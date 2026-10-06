Dove nasce la coscienza. Il cervello lascia una traccia

🌐 Coscienza, cervello, attività neurale e correlati della coscienza sono al centro di una delle domande più difficili della neuroscienza: come nasce l’esperienza soggettiva che ci permette di vedere, sentire, ricordare e sapere di esistere? Le ricerche più recenti hanno individuato configurazioni neurali sempre più riconoscibili, ma non hanno ancora trovato un singolo luogo del cervello capace di spiegare da solo la coscienza.

Ogni mattina accade qualcosa che diamo per scontato.

Apriamo gli occhi, riconosciamo la stanza, sentiamo il nostro corpo, ricordiamo chi siamo e sappiamo di essere lì. Non è soltanto attività cerebrale: per ciascuno di noi è un’esperienza vissuta in prima persona.

È proprio questo passaggio a rendere la coscienza uno dei problemi più affascinanti e irrisolti della scienza.

Il cervello umano contiene miliardi di neuroni collegati in reti estremamente complesse. Gli strumenti moderni permettono di osservare una parte crescente di questa attività, dai segnali elettrici alle modificazioni della connettività tra regioni diverse. Eppure rimane una domanda fondamentale: come può un insieme di impulsi elettrochimici trasformarsi nell’esperienza soggettiva di essere qualcuno?

La ricerca sta facendo progressi, ma la risposta non coincide con l’individuazione di un singolo “centro della coscienza”.

La coscienza non sembra avere un unico indirizzo nel cervello

Per molto tempo la ricerca neuroscientifica ha cercato di capire quali aree cerebrali fossero indispensabili per l’esperienza cosciente.

Oggi il quadro è molto più articolato.

Gli studi sui cosiddetti correlati neurali della coscienza indicano che l’esperienza cosciente è associata a particolari configurazioni dell’attività cerebrale, ma queste configurazioni coinvolgono sistemi distribuiti.

Una revisione pubblicata nel 2026 ha raccolto risultati provenienti da studi di neuroimaging, elettrofisiologia, analisi degli stati neurali e tecniche di stimolazione. Il quadro che emerge è che gli stati associati all’esperienza cosciente non si distinguono semplicemente perché il cervello “si accende di più”: conta soprattutto come l’attività è organizzata e quanto è integrata e dinamicamente accessibile.

È una differenza fondamentale.

Non basta trovare una regione più attiva quando una persona è cosciente.

Bisogna capire quale configurazione dell’intero sistema nervoso renda possibile quell’esperienza.

La traccia che gli scienziati stanno cercando

Uno dei concetti più importanti della ricerca contemporanea è proprio quello di stato neurale.

Il cervello non funziona come un computer nel quale un singolo componente contiene la coscienza. La sua attività cambia continuamente, passando attraverso configurazioni differenti.

Quando vediamo un oggetto, ascoltiamo una voce o proviamo dolore, una parte delle informazioni viene elaborata anche senza che ne siamo consapevoli. In determinate condizioni, invece, quella stessa informazione raggiunge una forma di elaborazione associata all’esperienza cosciente.

La sfida consiste nel distinguere i due processi.

Uno studio pubblicato nel 2026 ha osservato, per esempio, che durante la percezione visiva le aree posteriori del cervello possono rappresentare stabilmente l’informazione anche quando il soggetto non la riferisce coscientemente. Le regioni anteriori mostrano invece un coinvolgimento più forte e prolungato quando entra in gioco l’accesso cosciente e la possibilità di riferire ciò che si è percepito.

Questo risultato non dimostra che la coscienza “risieda” nelle regioni anteriori.

Indica piuttosto che percepire un’informazione e diventarne consapevoli non sono necessariamente la stessa cosa.

Vedere non significa sempre essere consapevoli

È uno dei punti più sorprendenti.

Il cervello può elaborare informazioni anche quando la persona non riferisce alcuna esperienza cosciente dello stimolo.

La ricerca sulla coscienza ha accumulato negli anni numerosi esempi di questo fenomeno. Una parte dell’elaborazione sensoriale può procedere al di sotto della soglia della consapevolezza.

Nel 2026, un lavoro commentato su Nature Neuroscience ha aggiunto un tassello ancora più interessante: durante l’anestesia, ricercatori hanno registrato nel ippocampo segnali capaci di rappresentare caratteristiche di suoni e persino aspetti semantici e grammaticali del linguaggio.

