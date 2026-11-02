Van Gogh, due sedie vuote raccontano la fine di un’amicizia
🌐 Vincent van Gogh trasformò due semplici sedie in una delle testimonianze più intense della propria esperienza artistica. Realizzate ad Arles nel 1888, durante la tormentata convivenza con Paul Gauguin, le tele raffigurano due posti vuoti che sembrano raccontare caratteri, aspettative e solitudini. Alla vigilia della drammatica rottura tra i due pittori, il sogno di una comunità di artisti stava già mostrando le proprie crepe. Due mobili quotidiani diventano così il simbolo di un’amicizia che non riuscì a sopravvivere alle differenze.
Van Gogh, il dolore di un’amicizia raccontato senza figure umane
Per raccontare un’assenza non serve necessariamente dipingere qualcuno che se ne va.
A volte basta una sedia vuota.
È questa una delle intuizioni più suggestive che emergono osservando i due celebri dipinti realizzati da Vincent van Gogh nel 1888, durante il soggiorno nella Casa Gialla di Arles.
Le opere, oggi conservate rispettivamente alla National Gallery di Londra e al Van Gogh Museum di Amsterdam, mostrano due mobili profondamente differenti.
La prima è una sedia semplice, in legno e paglia, legata all’universo quotidiano del pittore olandese.
L’altra è una poltrona più ricercata, associata alla figura di Paul Gauguin, l’artista francese con il quale Van Gogh sperava di costruire una collaborazione duratura.
Il sogno della Casa Gialla
Quando Van Gogh si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia, immagina di creare una comunità artistica.
Il progetto dovrebbe permettere ai pittori di vivere e lavorare insieme, condividendo idee, spese ed esperienze.
Gauguin rappresenta una figura centrale di questo disegno.
Vincent lo ammira e cerca con insistenza di convincerlo a raggiungerlo.
Per accoglierlo prepara la casa, organizza gli ambienti e dipinge alcune delle sue opere più celebri, compresi i girasoli destinati a decorare gli interni.
L’arrivo di Gauguin nell’ottobre 1888 sembra inizialmente realizzare il sogno.
Ma l’entusiasmo lascia rapidamente spazio alle incomprensioni.
Due caratteri, due modi opposti di dipingere
Van Gogh e Gauguin condividono l’ambizione di rinnovare la pittura, ma possiedono temperamenti e metodi profondamente differenti.
Vincent lavora intensamente dal vero, cercando nel paesaggio e negli oggetti quotidiani un’espressione immediata delle proprie emozioni.
Gauguin privilegia invece la memoria, la sintesi e una costruzione più simbolica della realtà.
Anche nella vita quotidiana le differenze diventano difficili da conciliare.
La convivenza, iniziata come promessa di collaborazione, si trasforma progressivamente in una relazione tormentata.
Le discussioni aumentano e Gauguin manifesta l’intenzione di lasciare Arles.
Le sedie vengono dipinte in questo clima, ma sarebbe riduttivo considerarle soltanto la registrazione di un litigio.
Sono soprattutto due ritratti indiretti, nei quali gli oggetti sostituiscono i volti.
La sedia semplice e quella raffinata
La sedia di Vincent è un mobile modesto, collocato in un ambiente luminoso.
Sulla seduta si trovano oggetti associati alla vita quotidiana del pittore, compresa una pipa.
La poltrona di Gauguin appare invece in un’atmosfera più notturna, illuminata artificialmente, con libri e candele.
Le differenze sono evidenti non soltanto negli arredi, ma nei colori e nella costruzione dello spazio.
È come se Van Gogh avesse voluto rappresentare due personalità attraverso le cose che utilizzavano.
Naturalmente non possediamo una spiegazione definitiva che permetta di tradurre ogni dettaglio in un significato psicologico univoco.
Le interpretazioni simboliche devono essere distinte dalle testimonianze documentate dell’artista.
La rottura e il dramma del dicembre 1888
La convivenza termina nel dicembre 1888, in un periodo segnato dal grave episodio in cui Van Gogh si ferisce all’orecchio.
Le circostanze precise e le interpretazioni dell’accaduto hanno alimentato discussioni storiche, mentre la rottura tra i due artisti segna la fine del progetto comune ad Arles.
Le sedie, realizzate poco prima di quel drammatico epilogo, acquistano così una risonanza emotiva particolare.
Non vanno considerate necessariamente come opere dipinte dopo l’addio, ma come testimonianze del periodo in cui l’amicizia stava attraversando la crisi.
L’assenza che diventa immortale
Il fascino delle due tele continua a risiedere nella loro apparente semplicità.
Nessun gesto spettacolare, nessun personaggio in lacrime, nessuna scena di addio.
Soltanto oggetti che conservano la memoria di persone e relazioni.
Attraverso quelle sedie, Van Gogh riesce a trasformare un frammento della vita domestica in una riflessione sulla solitudine e sull’identità.
Le amicizie possono finire, ma gli oggetti che hanno accompagnato la vita condivisa continuano a custodire le tracce di ciò che è stato.
È anche per questo che due sedie vuote, dipinte oltre un secolo fa, continuano ancora oggi a parlare a chiunque abbia conosciuto il dolore di una separazione.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA