Parma abbatte la Dea, Lazio davanti: MetroCalcio

🌐 Parma e Lazio segnano l’ultima giornata: i ducali travolgono l’Atalanta, i biancocelesti restano soli in vetta. La Fiorentina si rialza, la Juventus piega il Napoli e il Palermo allunga in B. Classifiche aggiornate dopo i posticipi e Champions alle porte.

Parma, tre schiaffi all’Atalanta: Sarri resta a undici Il colpo più fresco arriva da Bergamo: Atalanta–Parma 0–3, nel posticipo del 2 novembre che chiude la decima giornata. Fabbian apre al 41’, l’autorete di Zappacosta raddoppia al 47’, Lontani completa il tris al 58’. È il primo successo della gestione Gilardino. I ducali salgono a 8 punti, l’Atalanta di Sarri rimane a 11: la distanza fra ambizione e rendimento diventa un problema di classifica, non soltanto di impressioni. La Dea costruisce occasioni, trova Daffara e spreca; nel finale Pašalić colpisce la traversa. Il Parma, invece, trasforma in vantaggio le opportunità decisive e lascia agli avversari il possesso delle recriminazioni. Tre reti incassate senza segnarne una rendono insufficiente qualsiasi attenuante sulle occasioni prodotte: il posticipo certifica una sconfitta pesante in casa e una risposta concreta degli ospiti nella lotta per risalire.

Fiorentina, quattro gol al Sassuolo: il successo non cancella i buchi La Fiorentina vince 4–2 sul campo del Sassuolo nell’altro posticipo del 2 novembre. La doppietta di Laurienté non basta ai neroverdi: per i viola segnano Pellegrino, Njie, Mastantuono e Valdepeñas. La squadra di Vanoli raggiunge 8 punti, agganciando gli emiliani. Il risultato premia la capacità offensiva, senza assolvere una difesa che concede ancora due reti. Per il Sassuolo è il quarto ko consecutivo: il cedimento non riguarda una singola domenica storta.

Lazio al comando, il vantaggio sull’Inter è di tre punti La chiusura del turno lascia la Lazio prima con 28 punti, tre più dell’Inter. Il 2–1 sul Cagliari del primo novembre nasce dalla rimonta firmata da Isaksen e Pinamonti dopo il vantaggio di Nzola. Nove vittorie e un pareggio nelle prime dieci partite danno sostanza alla corsa della squadra di Gattuso. Il primato non vive di annunci: è il rendimento a collocare i biancocelesti davanti alle rivali, ancora imbattuti.

Juventus, Alajbegovic e Boga affondano il Napoli Il 2–0 della Juventus sul Napoli, maturato il primo novembre, riporta la squadra di Spalletti a 17 punti e lascia gli azzurri a 14. Alajbegovic sblocca al 70’, Boga chiude all’87’; il Napoli perde anche Marianucci per espulsione. I bianconeri sfruttano il finale per convertire la partita in tre punti. Per gli ospiti, la sconfitta precede l’impegno europeo e riduce ulteriormente il margine rispetto alle posizioni di vertice.

Serie B, Palermo a quota 26: la rincorsa perde terreno Il Palermo batte 3–1 il Vicenza e termina la decima giornata con 26 punti, sei più del Modena. Brighenti porta avanti i veneti, Johnsen pareggia e la doppietta di Vavassori completa la rimonta. Otto vittorie e due pareggi descrivono una capolista imbattuta. Il Modena si ferma sull’1–1 con il Mantova, mentre l’Ascoli pareggia 0–0 ad Arezzo: le inseguitrici muovono la classifica, ma allargano il distacco dalla prima.

Italia, il derby pesa; Inter e Roma passano all’Europa Il turno comprende anche il 3–1 del Milan sull’Inter e il 5–2 della Roma a Udine, entrambi del 31 ottobre. I rossoneri salgono a 21 punti, i giallorossi a 24; il Como, vincendo 1–0 sul Venezia, arriva a 23. Il 3 novembre Inter e Roma sono attese rispettivamente da Feyenoord e Manchester United, alle 21 in Champions. Due trasferte che arrivano dopo esiti opposti dell’ultimo impegno di campionato, senza che il calendario conceda una pausa.

Mondo, il martedì di Champions mette sotto esame le grandi La quarta giornata europea propone il 3 novembre Atlético Madrid–Bayern Monaco, Barcellona–Aston Villa e Villarreal–Paris Saint-Germain, tutte alle 21. Il Barcellona arriva dal 2–4 di Parigi del turno precedente; il Bayern dal 2–2 con l’Arsenal. Risultati già acquisiti, distinti dalle partite ancora da disputare. Il programma comincia alle 18.45 con Shakhtar Donetsk–Sporting e Galatasaray–Stoccarda; nella fascia serale si giocheranno anche Bodø/Glimt–Lille e LASK–Slovan Bratislava.

Classifica di Serie A dopo la decima giornata Le venti squadre hanno disputato dieci partite. Le formazioni a pari punteggio sono raggruppate, senza ordinare fra loro le squadre appaiate. Punti Squadre 28 Lazio 25 Inter 24 Roma 23 Como 21 Milan 20 Frosinone 17 Juventus 14 Bologna, Napoli 13 Cagliari, Genoa, Torino 11 Atalanta 9 Lecce 8 Fiorentina, Parma, Sassuolo 7 Monza 5 Udinese 3 Venezia

Prossimo turno di Serie A, dal 6 all’8 novembre L’undicesima giornata mette la capolista davanti al Napoli e incrocia Inter e Como, separate da due punti. Tutti gli orari sono italiani. Data Ora Partita 6 novembre 20.45 Venezia–Udinese 7 novembre 15.00 Cagliari–Frosinone 7 novembre 15.00 Torino–Lecce 7 novembre 18.00 Parma–Bologna 7 novembre 20.45 Roma–Sassuolo 8 novembre 12.30 Napoli–Lazio 8 novembre 15.00 Genoa–Milan 8 novembre 15.00 Monza–Atalanta 8 novembre 18.00 Inter–Como 8 novembre 20.45 Fiorentina–Juventus

Classifica di Serie B dopo la decima giornata Il punteggio della Juve Stabia comprende quattro punti di penalizzazione. Posizione Squadra Punti 1 Palermo 26 2 Modena 20 3 Ascoli 19 4 Mantova 18 5 Verona 15 6 Avellino 15 7 Benevento 15 8 Pisa 15 9 Südtirol 14 10 Padova 14 11 Cremonese 12 12 Cesena 12 13 Arezzo 11 14 Virtus Entella 10 15 Carrarese 10 16 Juve Stabia 9 17 Vicenza 9 18 Empoli 8 19 Sampdoria 8 20 Catanzaro 6

Domani, Napoli a Porto e Como a Lens Mercoledì 4 novembre, alle 21, sono in programma Porto–Napoli e Lens–Como, per la quarta giornata di Champions. Gli azzurri arrivano dal 4–3 sul Bodø/Glimt del precedente turno europeo; il Como dal 4–1 sul Manchester United. Le due squadre italiane giocheranno entrambe in trasferta. Nella stessa serata sono previsti anche Lipsia–Manchester City, Borussia Dortmund–Betis, PSV–Club Brugge e Slavia Praga–Arsenal.

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