Roma Outlet Village, shopping da 100 milioni: arriva il debutto

Roma Outlet Village, apertura il 7 novembre

🌐 Roma Outlet Village apre il 7 novembre 2026 a Sant’Oreste, alle porte della Capitale. Il progetto commerciale, sviluppato da Arcus Real Estate, società collegata al gruppo Percassi, nasce da un investimento di circa 100 milioni di euro. Tra i marchi annunciati Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secret e Guess, con un programma di sviluppo che prevede 90 punti vendita nella prima fase, ristorazione e iniziative dedicate al Natale.

Roma Outlet Village, inaugurazione fissata per il 7 novembre

Una nuova destinazione dello shopping si prepara ad aprire alle porte di Roma. Sabato 7 novembre 2026 è la data annunciata per l’apertura al pubblico di Roma Outlet Village, il complesso commerciale realizzato nel territorio di Sant’Oreste, lungo il collegamento autostradale tra la Capitale e il Nord Italia.

L’iniziativa nasce da un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro e punta a riunire moda, accessori, articoli sportivi, beauty e ristorazione in uno spazio commerciale progettato anche per il tempo libero.

A sviluppare il progetto è Arcus Real Estate, società di Stilo Immobiliare Finanziaria riconducibile al gruppo Percassi, già attivo nella gestione e nello sviluppo di destinazioni commerciali.

L’apertura del 7 novembre rappresenta l’avvio delle attività e non necessariamente il completamento dell’intero complesso. I 90 negozi indicati per la prima fase costituiscono un obiettivo di sviluppo, mentre il numero effettivo degli esercizi già operativi nel giorno inaugurale non è stato precisato.

Nike, Calvin Klein e Tommy Hilfiger tra i marchi annunciati

Moda internazionale, sport e nuove proposte commerciali

Uno dei principali elementi di richiamo sarà la presenza di marchi internazionali riconosciuti dal pubblico.

Tra le insegne annunciate figurano Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Nike e Guess, che contribuiranno a definire l’identità commerciale della struttura.

L’offerta comprenderà abbigliamento per uomo e donna, lingerie, articoli sportivi, accessori e prodotti legati al mondo del lifestyle.

La presenza dei brand annunciati non garantisce che tutti i relativi punti vendita siano già aperti il 7 novembre. L’attivazione delle attività commerciali è infatti prevista attraverso un percorso progressivo, con nuovi ingressi nei mesi successivi.

Questa modalità consente di avviare il complesso mentre si completa la composizione dell’offerta commerciale.

Un investimento da 100 milioni per il territorio romano

Il valore economico dell’intervento conferma le dimensioni dell’operazione immobiliare.

I circa 100 milioni di euro investiti riguardano lo sviluppo di una destinazione commerciale concepita per attrarre clienti provenienti dalla Capitale, dalle province limitrofe e dai flussi turistici.

Il progetto comprende spazi destinati alla vendita, percorsi pedonali, piazze, aree verdi e servizi complementari.

Secondo la scheda tecnica del promotore, la prima fase prevede una superficie commerciale lorda affittabile di circa 21.000 metri quadrati, alla quale potranno aggiungersi ulteriori 11.000 metri quadrati nella seconda fase.

La struttura dispone di una previsione progettuale di oltre 2.500 posti auto, elemento significativo per un centro commerciale collocato fuori dall’area urbana centrale di Roma.

Dove si trova Roma Outlet Village e come arrivare

La posizione strategica lungo l’autostrada A1

Il nuovo outlet si trova a Sant’Oreste, in provincia di Roma, in piazza Felice Abballe 1.

L’accessibilità rappresenta uno dei principali punti di forza del progetto. Il complesso sorge infatti in prossimità dell’uscita autostradale di Ponzano Romano-Soratte, lungo l’autostrada A1.

La posizione permette di intercettare sia i visitatori provenienti dall’area settentrionale della Capitale sia quelli che percorrono il collegamento tra Lazio, Toscana e altre regioni del Centro-Nord.

Il tempo di percorrenza indicativo da Roma Nord è di circa trenta minuti, ma la durata effettiva dipende dal punto di partenza, dal traffico e dalle condizioni della viabilità.

L’obiettivo del promotore è trasformare il villaggio commerciale in una destinazione raggiungibile non soltanto per acquisti programmati, ma anche per una visita dedicata al tempo libero.

Non soltanto negozi: ristorazione e spazi all’aperto

Il progetto segue il modello degli outlet village, strutture nelle quali i punti vendita sono distribuiti lungo percorsi pedonali e piazze.

Non si tratta quindi di un centro commerciale tradizionale sviluppato esclusivamente all’interno di un edificio chiuso.

Roma Outlet Village sarà organizzato intorno a spazi aperti, aree verdi, zone di sosta e giochi d’acqua, con un’architettura pensata per favorire la permanenza dei visitatori.

Accanto ai negozi sono previste attività di ristorazione con proposte internazionali e specialità gastronomiche del territorio.

La componente gastronomica contribuisce alla strategia di posizionamento del complesso, concepito per ospitare visite di durata superiore al tempo necessario per un singolo acquisto.

Natale 2026, il programma di eventi fino al 6 gennaio

L’inaugurazione coinciderà con l’avvio delle iniziative dedicate alle festività natalizie.

Il programma annunciato prevede installazioni luminose, decorazioni e allestimenti a tema, con attività che proseguiranno fino al 6 gennaio 2027.

La scelta di aprire all’inizio di novembre consente alla struttura di entrare nel mercato prima del periodo commercialmente importante che comprende Black Friday, acquisti natalizi e festività di fine anno.

Le iniziative di intrattenimento accompagneranno la graduale apertura dei negozi e dei servizi.

Il progetto punta inoltre a collegare l’esperienza commerciale con il territorio circostante, valorizzando anche le attrazioni paesaggistiche e culturali dell’area del Monte Soratte.

Shopping e turismo: la strategia del gruppo Percassi

L’investimento riflette l’interesse verso strutture capaci di attrarre consumatori attraverso un’offerta che combina acquisti e servizi.

La posizione lungo l’A1 permette al villaggio di rivolgersi a un bacino potenzialmente più ampio rispetto alla sola popolazione residente nei comuni vicini.

La presenza di marchi internazionali e di servizi dedicati ai visitatori si inserisce nell’obiettivo di consolidare una destinazione di turismo commerciale.

Il progetto prevede anche servizi come assistenza agli acquisti, aree destinate ai bambini e soluzioni dedicate alla clientela turistica, secondo il piano illustrato dal promotore.

La sfida commerciale sarà costruire un flusso continuativo di visitatori, accompagnando l’apertura iniziale con il progressivo completamento della struttura.

Apertura Roma Outlet Village: le informazioni confermate

La data annunciata per l’inaugurazione è sabato 7 novembre 2026. Il complesso sorgerà a Sant’Oreste, vicino all’uscita di Ponzano Romano dell’autostrada A1.

L’investimento dichiarato è pari a circa 100 milioni di euro. La prima fase di sviluppo prevede fino a 90 punti vendita, tra moda, sport, beauty e lifestyle, con un programma progressivo di attivazione delle attività commerciali.

Tra i marchi già annunciati figurano Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secret e Guess.

Il programma natalizio accompagnerà l’avvio delle attività commerciali e continuerà fino al 6 gennaio 2027.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.