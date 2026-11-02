Bologna, Piccoli non si pone limiti: gol e concorrenza

🌐 Roberto Piccoli Bologna: l’attaccante guarda al rientro dopo l’infortunio, elogia il gruppo rossoblù e descrive come sana la concorrenza con Dovbyk. L’obiettivo resta segnare, senza fissare un tetto ai gol.

Il campionato si vince anche dalla panchina, contro l’impazienza

Per un attaccante il tempo trascorso fuori dal campo non è mai neutro. Quando la squadra gioca e il proprio contributo si limita agli allenamenti e al sostegno ai compagni, la pazienza diventa parte del mestiere. Roberto Piccoli, arrivato al Bologna dopo un passaggio non semplice alla Fiorentina, sta vivendo un avvio di stagione condizionato da un problema fisico. In una recente intervista ha raccontato la difficoltà di restare fermo e la volontà di rientrare dopo la sosta per aiutare la squadra.

Nessuna dichiarazione trasforma da sola il recupero in una data certa. Saranno lo staff medico e la condizione atletica a stabilire quando potrà tornare disponibile. Il desiderio del giocatore, però, indica quale sia il suo atteggiamento: non cercare alibi nell’infortunio e non considerare conclusa una stagione soltanto perché le prime settimane non hanno seguito il programma sperato. Il rientro deve essere sostenibile, perché accelerare per ritrovare subito il campo può diventare un rischio se la preparazione non è completa.

Palladino e il lavoro che non compare nel tabellino

Nelle parole dell’attaccante emerge un’indicazione tattica precisa. L’allenatore Raffaele Palladino gli chiede di legare il gioco con i compagni e di attaccare la profondità. Sono due compiti complementari, ma impegnativi. Il centravanti non deve limitarsi a concludere un’azione: deve offrire linee di passaggio, creare spazi e scegliere il momento in cui allungare la difesa avversaria.

Per un giocatore dalla struttura fisica importante, la tentazione può essere quella di misurarsi soltanto con i gol. In realtà una punta aiuta la squadra anche quando permette a un esterno di entrare in area o costringe un difensore a seguire un movimento senza palla. La richiesta di Palladino sembra valorizzare proprio questa doppia funzione. Il Bologna, per trasformare il possesso in occasioni, ha bisogno di riferimenti centrali che non siano facilmente prevedibili.

Dovbyk, la concorrenza che non deve diventare una guerra

Tra le questioni affrontate c’è il rapporto con Artem Dovbyk, altro riferimento offensivo della rosa. Piccoli ha descritto il confronto come una competizione sana, sottolineando il buon rapporto personale con il compagno. È una risposta diplomatica, ma non priva di significato: una squadra che vuole competere su più fronti ha bisogno di alternative credibili, non di gerarchie immutabili o rivalità alimentate artificialmente.

Naturalmente la concorrenza esiste. Ogni attaccante desidera giocare, essere decisivo e convincere l’allenatore. La gestione dei minuti può creare frustrazione, soprattutto nei periodi in cui si segna poco o una scelta tecnica premia l’altro. La maturità consiste nel trasformare quella tensione in allenamento e disponibilità, senza danneggiare lo spogliatoio. In questo senso la qualità delle relazioni interne può diventare un vantaggio competitivo quanto una giocata riuscita.

La doppia cifra e il problema degli obiettivi numerici

Alla domanda sui dieci gol stagionali, Piccoli ha scelto di non indicare un limite rigido. Vuole segnare il più possibile, ma preferisce procedere partita dopo partita. Il riferimento all’esperienza di Cagliari, dove aveva già superato quella soglia, mostra fiducia nei propri mezzi; non autorizza però a trattare la doppia cifra come un risultato scontato per il nuovo campionato.

I gol dipendono da minutaggio, qualità delle occasioni, condizione fisica, rigori e rapporti tattici con il resto della squadra. Una punta può migliorare il rendimento anche senza aumentare immediatamente il totale delle reti, se contribuisce a far segnare chi gli gioca intorno. I numeri servono a misurare, non a sostituire l’analisi del gioco. Per il Bologna il vero obiettivo sarà trasformare i movimenti dei suoi attaccanti in pericolosità costante.

Il peso dell’eredità di Castro e l’orizzonte azzurro

Il discorso tocca anche l’eredità lasciata da Santiago Castro, indicato come un riferimento importante per i tifosi rossoblù. Piccoli riconosce il valore di quanto fatto dal predecessore e la necessità di essere all’altezza delle aspettative. Non si tratta di imitarne il gioco in ogni dettaglio, ma di offrire alla squadra soluzioni altrettanto efficaci con caratteristiche personali differenti.

C’è poi la prospettiva della Nazionale. Il centravanti ricorda con orgoglio la convocazione e l’esordio in azzurro, ma lega la possibilità di tornare a vestire quella maglia al rendimento con il club. È una sequenza logica: prima recuperare completamente, poi conquistare spazio e continuità, infine cercare di meritare un’altra chiamata. Nel calcio contemporaneo la reputazione conta, ma il commissario tecnico può giudicare soprattutto quanto un giocatore sia in forma e utile al progetto tattico.

La sfida vera comincia dal ritorno in campo

Il Bologna ha bisogno di attaccanti pronti a condividere responsabilità e pressione, soprattutto quando la stagione presenta momenti di difficoltà. Piccoli propone un’immagine di gruppo unito, giovane e positivo. Sarà il campo a dire se quelle parole trovano riscontro nella costruzione delle occasioni e nella tenuta collettiva.

Il calcio ama le rivalità, ma la storia più interessante è forse un’altra: un centravanti che deve ritrovare il proprio ritmo senza smarrire l’ambizione. La doppia cifra rimane una prospettiva, la concorrenza con Dovbyk una risorsa da gestire e la Nazionale un possibile premio. Il primo risultato, oggi, è tornare a disposizione e dare a Palladino un’alternativa in più. Il resto richiede lavoro, minuti e soprattutto gol veri, non promesse.

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