herbert parla di un giovane capace di attaccare mantenendo una guida sostanzialmente pulita, una combinazione rara soprattutto quando il margine d’errore diventa minimo. Anche la serenità nei rapporti con i colleghi è interpretata come un segnale di maturità. Gli scatti via radio, osserva, fanno parte della tensione agonistica e non cancellano un comportamento complessivamente equilibrato. Sono valutazioni personali, ma delineano un profilo tecnico preciso.

Toto Wolff e la scommessa iniziata sui kart

Dietro l’esplosione di Antonelli c’è una filiera di decisioni, non un colpo di fortuna dell’ultimo momento. Herbert riconosce a Toto Wolff la capacità di individuare il potenziale del ragazzo fin dai tempi del karting e di proteggerne la crescita con una strategia di lungo periodo. La Mercedes ha investito sul talento italiano quando i risultati in Formula 1 erano ancora una proiezione, accettando i rischi connessi all’inserimento di un pilota giovanissimo in un ambiente che perdona poco. Nel giudizio dell’ex pilota, il merito del team principal non è soltanto la scelta iniziale, ma il lavoro di orientamento psicologico necessario per trasformare una promessa in un professionista pronto a vincere.

Peter Bonnington, il valore di chi lavora nell’ombra

Herbert invita a distribuire i riconoscimenti anche oltre il muretto dei grandi manager. Peter Bonnington, conosciuto nel paddock come Bono, è stato a lungo l’ingegnere di pista di Lewis Hamilton e ha portato quell’esperienza nel lavoro con Antonelli. Nella lettura dell’ex pilota, il loro rapporto ha avuto un valore decisivo: una guida presente, capace di dare strumenti senza togliere responsabilità a chi guida. È una distinzione sottile, ma centrale in Formula 1. Il pilota deve decidere in frazioni di secondo; l’ingegnere costruisce contesto, fiducia e una comunicazione utile quando pressione e rumore diventano estremi.

La Formula 1 è una vittoria collettiva

La storia di Antonelli offre così un promemoria sulla natura dello sport più tecnologico del mondo. Il volto che sale sul podio è uno, ma la prestazione è il risultato di progettazione, strategia, affidabilità, preparazione atletica, analisi dei dati e gestione umana. Per Herbert, riconoscere il ruolo di Bonnington non toglie nulla al campione; semmai chiarisce perché alcuni talenti trovano una traiettoria vincente e altri si perdono lungo il percorso. Nel dibattito pubblico, spesso polarizzato fra il mito del pilota-genio e quello della macchina dominante, la maturazione di un giovane richiede uno sguardo capace di tenere insieme entrambe le dimensioni.

Verstappen-Lawson, la critica durissima di Herbert

L’intervista prende una piega diversa quando l’attenzione si sposta su Max Verstappen e Liam Lawson. Herbert giudica inaccettabile il tono con cui, secondo la sua ricostruzione, il campione della Red Bull avrebbe minacciato il collega durante una sessione di prove libere. L’ex pilota parla di un comportamento fuori luogo e richiama la metafora di Jekyll e Hyde per descrivere il contrasto fra impulsività nei rapporti in pista e straordinaria efficacia agonistica. Occorre mantenere chiaro il perimetro della notizia: si tratta di una critica e di una lettura personale di Herbert, non di un provvedimento disciplinare né della prova di un’intenzione di danneggiare la carriera di Lawson.

Nessun pilota può decidere il futuro di un collega

Il nodo più serio sollevato da Herbert riguarda il peso delle parole dei campioni all’interno del paddock. Una cosa è rivendicare spazio in pista, anche con durezza, durante un giro competitivo; un’altra sarebbe pretendere di condizionare le opportunità professionali di un altro pilota. Lawson, secondo l’ex britannico, sta mostrando progressi e avrebbe reagito con notevole fermezza alla tensione. L’episodio diventa quindi l’occasione per discutere un principio più ampio: l’autorità sportiva non può trasformarsi in potere informale sul destino lavorativo dei colleghi, soprattutto quando sono alle prese con un percorso ancora fragile.

Il nuovo campione e il vecchio problema del potere

Il confronto costruito da Herbert oppone due volti diversi della Formula 1 contemporanea. Da una parte Antonelli, indicato come modello di talento, disponibilità e autocontrollo; dall’altra Verstappen, celebrato per capacità di guida eccezionali ma criticato per un atteggiamento ritenuto eccessivo. È una contrapposizione retorica, non una classifica morale definitiva. La stagione 2026 ha già riscritto una parte della storia del motorsport italiano. Il prossimo capitolo dirà se Antonelli saprà restare al vertice e quanto lontano potrà spingersi. I sette mondiali rimangono un orizzonte suggestivo: per ora la notizia concreta è che il primo è già arrivato.