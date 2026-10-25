Depressione sei biotipi nel cervello: svolta verso cure personalizzate

🌐 Perché una terapia antidepressiva aiuta una persona, mentre un’altra continua a soffrire nonostante mesi di trattamento? È una delle domande più difficili della psichiatria contemporanea. La depressione può manifestarsi con tristezza persistente, perdita d’interesse, stanchezza, difficoltà di concentrazione, alterazioni del sonno e molti altri sintomi. Ma dietro manifestazioni apparentemente simili potrebbero esserci meccanismi cerebrali differenti.

È da questa osservazione che nasce una nuova linea di ricerca: individuare i biotipi della depressione, cioè profili caratterizzati da particolari modalità di funzionamento dei circuiti cerebrali. L’obiettivo è superare, almeno in parte, un approccio nel quale la scelta della cura dipende soprattutto dai sintomi osservati e dalla risposta individuale ai trattamenti già provati.

Uno studio pubblicato nel giugno 2024 su Nature Medicine ha identificato sei profili neurobiologici analizzando dati di risonanza magnetica funzionale. Il lavoro, condotto da un gruppo internazionale guidato da ricercatori di Stanford, ha esaminato 801 persone con depressione o disturbi d’ansia e ha confrontato i risultati con i dati clinici relativi a diversi trattamenti.

La prospettiva è importante: in futuro, conoscere meglio il funzionamento del cervello potrebbe aiutare a individuare prima la terapia più adatta, riducendo i tentativi inefficaci. Ma la ricerca non dimostra che esista già una scansione capace di indicare con certezza quale farmaco funzionerà per ogni paziente.

Perché la stessa cura non funziona per tutti

La depressione maggiore viene diagnosticata sulla base di sintomi, durata, intensità e conseguenze sulla vita quotidiana. Questo sistema è indispensabile per riconoscere il disturbo, ma non descrive completamente i processi biologici che possono contribuire alla sua comparsa.

Due persone possono ricevere la stessa diagnosi e vivere esperienze molto diverse. Una può essere soprattutto tormentata da pensieri negativi ricorrenti; un’altra può avere difficoltà a mantenere l’attenzione, organizzare le attività e prendere decisioni. In altri casi prevalgono la perdita di piacere, l’ansia o una sensazione di rallentamento mentale e fisico.

Anche la risposta alle cure può variare. Alcune persone migliorano con il primo trattamento, mentre altre devono affrontare un percorso più lungo, fatto di rivalutazioni, cambi di farmaco o associazioni terapeutiche.

Questo non significa che i trattamenti tradizionali siano inutili. Antidepressivi, psicoterapie e interventi integrati possono essere efficaci, ma non funzionano nello stesso modo per tutti e richiedono una scelta individualizzata.

Il limite è che, al momento, non esiste un singolo esame biologico di uso comune che consenta di stabilire in anticipo quale trattamento offrirà il miglior risultato per ciascun paziente. Per questo i ricercatori stanno cercando indicatori oggettivi che affianchino la valutazione clinica.

Che cosa sono i sei biotipi della depressione

Il gruppo di ricerca ha utilizzato la risonanza magnetica funzionale, o fMRI, per osservare l’attività e la connettività di alcune reti cerebrali. Le scansioni sono state effettuate sia a riposo sia durante compiti destinati a valutare determinate funzioni cognitive ed emotive.

Attraverso tecniche statistiche e di apprendimento automatico, gli studiosi hanno identificato sei configurazioni ricorrenti di funzionamento dei circuiti cerebrali.

Non sono sei malattie completamente separate, né sei categorie rigide nelle quali ogni persona debba necessariamente rientrare. Sono profili costruiti a partire dai dati delle scansioni, che cercano di descrivere differenze biologiche rilevanti all’interno di condizioni cliniche complesse.

I circuiti analizzati comprendono reti legate all’attenzione, al controllo cognitivo, alla rilevanza degli stimoli e all’elaborazione dei pensieri e delle emozioni. Le configurazioni osservate possono essere caratterizzate da attività o connessioni maggiori o minori rispetto ai valori di riferimento.

La distinzione è importante perché la depressione non coinvolge necessariamente un’unica area del cervello. Può interessare il coordinamento tra più regioni, ciascuna coinvolta in funzioni differenti.

Le alterazioni dei circuiti cognitivi

Alcuni profili sono caratterizzati da un funzionamento atipico delle reti coinvolte nel controllo cognitivo, cioè nei processi che permettono di pianificare, concentrarsi, prendere decisioni e gestire i problemi.