Questo non significa che le persone anestetizzate fossero coscienti.

È proprio il contrario.

Il risultato mostra che una certa elaborazione complessa può continuare anche in assenza di esperienza cosciente, mettendo in discussione l’idea che ogni forma di elaborazione sofisticata richieda necessariamente consapevolezza.

La distinzione tra attività cerebrale e coscienza diventa così ancora più importante.

Il vero mistero: perché l’attività diventa esperienza?

Qui la neuroscienza incontra il suo problema più difficile.

Possiamo misurare impulsi elettrici. Possiamo registrare l’attività di popolazioni di neuroni. Possiamo osservare quali reti cambiano durante il sonno, l’anestesia o il recupero da un coma.

Ma nessuno di questi strumenti misura direttamente “come ci si sente” a essere coscienti.

Il colore rosso può essere descritto attraverso lunghezze d’onda e circuiti visivi. Possiamo studiare le aree cerebrali coinvolte quando una persona vede il rosso. Possiamo persino correlare la percezione con specifici schemi di attività neurale.

Resta però una domanda:

perché quell’attività dovrebbe produrre un’esperienza soggettiva?

È la differenza tra spiegare un processo cerebrale e spiegare l’esperienza che accompagna quel processo.

Una revisione critica pubblicata nel 2026 ha sottolineato proprio questo problema: identificare l’informazione associata alla coscienza non equivale ancora a spiegare come l’esperienza cosciente venga generata.

Le grandi teorie della coscienza sono ancora in competizione

Non esiste oggi una teoria della coscienza universalmente accettata.

Tra i principali filoni di ricerca ci sono teorie che attribuiscono un ruolo centrale alla integrazione dell’informazione, altre che enfatizzano la disponibilità globale delle informazioni all’interno del cervello e altre ancora che concentrano l’attenzione sulla dinamica ricorrente delle reti neurali e sulle rappresentazioni generate internamente.

La situazione è insolita per una disciplina scientifica: non mancano dati, ma manca ancora un modello capace di spiegare tutti gli aspetti fondamentali del fenomeno.

Una revisione scientifica del 2026 ha proposto di guardare alla coscienza non tanto come a un’attività localizzata, quanto come a una proprietà associata alla struttura e alla dinamica degli stati neurali. In questa prospettiva, gli stati coscienti occuperebbero configurazioni particolari nello spazio delle possibili attività cerebrali.

È un cambio di prospettiva importante.

La domanda non sarebbe più soltanto “dove si trova la coscienza?”, ma anche “quale tipo di organizzazione deve avere il cervello perché una determinata esperienza sia possibile?”

Il cervello cosciente è un sistema dinamico

Questa idea aiuta anche a capire perché sonno, anestesia e coma siano così importanti per la ricerca.

In questi stati il cervello non smette necessariamente di funzionare.

Durante il sonno continua a produrre attività elettrica. Sotto anestesia alcune aree possono continuare a elaborare informazioni. Nei disturbi della coscienza possono persistere circuiti funzionanti, pur in presenza di una drastica alterazione dell’esperienza e della capacità di comunicare.

La coscienza sembra quindi dipendere non semplicemente dalla quantità di attività, ma dalla qualità dell’organizzazione e dalla possibilità che diverse parti del sistema interagiscano in un determinato modo.

È una delle ragioni per cui la ricerca sui pazienti con disturbi della coscienza è diventata così importante anche sul piano clinico.

L’intelligenza artificiale sta aiutando a leggere questi stati

Un’altra frontiera riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale per individuare configurazioni associate alla coscienza.

Nel marzo 2026, una ricerca pubblicata su Nature Neuroscience ha utilizzato un sistema di intelligenza artificiale addestrato su oltre 680.000 campioni neurofisiologici di dieci secondi, con dati relativi a esseri umani, animali e pazienti con diversi livelli di coscienza. Il modello è stato poi validato su 565 soggetti e ha permesso di costruire simulazioni interpretabili di stati coscienti e di coma.

Il significato di questo lavoro va però interpretato correttamente.

L’intelligenza artificiale non ha trovato la coscienza.

Ha aiutato i ricercatori a riconoscere pattern neurofisiologici compatibili con diversi stati di coscienza e a studiare i meccanismi che li distinguono.

