Colica renale, i due valori che possono segnalare un pericolo

Colica renale, perché si controlla l’infiammazione

🌐 Colica renale, il dolore intenso non è l’unico elemento che preoccupa i medici. Al pronto soccorso vengono spesso controllati globuli bianchi e PCR, due indicatori che possono aiutare a riconoscere un’infezione associata a un calcolo urinario. La combinazione tra ostruzione e infezione richiede particolare attenzione perché può evolvere in una grave emergenza urologica. Ecco perché gli esami del sangue vengono interpretati insieme a urine, temperatura, funzionalità renale e diagnostica per immagini.

Colica renale, perché il dolore non racconta tutto

La colica renale provoca spesso un dolore improvviso e molto intenso, localizzato al fianco e talvolta irradiato verso la parte inferiore dell’addome o l’inguine.

La causa più frequente è il passaggio di un calcolo attraverso l’uretere, il condotto che trasporta l’urina dal rene alla vescica.

Quando il calcolo ostacola il normale deflusso, la pressione nelle vie urinarie può aumentare e provocare il dolore caratteristico.

Ma la gravità della situazione non dipende esclusivamente dall’intensità del dolore.

Un calcolo può provocare una colica molto dolorosa senza determinare complicazioni infettive. In altri casi, invece, l’ostruzione può essere accompagnata da un’infezione che richiede interventi urgenti.

È per questo motivo che il pronto soccorso non si limita generalmente a somministrare farmaci antidolorifici.

Globuli bianchi alti, cosa possono indicare

La risposta dell’organismo allo stress e alle infezioni

I globuli bianchi, o leucociti, partecipano alle difese immunitarie dell’organismo.

La loro concentrazione nel sangue può aumentare durante infezioni e processi infiammatori.

Un valore elevato può quindi attirare l’attenzione dei medici, soprattutto se il paziente presenta febbre, brividi o altri segni compatibili con un’infezione.

Tuttavia, la leucocitosi non rappresenta una prova definitiva.

Anche il dolore acuto e lo stress fisico possono contribuire a un aumento temporaneo dei globuli bianchi.

Il dato va interpretato insieme ai sintomi, alla visita medica e agli altri esami.

Un aumento isolato non giustifica automaticamente l’utilizzo di antibiotici.

PCR, perché viene misurata durante la colica

La proteina C reattiva, generalmente abbreviata in PCR, è una sostanza prodotta soprattutto dal fegato in risposta a processi infiammatori.

Il suo aumento può essere associato a infezioni, ma anche a numerose condizioni non infettive.

Nel paziente con colica renale, la PCR contribuisce a valutare la presenza di una risposta infiammatoria sistemica.

Un valore molto elevato, soprattutto se accompagnato da febbre o altri segnali di allarme, può rafforzare il sospetto di un’infezione significativa.

Anche in questo caso esistono limiti importanti.

La PCR può essere normale nelle fasi iniziali di un’infezione e può aumentare per condizioni che non riguardano affatto l’apparato urinario.

Né globuli bianchi né PCR permettono, da soli, di confermare o escludere una complicazione infettiva.

Calcolo bloccato e infezione: quando è un’emergenza

Il rischio di sepsi nelle vie urinarie ostruite

La situazione più pericolosa si verifica quando un calcolo blocca il deflusso urinario e contemporaneamente è presente un’infezione.

L’urina infetta può rimanere intrappolata a monte dell’ostruzione, favorendo la progressione dell’infezione.

In determinate circostanze il quadro può evolvere in sepsi, una condizione potenzialmente letale associata a una risposta dell’organismo all’infezione che provoca danni agli organi.

Tra i segnali di allarme figurano febbre, brividi, alterazioni dello stato di coscienza, pressione bassa e peggioramento delle condizioni generali.

Un rene ostruito con segni di infezione rappresenta un’emergenza urologica, anche quando il calcolo non è particolarmente grande.

Il trattamento non può essere affidato soltanto agli antidolorifici.

Perché vengono esaminate anche le urine

L’esame delle urine può fornire informazioni sulla presenza di sangue, leucociti, nitriti e altri elementi utili alla valutazione.

La presenza di sangue nelle urine è frequente durante una colica, ma non si riscontra necessariamente in tutti i casi.

L’urinocoltura può aiutare a identificare eventuali batteri e a scegliere una terapia antibiotica appropriata.

Quando esiste il sospetto di un’infezione importante, il medico può richiedere ulteriori campioni, comprese emocolture in situazioni selezionate.

I risultati devono essere interpretati considerando anche il fatto che un’ostruzione completa può rendere meno rappresentativo un campione raccolto nella vescica.

Per questo motivo un esame urinario apparentemente rassicurante non deve far sottovalutare un quadro clinico grave.

Ecografia e TAC, come si individua il calcolo

Gli esami del sangue descrivono alcuni aspetti della risposta dell’organismo, ma non mostrano direttamente la posizione del calcolo.

La diagnostica per immagini permette invece di valutare le vie urinarie e individuare eventuali segni di ostruzione.

L’ecografia può rilevare una dilatazione delle cavità renali, oltre ad alcuni calcoli visibili.

La tomografia computerizzata senza mezzo di contrasto è spesso utilizzata per identificare con maggiore precisione sede e dimensioni dei calcoli.

La scelta dipende dalle caratteristiche del paziente e dalla situazione clinica, con particolare attenzione alle condizioni nelle quali è opportuno limitare l’esposizione alle radiazioni.

Insieme agli esami urinari e alla valutazione della funzionalità renale, questi accertamenti aiutano a definire il trattamento.

Stent e nefrostomia: quando bisogna drenare il rene

Se il calcolo provoca un’ostruzione associata a sepsi, può essere necessario ripristinare rapidamente il deflusso urinario.

Le principali procedure utilizzate sono il posizionamento di uno stent ureterale e la nefrostomia percutanea.

Lo stent consente all’urina di superare il tratto ostruito attraverso un tubicino inserito nell’uretere.

La nefrostomia permette invece il drenaggio direttamente dal rene attraverso un dispositivo posizionato per via percutanea.

La scelta viene effettuata dagli specialisti sulla base delle condizioni cliniche e delle caratteristiche anatomiche.

La priorità, in presenza di sepsi e ostruzione, è drenare il sistema urinario e iniziare tempestivamente gli antibiotici.

Il trattamento definitivo del calcolo viene generalmente rinviato finché l’infezione non è stata controllata.

Quando tornare subito al pronto soccorso

Chi ha ricevuto una diagnosi di calcolosi urinaria deve prestare attenzione all’evoluzione dei sintomi.

Febbre, brividi, difficoltà a urinare, vomito persistente, peggioramento del dolore o marcata debolezza richiedono una nuova valutazione urgente.

Particolare cautela è necessaria per chi possiede un unico rene funzionante, presenta insufficienza renale o ha condizioni che aumentano il rischio di infezioni gravi.

In questi casi è importante non ritardare l’assistenza medica.

L’esame di globuli bianchi e PCR viene dunque utilizzato per contribuire alla valutazione dell’eventuale risposta infiammatoria, ma la decisione clinica dipende dall’insieme dei dati.

La complicazione più importante da riconoscere tempestivamente è l’associazione tra infezione e ostruzione urinaria, che può richiedere drenaggio urgente, antibiotici e monitoraggio ospedaliero.

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