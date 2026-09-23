Vicchio, operaio cade in una tomba: soccorso in elicottero

🌐 Incidente al cimitero di Vicchio, nel Fiorentino: un operatore dei servizi cimiteriali di 53 anni è precipitato per circa due metri all’interno di una fossa durante il lavoro. Soccorso dai vigili del fuoco, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso Pegaso. Le prime informazioni riferiscono che non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente al cimitero di Vicchio, operaio cade nella fossa

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un’improvvisa emergenza al cimitero di Vicchio, nel Mugello. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 settembre, quando un operatore dei servizi cimiteriali di 53 anni è precipitato all’interno di una fossa destinata a una sepoltura.

L’uomo è caduto da un’altezza di circa due metri, riportando traumi che hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori. La dinamica è stata immediatamente segnalata al sistema di emergenza e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La priorità, in quel momento, era riuscire a raggiungere e mettere in sicurezza il lavoratore, rimasto all’interno dello scavo, e consentire ai sanitari di prestargli le prime cure.

Il cedimento della copertura durante i lavori

Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe avvenuta mentre l’area era interessata da lavori. La fossa era stata aperta e, in attesa delle operazioni successive, sarebbe stata coperta provvisoriamente con assi o pannelli di legno.

È proprio sulla copertura che, secondo quanto riferito dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe passato prima che la struttura cedesse improvvisamente sotto il suo peso.

La ricostruzione della dinamica, tuttavia, è ancora oggetto di accertamenti. Le cronache locali hanno riportato anche una diversa possibilità, legata al fatto che la fossa potesse essere quella sulla quale l’operatore stava effettuando lavori. Saranno quindi gli accertamenti a chiarire con precisione come sia avvenuta la caduta e quali fossero le condizioni dell’area al momento dell’incidente.

Il punto centrale dell’episodio resta comunque il cedimento della protezione posta sopra la cavità, seguito dalla caduta dell’operaio all’interno dello scavo.

L’allarme e l’arrivo dei vigili del fuoco

La situazione è apparsa subito delicata perché il 53enne, dopo la caduta, non era in grado di uscire autonomamente dalla fossa.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato necessario proprio per recuperare il lavoratore e permettere il successivo intervento sanitario. Le squadre intervenute hanno raggiunto l’uomo e lo hanno estratto dallo scavo, affidandolo quindi al personale medico.

Nel frattempo, l’organizzazione dei soccorsi ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso, fatto atterrare nelle vicinanze del cimitero. Una volta stabilizzato sul posto, il ferito è stato accompagnato fino all’elicottero per il trasferimento in ospedale.

La presenza dell’elicottero ha consentito di accelerare il trasferimento verso il centro ospedaliero fiorentino, considerata la dinamica dell’infortunio e la necessità di sottoporre l’uomo ad accertamenti dopo la caduta.

Il trasferimento a Careggi in codice rosso

L’operaio è stato trasportato al Careggi di Firenze in codice rosso. La classificazione utilizzata nella fase del soccorso riflette la necessità di trattare con la massima urgenza un trauma avvenuto dopo una caduta dall’alto, ma non equivale necessariamente a una prognosi negativa.

Le informazioni diffuse nelle ore successive hanno infatti indicato che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e che i traumi riportati non sarebbero stati considerati gravi.

Il 53enne è stato comunque ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie. Le prime valutazioni effettuate sul luogo dell’incidente hanno preceduto il trasferimento in ospedale, dove la situazione clinica poteva essere esaminata in maniera più completa.

Una donna sente i lamenti e scatta l’allarme

Tra gli elementi emersi sulla vicenda c’è anche quello relativo alla persona che si sarebbe accorta dell’incidente.

Secondo una ricostruzione pubblicata nelle ore successive, a dare l’allarme sarebbe stata una visitatrice del cimitero, che avrebbe sentito i lamenti provenire dalla zona della fossa. Un particolare che ha contribuito a far scattare rapidamente i soccorsi.

La donna, trovandosi nel cimitero per fare visita a una tomba, avrebbe udito le richieste di aiuto dell’uomo e avrebbe compreso che si trattava di una situazione di emergenza.

Da quel momento è partita la macchina dei soccorsi, con l’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco.