È una differenza sostanziale.

Una macchina può diventare molto brava a riconoscere la firma statistica di uno stato cerebrale senza aver spiegato perché quell’attività corrisponda a un’esperienza soggettiva.

La coscienza potrebbe essere una proprietà emergente?

Una delle possibilità studiate dalla neuroscienza è che la coscienza non corrisponda a una singola struttura, ma emerga dall’interazione di numerosi processi.

Il termine “emergente” viene utilizzato per indicare proprietà che compaiono quando un sistema raggiunge un determinato livello di organizzazione e interazione.

Un esempio semplice è la temperatura: una singola molecola non è “calda” o “fredda” nel senso macroscopico, mentre una grande quantità di molecole in movimento produce una proprietà che possiamo misurare come temperatura.

Per la coscienza l’analogia è affascinante, ma non costituisce una spiegazione.

Il problema rimane aperto: bisogna identificare quale organizzazione neurale sia necessaria e sufficiente per generare esperienza.

Ed è proprio qui che le teorie attuali devono ancora confrontarsi con uno dei problemi più difficili della scienza.

Anche il sonno offre una finestra privilegiata

Il sonno rappresenta una sorta di laboratorio naturale.

Durante una stessa notte possiamo attraversare stati nei quali siamo completamente inconsapevoli dell’ambiente, fasi nelle quali sogniamo e momenti di transizione nei quali l’esperienza torna rapidamente.

Un lavoro presentato nel 2026 ha utilizzato EEG ad alta densità e tecniche di apprendimento automatico per cercare firme neurali capaci di distinguere gli stati coscienti e non coscienti durante il sonno.

È un approccio particolarmente interessante perché permette di confrontare condizioni differenti all’interno dello stesso organismo.

Il cervello rimane lo stesso.

Cambiano però la sua dinamica e il rapporto con l’esperienza.

Per gli scienziati, questa è un’opportunità preziosa per capire quali caratteristiche neurali accompagnino la presenza della coscienza e quali, invece, siano semplicemente legate all’attività cerebrale generale.

La domanda potrebbe essere formulata nel modo sbagliato

Dopo decenni di ricerca, una possibilità sta diventando sempre più evidente: forse chiedere “dove nasce la coscienza?” è troppo semplice.

La coscienza potrebbe non nascere in un punto preciso.

Potrebbe essere il risultato di una particolare relazione tra regioni, tempi, segnali e livelli di integrazione dell’informazione.

In altre parole, cercare “il luogo della coscienza” potrebbe essere simile a cercare il punto esatto in cui una sinfonia si trova dentro un’orchestra.

Non è in un solo strumento.

È nella configurazione complessiva e nel modo in cui gli strumenti interagiscono nel tempo.

La metafora non dimostra una teoria scientifica, ma rende bene la direzione verso cui si stanno muovendo molte ricerche contemporanee.

La scoperta più importante è forse ciò che ancora non sappiamo

La neuroscienza dispone oggi di strumenti impensabili solo qualche decennio fa. Può osservare singoli neuroni, ricostruire reti, registrare migliaia di segnali contemporaneamente e utilizzare modelli matematici e intelligenza artificiale per riconoscere configurazioni che l’occhio umano non riuscirebbe a individuare.

Eppure la coscienza non è ancora stata ridotta a una semplice mappa del cervello.

Sappiamo molto di più su ciò che accade quando diventiamo coscienti, quando perdiamo coscienza e quando la recuperiamo. Sappiamo distinguere sempre meglio l’elaborazione inconscia dall’accesso cosciente. Sappiamo riconoscere alcune configurazioni neurali associate all’esperienza.

Ma il passaggio decisivo resta da spiegare.

Come si passa dall’attività elettrica di miliardi di cellule all’esperienza di essere noi stessi?

È questa la “traccia” che la ricerca continua a inseguire.

E forse il risultato più interessante delle scoperte recenti non è aver finalmente trovato il luogo in cui nasce la coscienza, ma aver reso la domanda molto più precisa: non basta sapere quali neuroni si attivano. Bisogna capire quale organizzazione trasforma l’attività del cervello in esperienza.

Finché questo passaggio rimarrà senza una spiegazione condivisa, la coscienza continuerà a rappresentare uno dei grandi confini ancora aperti tra neuroscienza, filosofia e scienza della mente.