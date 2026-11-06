Gucci, il lusso finisce al mercatino: affari da 34 euro

🌐 Villa Gucci a Roma si svuota e i suoi arredi arrivano al mercatino dell’usato. Dalle forme per scarpe ai mobili d’epoca, i ricordi della celebre famiglia della moda diventano oggetti da collezione acquistabili anche per poche decine di euro.

Dalla villa milionaria agli scaffali dell’usato

C’è qualcosa di sorprendente nel vedere i ricordi di una delle famiglie più celebri della moda italiana trasformarsi in oggetti esposti tra mobili, cornici e accessori di seconda mano. A Roma sta accadendo proprio questo: gli arredi e i piccoli cimeli provenienti dalla storica Villa Gucci alla Camilluccia stanno raggiungendo il Mercatino Somalia, dove alcuni pezzi sono già stati acquistati per poche decine di euro.

Non si tratta di riproduzioni ispirate alla maison, ma di oggetti che hanno fatto parte della quotidianità della residenza legata alla famiglia di Aldo Gucci, protagonista dell’espansione internazionale del marchio.

Il contrasto è immediato: una dimora proposta sul mercato immobiliare per milioni di euro e piccoli accessori domestici venduti a prezzi accessibili anche a chi non potrebbe mai avvicinarsi al mondo delle grandi proprietà di lusso.

Due forme per scarpe con il nome Gucci sono state acquistate rispettivamente per 34 e 45 euro. Una cornice senza vetro ha trovato un compratore a 67 euro, mentre un collare vintage per cani è stato venduto a 45 euro.

Sono cifre che raccontano un fenomeno curioso: il valore attribuito a un oggetto cambia radicalmente quando alla sua funzione quotidiana si aggiunge la provenienza da una famiglia entrata nella storia della moda.

Un pezzo della dinastia Gucci alla portata di tutti

Tra gli articoli provenienti dalla villa figurano sedie, tavoli, madie, portafoto, portachiavi, svuotatasche e accessori che appartenevano all’arredamento e alla vita domestica.

Alcuni conservano elementi riconducibili al marchio, mentre altri sono oggetti d’uso comune il cui interesse deriva soprattutto dalla storia della residenza.

Un’agenda è stata venduta per 40 euro, mentre un comodino in legno dipinto di verde ha raggiunto 112 euro. Prezzi lontanissimi da quelli generalmente associati agli accessori delle boutique di alta moda.

Per i collezionisti, la possibilità di acquistare un oggetto di provenienza documentata può rappresentare un’occasione particolare. Per altri compratori prevale invece la ricerca di mobili vintage, indipendentemente dal prestigio del precedente proprietario.

La provenienza storica non coincide automaticamente con l’autenticità di un prodotto della maison Gucci. Un mobile utilizzato nella villa non deve essere necessariamente considerato un articolo progettato o commercializzato dal marchio.

La distinzione è importante soprattutto per gli acquisti effettuati con finalità collezionistiche, dove documentazione, stato di conservazione e caratteristiche dell’oggetto incidono sulla valutazione.

La villa di Aldo Gucci, un simbolo della Roma elegante

La vicenda riporta l’attenzione sulla straordinaria dimora che Aldo Gucci volle costruire a Roma dopo il trasferimento da Firenze.

I lavori iniziarono negli anni Quaranta e si conclusero nel 1951. L’edificio combina richiami architettonici inglesi e suggestioni della tradizione toscana, in una soluzione che rifletteva il gusto della famiglia e il suo ruolo crescente nell’industria del lusso.

La proprietà si sviluppa attraverso due edifici indipendenti, per una superficie complessiva di circa duemila metri quadrati, all’interno di un parco privato di circa due ettari e mezzo.

Piscina, ampi saloni e un belvedere con vista sulla città contribuiscono a definire il carattere di una residenza che per decenni ha rappresentato un ambiente privilegiato della vita familiare.

La Camilluccia è una delle aree residenziali più prestigiose di Roma, caratterizzata da ville, giardini e proprietà di grandi dimensioni.

La dimora di Aldo Gucci appartiene a una stagione nella quale l’espansione delle grandi imprese italiane si accompagnava alla costruzione di residenze destinate anche alla rappresentanza sociale.

Il prezzo sceso da 15 a 11,5 milioni di euro

La proprietà era stata proposta in vendita nel 2023. Inizialmente il prezzo richiesto era di 15 milioni di euro, successivamente ridotto a 11,5 milioni nell’aprile 2026.

La gestione della commercializzazione immobiliare era stata affidata a un operatore internazionale specializzato nelle proprietà di prestigio.

Negli ultimi mesi sono emersi elementi che hanno alimentato l’ipotesi di una vendita conclusa: la scomparsa dell’annuncio immobiliare e l’avvio delle operazioni di svuotamento della casa.

Una ricostruzione della vicenda pubblicata il 25 ottobre indica che la proprietà sarebbe stata venduta per 11,5 milioni di euro. Tuttavia, in assenza della documentazione della compravendita, non è possibile verificare autonomamente tutte le condizioni dell’operazione.

Il trasferimento degli arredi al mercatino rappresenta comunque un cambiamento materiale nella gestione della residenza, indipendentemente dai dettagli contrattuali dell’eventuale passaggio di proprietà.

L’iniziativa del Mercatino Somalia

Gli oggetti sono arrivati al Mercatino Somalia attraverso un incarico legato ad Alessandro Gucci, discendente della famiglia.

Il punto vendita si occupa di commercio dell’usato e di ricollocazione di mobili, accessori e altri beni che i proprietari non intendono conservare.

L’arrivo degli arredi della villa ha suscitato curiosità tra i clienti, interessati soprattutto alla provenienza e alla possibilità di acquistare cimeli associati a una famiglia così conosciuta.

Tra gli articoli segnalati figurano anche borse vintage, vasi, felpe, oggetti decorativi e accessori molto particolari, compreso un portapistola griffato.

Il sistema di vendita descritto prevede una valutazione dei beni e la successiva commercializzazione per conto dei proprietari, secondo la formula del conto vendita.

Il trasferimento non corrisponde dunque necessariamente a una donazione degli oggetti, ma a un’operazione commerciale finalizzata a trovare nuovi acquirenti.

Il fascino dei ricordi familiari e il mercato vintage

L’episodio mette in luce un aspetto spesso trascurato del mondo del lusso: anche le grandi famiglie possiedono migliaia di oggetti ordinari, accumulati nel corso del tempo e destinati prima o poi a essere conservati, ceduti o eliminati.

Il mercato dell’usato trasforma questi materiali in beni nuovamente disponibili, permettendo di recuperare mobili e accessori che altrimenti potrebbero finire inutilizzati.

Nel caso Gucci, la componente storica rende l’operazione particolarmente visibile. Il marchio è conosciuto in tutto il mondo, mentre la vita privata della famiglia conserva un interesse alimentato dalla storia imprenditoriale, dalle vicende ereditarie e dalla notorietà dei suoi protagonisti.

Per questo una semplice forma per scarpe può diventare un oggetto ricercato non tanto per il suo valore materiale, quanto per il legame con un ambiente esclusivo.

Al Mercatino Somalia, intanto, continuano a essere proposti mobili e decorazioni provenienti dalla residenza. La trasformazione della villa passa così anche attraverso la dispersione dei suoi arredi, che entrano in nuove abitazioni conservando una parte della loro storia.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.