Sul posto anche carabinieri e personale per la sicurezza sul lavoro

L’episodio non è stato trattato soltanto come un’emergenza sanitaria. Essendo avvenuto durante l’attività lavorativa di un operatore cimiteriale, sono stati avviati anche gli accertamenti necessari per ricostruire le condizioni di sicurezza presenti nell’area.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri, la polizia municipale e il personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per gli infortuni sul lavoro.

L’obiettivo degli accertamenti sarà ricostruire la sequenza dei fatti: dalla situazione della fossa alle modalità con cui era stata protetta, fino alle circostanze che hanno portato l’operaio a trovarsi sopra la copertura prima del cedimento.

Al momento, quindi, è importante distinguere ciò che è già stato ricostruito da ciò che dovrà essere verificato. Non risultano ancora conclusioni definitive sulle eventuali responsabilità o sulle cause tecniche dell’incidente.

Perché la caduta in una fossa può rendere complesso il soccorso

Un incidente all’interno di uno scavo presenta caratteristiche differenti rispetto a una normale caduta a terra. Oltre ai possibili traumi provocati dall’impatto, i soccorritori devono considerare la profondità della cavità, la stabilità delle pareti e delle strutture circostanti e la possibilità di ulteriori cedimenti.

Nel caso di Vicchio, la presenza dei vigili del fuoco è stata determinante per consentire il recupero dell’uomo dalla fossa in condizioni controllate.

Solo dopo l’estrazione è stato possibile completare la valutazione sanitaria sul posto e procedere con il trasferimento verso l’elicottero Pegaso.

Il cimitero di Vicchio e le operazioni di sepoltura

L’incidente si è verificato nell’ambito di un’attività strettamente legata alla gestione delle sepolture. Il Comune di Vicchio disciplina attraverso i propri servizi anche le procedure relative all’inumazione a terra, che prevedono la preparazione della sepoltura e le successive operazioni cimiteriali.

La gestione dei cimiteri comprende infatti diverse attività tecniche: dalle inumazioni alle tumulazioni, dalle esumazioni alle estumulazioni, fino alla manutenzione e alla gestione delle aree cimiteriali. Si tratta di operazioni che richiedono l’utilizzo di personale specializzato e che possono comportare la presenza di scavi, fosse e strutture temporaneamente aperte.

Proprio per questo, la ricostruzione dell’incidente di Vicchio dovrà chiarire anche quali lavorazioni fossero in corso e quale fosse la destinazione della fossa nella quale è precipitato l’operaio.

Le condizioni dell’uomo restano il punto principale

Al di là della dinamica ancora da chiarire, nelle ore successive all’incidente l’elemento più importante riguarda le condizioni del 53enne.

Il trasferimento in codice rosso aveva evidenziato la necessità di intervenire rapidamente dopo una caduta significativa. Le informazioni successive hanno però ridimensionato il quadro iniziale, riferendo che il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita.

Resta quindi il ricovero ospedaliero per gli accertamenti e il monitoraggio dei traumi riportati. La prognosi definitiva dipenderà dagli esami effettuati e dall’evoluzione delle condizioni cliniche.

Nel frattempo, gli accertamenti sul luogo dell’incidente proseguiranno per stabilire con esattezza cosa abbia provocato il cedimento e se tutte le misure previste per lavorare in sicurezza vicino alla fossa fossero state adottate.

L’infortunio riporta l’attenzione sulla sicurezza nei lavori cimiteriali

La vicenda di Vicchio porta inevitabilmente l’attenzione su un aspetto spesso poco visibile: dietro le normali attività di un cimitero esistono lavorazioni tecniche che possono presentare rischi specifici, soprattutto quando sono presenti scavi e strutture temporaneamente aperte.

L’incidente non consente, allo stato attuale, di attribuire responsabilità individuali. Saranno gli organi competenti a stabilire se vi siano state irregolarità o se la caduta sia stata determinata da una circostanza accidentale.

Resta però il dato di fatto: un operatore di 53 anni è precipitato per circa due metri durante il proprio lavoro, è rimasto ferito ed è stato necessario un complesso intervento di soccorso con l’impiego dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso.

Il trasferimento a Careggi e le prime informazioni sulle sue condizioni hanno poi fatto emergere la notizia più rassicurante: il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita. Ora saranno gli accertamenti a ricostruire ogni passaggio dell’incidente e a chiarire perché quella copertura non abbia retto al passaggio dell’uomo.