Quando queste funzioni sono compromesse, le attività quotidiane possono diventare particolarmente faticose. Anche compiti semplici possono richiedere uno sforzo mentale maggiore, mentre organizzare la giornata o mantenere l’attenzione può risultare difficile.

Queste difficoltà non devono essere interpretate come pigrizia o mancanza di volontà. Sono sintomi che possono accompagnare la depressione e incidere sul lavoro, sullo studio e sulle relazioni.

La ricerca suggerisce che identificare meglio questo tipo di funzionamento potrebbe contribuire a selezionare interventi più adeguati, comprese alcune forme di psicoterapia mirate alle capacità di affrontare i problemi.

Le differenze nei circuiti dell’attenzione

Un altro aspetto riguarda le reti cerebrali coinvolte nel mantenimento dell’attenzione e nella selezione delle informazioni importanti.

Quando questi circuiti funzionano in modo meno efficiente, può diventare più difficile restare concentrati, seguire un’attività o passare da un compito all’altro.

Nello studio, un profilo caratterizzato da una connettività ridotta nei circuiti dell’attenzione a riposo era associato a una risposta meno favorevole alla specifica terapia comportamentale esaminata rispetto ad altri profili.

Questo risultato non significa che la psicoterapia sia inutile per chi presenta difficoltà attentive. Indica piuttosto che il tipo di intervento, le sue modalità e il momento in cui viene proposto potrebbero influire sul risultato.

Le reti coinvolte nelle emozioni e nei pensieri ricorrenti

La depressione può inoltre essere accompagnata da un’elaborazione persistente di pensieri, ricordi e preoccupazioni, oppure da una maggiore difficoltà nel distogliere l’attenzione da contenuti emotivamente negativi.

Tra le reti studiate figura quella comunemente chiamata default mode network, coinvolta in processi come il pensiero rivolto a sé stessi, la memoria autobiografica e l’attività mentale spontanea.

Le differenze nel funzionamento di questa rete possono essere associate a modalità differenti di vivere e gestire l’esperienza interna. Tuttavia, non sarebbe corretto ridurre i pensieri negativi a un singolo circuito o attribuire a una scansione il significato di una diagnosi psicologica completa.

I sei biotipi derivano infatti da combinazioni di misure cerebrali: non corrispondono a sei sintomi isolati né possono essere identificati semplicemente osservando il comportamento di una persona.

Il dato più importante: alcuni profili rispondono diversamente alle terapie

La ricerca non si è limitata a descrivere le immagini del cervello. Gli studiosi hanno cercato di capire se i profili individuati fossero associati anche a differenze nella risposta ai trattamenti.

Per questa parte dell’analisi sono stati utilizzati dati di 250 partecipanti sottoposti a diverse condizioni terapeutiche: tre antidepressivi comunemente prescritti, escitalopram, sertralina e venlafaxina a rilascio prolungato, oppure un intervento comportamentale basato sulla risoluzione dei problemi, confrontato con le cure abituali.

I risultati hanno evidenziato alcune associazioni significative.

Un profilo caratterizzato da una maggiore connettività a riposo in diversi circuiti è risultato associato a una risposta relativamente migliore all’intervento comportamentale studiato. Un altro, contraddistinto da una maggiore attivazione del circuito del controllo cognitivo, ha mostrato una risposta più favorevole alla venlafaxina rispetto ad altri profili.

Al contrario, il gruppo con una connettività ridotta nei circuiti dell’attenzione ha mostrato una risposta meno favorevole alla terapia comportamentale considerata.

Sono risultati potenzialmente utili, ma vanno interpretati con cautela. Il campione utilizzato per confrontare i trattamenti era più piccolo di quello impiegato per individuare i biotipi e non tutte le combinazioni tra profilo e trattamento disponevano dello stesso numero di partecipanti.

Il dato non permette quindi di stabilire una prescrizione automatica basata sul risultato di una risonanza. Mostra, piuttosto, che le differenze biologiche potrebbero contribuire a spiegare una parte della variabilità nella risposta alle cure.

Risonanza magnetica funzionale: come si studia il cervello

La risonanza magnetica funzionale misura variazioni del segnale legate all’ossigenazione del sangue, utilizzate come indicatore indiretto dell’attività cerebrale. Non legge direttamente i pensieri e non individua un’unica causa della depressione.

Nel lavoro sui biotipi, i ricercatori hanno raccolto informazioni sia durante il riposo sia mentre i partecipanti svolgevano compiti cognitivi ed emotivi. Hanno poi analizzato la relazione tra le diverse regioni e le modalità con cui si attivavano.

