A Pomezia la fantascienza torna indietro per vedere il futuro

Il domani immaginato dal cinema è già diventato storia

Una navicella che attraversa lo spazio, un’intelligenza artificiale che prende decisioni, una città dominata dalle macchine. Immagini che per decenni sono appartenute al territorio della fantascienza oggi parlano direttamente alle nostre discussioni quotidiane. Domenica 15 novembre 2026, dalle 14 alle 18.30, il Simon Hotel di Pomezia ospiterà il convegno Archeologia del Futuro – Storia dei film di fantascienza, ideato da Francesca Bittarello con Lux-Co Edizioni. L’obiettivo è tornare ai film che avevano immaginato il domani per osservare meglio il presente.

L’espressione archeologia del futuro è volutamente paradossale. Di solito si scava nel passato per scoprire civiltà scomparse; qui si scava nell’immaginazione cinematografica per capire come epoche differenti abbiano rappresentato ciò che sarebbe arrivato. È un esercizio culturale meno frivolo di quanto sembri. Le fantasie tecnologiche non raccontano soltanto invenzioni possibili: rivelano spesso ciò che una società teme, desidera o non riesce ancora a formulare apertamente.

Perché la fantascienza non parla soltanto di astronavi

Il genere è stato a lungo considerato un territorio minore, destinato a effetti speciali e intrattenimento. Eppure i suoi racconti hanno discusso questioni molto concrete: il controllo esercitato dalle autorità, la convivenza fra esseri umani e macchine, i limiti della scienza, l’ambiente, le disuguaglianze, la solitudine nelle metropoli. Non sempre le previsioni si sono avverate; spesso la loro precisione tecnica conta meno della forza simbolica. Un film può sbagliare il futuro dei dispositivi e cogliere perfettamente quello delle paure.

Un esempio classico è la tensione fra fiducia nel progresso e timore del suo contrario. Nel cinema, una tecnologia nata per semplificare la vita può diventare una struttura che sorveglia o sostituisce le persone. Oggi, mentre l’intelligenza artificiale entra in uffici, scuole e processi creativi, quella domanda conserva tutta la propria attualità. Non significa che le pellicole anticipassero in modo infallibile gli sviluppi scientifici. Significa che sapevano costruire storie attorno a dilemmi che non sono stati risolti.

Un convegno per leggere i film come documenti culturali

L’incontro di Pomezia prevede interventi dedicati a film considerati rappresentativi del genere. Secondo la presentazione dell’iniziativa, ogni relatore dovrà proporre una lettura di un’opera, mettendo in relazione aspetti estetici, sociali e filosofici. I nomi degli ospiti, al momento dell’annuncio, non erano ancora stati comunicati integralmente: è quindi prematuro attribuire interventi specifici a persone non indicate nel programma diffuso.

Questo approccio potrebbe funzionare soprattutto se il cinema non verrà trattato come un catalogo di profezie azzeccate. Un film appartiene anche alle condizioni materiali in cui è stato realizzato: il linguaggio visivo disponibile, gli effetti speciali, i budget, le discussioni del suo tempo. Analizzare un classico significa capire cosa potessero immaginare gli autori, ma anche ciò che fosse impossibile mostrare o raccontare. È nelle differenze tra intenzioni e risultati che spesso si riconosce l’originalità di un’opera.

Dal grande schermo alle domande dell’era digitale

Il tema più vicino all’attualità è il rapporto tra immaginazione e innovazione. Droni, robot, assistenti vocali e sistemi di calcolo capaci di produrre testi rendono familiare un lessico che pochi decenni fa apparteneva soprattutto ai racconti. Ma l’analogia non deve diventare un trucco retorico: la realtà non segue il copione scritto a Hollywood. Le innovazioni nascono da ricerca, investimenti, scelte politiche e necessità economiche. Il cinema, invece, costruisce esperimenti morali che rendono visibili conseguenze possibili.

La fantascienza ha inoltre una funzione politica. Può denunciare la normalizzazione della sorveglianza, mostrare mondi divisi per ricchezza e accesso alle risorse, interrogarsi sul diritto alla differenza. Spesso lo fa senza la forma esplicita del comizio: una città impossibile o una colonia lontana diventano metafore di rapporti di potere assai terrestri. È una delle ragioni per cui le opere del passato meritano di essere rilette e non soltanto celebrate.

Un altro aspetto merita attenzione: rivedere insieme un film è diverso dal guardarlo isolati su uno schermo domestico. Il confronto pubblico fa emergere interpretazioni contrastanti, smonta ricordi imprecisi e consente di riconoscere dettagli dimenticati. È il contrario del consumo rapido, in cui un titolo si trasforma subito in un elenco di scene memorabili.

Il programma a Pomezia e il valore dell’incontro pubblico

Il convegno si terrà domenica 15 novembre al Simon Hotel, dalle 14 alle 18.30. Gli organizzatori annunciano un pomeriggio di interventi e confronto, accompagnato anche da una pausa conviviale descritta con ironia come una merenda aliena con caffè. È un modo per ricordare che la divulgazione culturale può essere seria senza risultare austera. Restano da verificare presso l’organizzazione eventuali modalità di ingresso, prenotazione e aggiornamenti sui nomi degli ospiti.

Francesca Bittarello ha presentato l’iniziativa come un tentativo di comprendere in che modo le visioni dei grandi registi e sceneggiatori continuino a influenzare la percezione del domani. Il vero risultato non sarà stabilire quale film abbia previsto meglio il mondo del 2026. Sarà aiutare il pubblico a distinguere ciò che la tecnologia rende possibile da ciò che la società decide di accettare. La fantascienza non dispone di una sfera di cristallo: offre uno specchio, e talvolta non è un’immagine rassicurante.