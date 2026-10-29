Il Circo Massimo diventa Villaggio Difesa: eventi gratuiti

🌐 Il Circo Massimo di Roma si prepara ad accogliere il Villaggio Difesa, che sarà inaugurato venerdì 30 ottobre alle ore 10 e resterà aperto gratuitamente fino al 4 novembre 2026. L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, permetterà ai cittadini di conoscere da vicino mezzi, tecnologie e attività dei militari italiani. Previste dimostrazioni, incontri e attività interattive, alla presenza di rappresentanti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Modifiche alla viabilità nell’area.

Circo Massimo, le Forze Armate incontrano i cittadini

Uno dei luoghi più rappresentativi della storia di Roma si trasforma per sei giorni in uno spazio dedicato alla conoscenza delle Forze Armate.

Dal 30 ottobre al 4 novembre 2026, il Circo Massimo ospiterà il Villaggio Difesa, iniziativa promossa nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia inaugurale è prevista venerdì 30 ottobre alle ore 10, con la partecipazione annunciata del ministro della Difesa, del capo di Stato Maggiore della Difesa e di autorità civili e militari.

L’ingresso sarà gratuito.

L’obiettivo dichiarato è avvicinare il pubblico alle attività della Difesa, mostrando strumenti, professionalità e funzioni operative che spesso rimangono lontane dalla conoscenza quotidiana dei cittadini.

Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri in mostra

Il percorso comprenderà spazi dedicati alle principali componenti del sistema della Difesa.

Saranno presenti rappresentanti dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri, insieme alla Guardia di Finanza.

I visitatori potranno conoscere diversi aspetti delle attività operative, della formazione e dell’organizzazione militare.

Particolare attenzione sarà riservata al confronto diretto con il personale in uniforme.

L’iniziativa comprende anche informazioni sui percorsi professionali e sulle opportunità formative offerte dalle accademie e dalle scuole militari.

Un’esperienza interattiva per famiglie e studenti

Il programma prevede dimostrazioni, attività partecipative ed esperienze pensate per rendere più accessibile un settore caratterizzato da tecnologie complesse.

Gli spazi espositivi permetteranno di approfondire il ruolo delle diverse specialità operative e di conoscere mezzi impiegati nelle attività nazionali e internazionali.

Per i giovani, la manifestazione potrà rappresentare anche un’occasione di orientamento.

Il valore dell’evento non si misura soltanto nell’attrattiva dei mezzi esposti, ma nella possibilità di comprendere professionalità, competenze e responsabilità del personale militare.

Il significato del 4 novembre

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ricorda la conclusione vittoriosa della Prima guerra mondiale per l’Italia e il compimento dell’unità territoriale nazionale.

Nel tempo, la ricorrenza ha assunto anche un significato più ampio, collegato alla memoria dei caduti e al ruolo delle Forze Armate nelle istituzioni repubblicane.

Il Villaggio Difesa inserisce questa memoria storica in un contesto rivolto al presente.

L’obiettivo è raccontare le attività svolte in Italia e nelle missioni internazionali, richiamando il rapporto tra sicurezza, prevenzione e collaborazione con la società civile.

Viabilità modificata intorno al Circo Massimo

L’allestimento e lo svolgimento dell’evento comportano provvedimenti temporanei sul traffico.

Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato limitazioni alla sosta e alla circolazione in alcune strade dell’area, compresa via del Circo Massimo, con misure differenziate tra il 28 ottobre e il 4 novembre.

I visitatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di raggiungere la manifestazione, soprattutto se intendono utilizzare mezzi privati.

Per i giornalisti è previsto un accreditamento preventivo attraverso l’apposito portale della Difesa. Non saranno effettuati accrediti sul posto in occasione della cerimonia inaugurale.

Un’occasione per conoscere la Difesa senza barriere

La gratuità rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa.

Aprire al pubblico mezzi, tecnologie e spazi informativi consente di favorire una conoscenza più diretta delle istituzioni militari.

Il Villaggio Difesa non sostituisce naturalmente il dibattito sulle scelte strategiche e sulle politiche di sicurezza nazionale, ma offre la possibilità di comprendere meglio le attività quotidiane delle persone che vi operano.

Dal 30 ottobre al 4 novembre, il Circo Massimo diventa così un punto d’incontro tra cittadini e Forze Armate, nel segno della memoria nazionale e della conoscenza delle istituzioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.