Le immagini sono state elaborate con procedure standardizzate e le misure sono state utilizzate per individuare gruppi con caratteristiche simili. I profili sono stati quindi confrontati con sintomi, prestazioni nei test e risultati dei trattamenti.

È un approccio diverso dal cercare una lesione visibile o un’anomalia isolata. L’attenzione si concentra sulla dinamica delle reti: come diverse parti del cervello coordinano le proprie attività e come questa organizzazione si associa alle difficoltà cliniche.

La tecnica presenta però limiti concreti. Gli esami richiedono apparecchiature costose, procedure accurate e analisi specialistiche. I risultati possono inoltre dipendere dal protocollo utilizzato, dalla popolazione studiata e dai criteri con cui vengono costruiti i gruppi.

Per diventare uno strumento clinico affidabile, il metodo deve dimostrare di funzionare in contesti diversi e di offrire informazioni aggiuntive rispetto a quelle ottenibili con una valutazione psichiatrica accurata.

Le cure personalizzate possono ridurre i tentativi a vuoto?

Uno degli obiettivi della psichiatria di precisione è ridurre il tempo necessario per trovare un trattamento efficace.

Oggi il percorso terapeutico si basa su una valutazione complessiva: sintomi, storia clinica, condizioni fisiche, farmaci già assunti, eventuali effetti indesiderati, preferenze della persona e contesto di vita. Quando un trattamento non produce benefici sufficienti, lo specialista può rivalutare la situazione e modificare la strategia.

Un sistema capace di individuare in anticipo alcuni indicatori di risposta potrebbe rendere questo processo più efficiente. Non eliminerebbe necessariamente ogni tentativo, ma potrebbe aiutare a orientare le decisioni e a evitare alcune scelte meno adatte.

Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, servono studi più ampi e replicazioni indipendenti. Occorre anche verificare se l’utilizzo dei biotipi migliori davvero gli esiti clinici nella pratica quotidiana, non soltanto se consenta di distinguere statisticamente gruppi di persone.

La personalizzazione, inoltre, non può basarsi esclusivamente sulle immagini cerebrali. Due persone con un profilo simile possono avere storie, condizioni mediche, esperienze traumatiche e bisogni differenti. La cura deve continuare a considerare la persona nella sua interezza.

Che cosa cambia oggi per chi soffre di depressione

Per chi sta affrontando una depressione, la ricerca offre una prospettiva incoraggiante: le differenze nella risposta alle terapie potrebbero dipendere, almeno in parte, da meccanismi biologici identificabili e studiabili.

Questo aiuta anche a contrastare un’interpretazione ancora diffusa, secondo la quale non migliorare con il primo trattamento significherebbe non impegnarsi abbastanza o non voler guarire. La risposta clinica non dipende semplicemente dalla forza di volontà.

Allo stesso tempo, non è necessario aspettare una risonanza funzionale per ricevere cure appropriate. La valutazione di uno psichiatra o di un altro professionista qualificato resta fondamentale per formulare una diagnosi e scegliere il percorso più adatto.

Chi assume antidepressivi non dovrebbe modificarne la dose né sospenderli sulla base di notizie sui biotipi o di informazioni ricavate autonomamente. Ogni cambiamento terapeutico va concordato con il medico, anche per evitare sintomi da sospensione o ricadute.

Se il trattamento in corso non sembra funzionare, è importante comunicarlo al professionista che segue la persona: possono essere necessari più tempo, una revisione della diagnosi, un cambiamento terapeutico o un approccio integrato.

Il futuro della psichiatria: dalla diagnosi generale al profilo individuale

La scoperta dei sei biotipi rappresenta un passo significativo verso una comprensione più articolata della depressione. Il punto centrale non è sostituire le diagnosi attuali con sei nuove etichette, ma individuare caratteristiche biologiche che possano aiutare a spiegare perché persone con sintomi simili reagiscano in modo diverso alle cure.

La sfida sarà trasformare queste conoscenze in strumenti accessibili, affidabili e utili per le decisioni cliniche. Sarà necessario stabilire quali misure siano davvero informative, quanto siano riproducibili e se il loro utilizzo migliori concretamente la vita dei pazienti.

La prospettiva è quella di una psichiatria capace di combinare sintomi, storia personale, valutazione clinica e indicatori biologici, senza ridurre la complessità della sofferenza mentale a un’immagine del cervello.

La stessa cura non funziona necessariamente per tutti, ma questo non significa che non esista una cura efficace per chi non ha ancora trovato quella giusta. La ricerca sui biotipi prova a rendere più preciso il percorso per individuarla. La promessa è importante; la sua applicazione clinica, però, richiede ancora prove solide e un’attenta validazione.