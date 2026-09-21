Roma, 13enne accoltella la prof a scuola: il caso del debito

🌐 Roma, scuola, professoressa accoltellata, studente 13enne, debito scolastico: l’aggressione alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle ha sconvolto studenti, famiglie e insegnanti. La docente, ferita durante l’attacco, è stata dimessa dall’ospedale. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un debito formativo da recuperare proprio il giorno dell’aggressione, ma gli investigatori stanno ricostruendo l’intera vicenda senza considerare ancora definito il movente.

Aggressione alla professoressa a Roma: cosa è successo in classe

È bastato il suono della campanella per trasformare una normale mattinata di scuola in una scena di paura. Venerdì 18 settembre, all’interno della scuola media Giovanni Verga di Roma, nel quartiere Centocelle, un ragazzo di 13 anni ha aggredito una professoressa di materie umanistiche.

Secondo la ricostruzione finora emersa, il giovane sarebbe entrato in classe dopo essere passato dal bagno e avrebbe portato con sé un coltello e dello spray urticante. Prima avrebbe spruzzato la sostanza sul volto dell’insegnante, poi l’avrebbe colpita con l’arma.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo l’inizio delle lezioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Centocelle e i soccorritori del 118. La docente è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Vannini. Le ferite non sono risultate tali da mettere in pericolo la sua vita e, nel corso della giornata, la donna è stata dimessa.

La dinamica precisa resta comunque oggetto di accertamenti. Le testimonianze raccolte nell’immediatezza, infatti, hanno contribuito a delineare una sequenza particolarmente complessa, nella quale avrebbe avuto un ruolo anche un tentativo di riprendere l’aggressione con una videocamera collegata al telefono.

Il possibile movente: «La odiava per un debito»

È proprio sul motivo dell’aggressione che si concentra una parte importante degli accertamenti.

Alcuni compagni hanno raccontato che il tredicenne avrebbe avuto due debiti scolastici e che uno avrebbe dovuto essere recuperato proprio venerdì 18 settembre. Da qui è nata l’ipotesi che l’insufficienza scolastica e il rapporto con la docente possano aver rappresentato un elemento scatenante.

Ma c’è una distinzione importante da mantenere: il debito scolastico è al momento un possibile movente, non una spiegazione definitivamente accertata dell’aggressione.

Le parole riferite dagli studenti hanno alimentato fin dalle prime ore questa lettura, mentre la stessa insegnante, ascoltata dopo l’attacco, avrebbe collegato l’episodio alla situazione scolastica del ragazzo e al recupero previsto proprio nella giornata dell’aggressione.

La vicenda, dunque, non può essere ridotta semplicemente alla formula «un’insufficienza ha provocato l’accoltellamento». Tra un rendimento scolastico insufficiente e un gesto di violenza così grave esiste una distanza enorme, che proprio le indagini dovranno contribuire a spiegare.

La professoressa è stata colpita più volte

La docente, 66 anni, è stata raggiunta da più colpi nella zona del fianco, riportando ferite che hanno richiesto le cure ospedaliere.

Il figlio della donna ha riferito che la madre era sotto shock ma che le sue condizioni erano stabili. Dopo essere stata medicata, la professoressa ha potuto fare ritorno a casa.

Nelle ore successive ha anche raccontato pubblicamente di essere rimasta profondamente colpita da quanto accaduto. Un elemento emerso dalle sue dichiarazioni è particolarmente significativo: nonostante la paura, la docente ha manifestato l’intenzione di comprendere che cosa abbia spinto il suo alunno a reagire in quel modo. Ha inoltre dichiarato di non nutrire rancore nei confronti del ragazzo.

Il contrasto tra la violenza dell’aggressione e le parole pronunciate successivamente dall’insegnante rappresenta uno degli aspetti più delicati di una vicenda che ha già provocato una forte reazione nell’ambiente scolastico romano.

Il compagno che è intervenuto per fermare l’aggressione

A interrompere la sequenza di violenza sarebbe stato un compagno di classe, intervenuto quando si è accorto di ciò che stava accadendo.

Le ricostruzioni disponibili indicano che il ragazzo avrebbe cercato di bloccare l’aggressore per impedirgli di continuare a colpire la docente. Il suo intervento avrebbe quindi contribuito a fermare l’attacco prima che potesse avere conseguenze ancora più gravi.

È uno dei particolari che restituiscono la dimensione vissuta dagli studenti presenti in aula. Ragazzi molto giovani si sono trovati improvvisamente davanti a una situazione che nessuno si aspetterebbe di vedere all’interno di una scuola.

