Sinner, Laila e Greta Galassi: il triangolo no non l’avevo considerato

🌐 Jannik Sinner, Laila Hasanovic e Greta Galassi sono al centro del gossip. Un video pubblicato dalla modella danese per Halloween, alcune apparizioni mancate e le indiscrezioni su una presunta nuova frequentazione del campione italiano alimentano le voci di crisi. Nessuna rottura né relazione con Greta Galassi è stata confermata pubblicamente dai protagonisti.

Sinner e Laila Hasanovic, il gossip esplode per un video

Basta una canzone, un breve filmato su TikTok e un nome nuovo per trasformare la riservatissima vita sentimentale di Jannik Sinner in un caso mediatico internazionale. Il protagonista del tennis italiano, abituato a occupare le prime pagine per risultati sportivi e imprese sui campi più prestigiosi, questa volta si ritrova al centro di un intreccio sentimentale che coinvolge Laila Hasanovic e Greta Galassi.

La miccia è stata accesa da un contenuto pubblicato per Halloween dalla modella danese. Nel filmato, Hasanovic interpreta alcune battute di The Answer, brano di Kylie Cantrall nel quale compare il riferimento a un’altra donna. Un gioco musicale che numerosi utenti hanno interpretato come un messaggio indiretto rivolto al tennista.

Il problema è che un’interpretazione social non equivale a una confessione. Nel video Sinner non viene nominato e non compare alcun elemento che permetta di stabilire con certezza un collegamento fra la canzone e la relazione sentimentale della coppia.

Eppure, nell’universo del gossip digitale, la distanza fra un’ipotesi e una presunta verità può diventare pericolosamente breve.

Chi è Greta Galassi, la modella trentina accostata a Sinner

Il nome nuovo di questa vicenda è quello di Greta Galassi, ventottenne originaria di Mori, in provincia di Trento, e residente a Rovereto.

La giovane ha intrapreso un percorso professionale nel settore della moda, partecipando fin dall’adolescenza a concorsi di bellezza, passerelle ed eventi internazionali. A diciassette anni ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito di una selezione collegata a Miss Mondo.

Prima di dedicarsi prevalentemente alla moda, Galassi aveva coltivato anche la passione per la pallavolo, praticata a livello agonistico.

Il suo nome è entrato improvvisamente nelle cronache rosa per un presunto avvicinamento a Jannik Sinner, ricostruito attraverso indiscrezioni su possibili contatti privati e incontri.

È necessario, però, separare ciò che riguarda la carriera della modella dalle voci sulla sua vita privata. Non esiste una conferma pubblica che dimostri una relazione sentimentale tra Greta Galassi e il campione altoatesino.

Il rapporto fra Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Per comprendere la risonanza delle indiscrezioni bisogna ripercorrere la storia fra Sinner e Hasanovic, sviluppatasi sotto lo sguardo dei tifosi ma sempre protetta da una notevole discrezione.

La modella danese, già affermata nel mondo della moda, ha accompagnato il tennista in diverse occasioni pubbliche. Nell’ottobre 2025, durante la premiazione del torneo di Vienna, Sinner aveva rivolto un ringraziamento pubblico alla compagna, rendendo evidente il loro legame.

Le successive apparizioni nei tornei e negli appuntamenti sportivi avevano alimentato l’interesse del pubblico per una coppia apparentemente lontana dalle esibizioni sentimentali più rumorose dello spettacolo.

Negli ultimi mesi, tuttavia, la diminuzione delle apparizioni insieme è diventata oggetto di interpretazioni sempre più insistenti.

Una coppia può scegliere di non condividere pubblicamente i propri momenti privati per molte ragioni. La semplice assenza di fotografie comuni non costituisce una prova di separazione.

La Fashion Week e gli incontri mancati

Un altro elemento della vicenda riguarda la settimana della moda di Milano. Hasanovic aveva preso parte agli appuntamenti di Vogue World, mentre Sinner era arrivato in città successivamente per impegni professionali legati al settore della moda.

Il fatto che non siano stati fotografati insieme ha contribuito ad alimentare i sospetti. Le indiscrezioni hanno inoltre collegato il presunto allontanamento della coppia al periodo trascorso dal tennista nel Principato di Monaco durante il recupero dall’infortunio al ginocchio.

Anche il mancato riferimento reciproco nelle recenti interviste è stato interpretato come un segnale di cambiamento.

Sono elementi che possono alimentare domande, ma non consentono di ricostruire con certezza una crisi sentimentale.

Le parole non pronunciate, gli appuntamenti ai quali si partecipa separatamente e i contenuti pubblicati sui social assumono un significato soltanto quando vengono inseriti in un contesto verificabile.

Il video di Halloween che ha scatenato i sospetti

La sequenza più commentata riguarda il video con cui Laila Hasanovic ha mostrato il proprio look di Halloween.

La scelta di interpretare un dialogo musicale centrato sul tema di un’altra donna ha attirato l’attenzione dei follower, già coinvolti dalle indiscrezioni sulla sua relazione.

Il filmato è stato così trasformato in un possibile indizio sentimentale. Nonostante questo, il contenuto può essere letto anche come una semplice interpretazione creativa di un brano popolare, pubblicata in occasione di una festa caratterizzata da travestimenti e performance.

Attribuire intenzioni precise a un contenuto senza una spiegazione della sua autrice significa oltrepassare il confine fra cronaca e supposizione.

Il fenomeno dimostra quanto la notorietà possa modificare il significato pubblico di gesti quotidiani: una scelta musicale che per qualsiasi altra persona resterebbe un dettaglio diventa, nel caso di una coppia celebre, materia di ricostruzioni e discussioni.

Sinner tra recupero fisico e attenzione mediatica

Mentre il gossip continua a moltiplicare interpretazioni, Sinner attraversa una fase importante della propria carriera sportiva.

Dopo il successo a Wimbledon nel luglio 2026, il campione italiano ha dovuto affrontare un periodo di interruzione agonistica legato ai problemi fisici, concentrandosi sul recupero e sulla programmazione del ritorno alle competizioni.

Nel frattempo, attorno al suo staff tecnico sono circolate notizie e indiscrezioni su possibili cambiamenti, compreso il futuro della collaborazione con Darren Cahill e l’eventuale coinvolgimento di Magnus Norman.

L’attenzione dedicata alla vita privata si sovrappone quindi a un periodo professionalmente significativo, nel quale le decisioni sportive hanno conseguenze concrete sulla preparazione e sulla programmazione della stagione.

La presenza di Greta Galassi nelle cronache rosa non modifica un elemento essenziale: al 3 novembre 2026, né Sinner né Hasanovic hanno annunciato pubblicamente la fine della loro relazione, e non risulta confermato un nuovo legame sentimentale del tennista.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.