Dopo l’accaduto, gli studenti sono stati fatti uscire dall’edificio attraverso un’uscita diversa da quella abituale, mentre nell’istituto proseguivano gli interventi delle forze dell’ordine e gli accertamenti.

Il tentativo di filmare tutto e il ruolo dei social

Un altro elemento che sta attirando l’attenzione degli investigatori riguarda la componente digitale dell’aggressione.

Secondo le testimonianze raccolte, il tredicenne avrebbe indossato un casco con una videocamera collegata al telefono e avrebbe tentato di trasmettere quanto stava accadendo attraverso una videochiamata. Il dispositivo è stato acquisito dagli investigatori per gli accertamenti del caso.

Questo particolare aggiunge un ulteriore livello alla vicenda. Non si tratta soltanto di ricostruire come sia avvenuta l’aggressione, ma anche di capire quale fosse l’intenzione legata alla registrazione, chi potesse essere collegato alla comunicazione e se esistano contenuti digitali utili a ricostruire la preparazione dell’episodio.

Alcuni compagni hanno inoltre riferito di possibili discorsi fatti dal ragazzo nei giorni precedenti. Si tratta però di testimonianze che dovranno essere verificate e inserite nel quadro complessivo degli accertamenti.

Il ragazzo portato in caserma: accertamenti sul gesto

Dopo l’intervento dei carabinieri, il tredicenne è stato accompagnato in caserma insieme ai genitori. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire come sia stato organizzato l’attacco, come il ragazzo sia riuscito a portare gli oggetti all’interno della scuola e quali circostanze abbiano preceduto l’aggressione.

La Procura competente per i minorenni è stata informata. Trattandosi di un ragazzo di 13 anni, la sua posizione presenta inoltre un quadro giuridico diverso rispetto a quello di un maggiorenne o di un adolescente che abbia già compiuto 14 anni.

Anche su questo punto sarà necessario distinguere ciò che è già emerso dagli accertamenti da ciò che deve ancora essere verificato. Nelle prime ore di un’indagine, infatti, testimonianze, ipotesi e ricostruzioni possono modificarsi con l’acquisizione di nuovi elementi.

La scuola: nessun allarme precedente, secondo la dirigente

Uno degli interrogativi più difficili riguarda la possibilità che ci fossero stati segnali capaci di anticipare un comportamento tanto grave.

La dirigente scolastica ha spiegato che il ragazzo non era stato considerato problematico e che, né a scuola né in famiglia, sarebbero emerse precedenti situazioni tali da far prevedere un episodio di questa natura.

È un elemento importante perché impedisce di costruire, a posteriori, una storia necessariamente lineare. Il fatto che l’aggressione possa essere stata preparata non significa automaticamente che gli adulti intorno al ragazzo fossero consapevoli delle sue intenzioni.

Gli investigatori dovranno quindi ricostruire i giorni precedenti, i rapporti con la docente, il rendimento scolastico, eventuali comunicazioni digitali e le circostanze che hanno preceduto l’ingresso in classe.

Una scuola sotto shock e una domanda che resta aperta

La vicenda di Centocelle riporta al centro un tema che va oltre il singolo episodio: che cosa accade quando una difficoltà scolastica, un conflitto personale e una possibile esposizione ai contenuti digitali si intrecciano fino a sfociare nella violenza?

Per ora non esiste una risposta unica e soprattutto non è possibile stabilire che un singolo fattore abbia prodotto l’aggressione. Il riferimento al debito scolastico compare nelle testimonianze dei compagni e nella ricostruzione fornita dopo l’episodio, ma gli accertamenti devono ancora chiarire il peso effettivo di questo elemento.

Resta poi il tema della sicurezza negli istituti. La scuola dovrebbe essere uno spazio nel quale un’insufficienza può essere recuperata, un conflitto può essere discusso e una difficoltà può essere affrontata attraverso insegnanti, famiglia e servizi di supporto. L’episodio di Roma mostra invece quanto rapidamente una situazione scolastica possa assumere una dimensione completamente diversa quando entrano in gioco violenza e strumenti digitali.

La professoressa, intanto, è tornata a casa. Il ragazzo è stato affidato agli accertamenti previsti per un minorenne della sua età. E nella scuola Giovanni Verga resta il compito più difficile: ricostruire ciò che è accaduto senza fermarsi alla prima spiegazione, tutelando gli studenti e gli insegnanti e cercando di comprendere tutti gli elementi che hanno preceduto quei pochi, drammatici minuti in aula.