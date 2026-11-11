Rino Gaetano, il disco ribelle torna con la canzone censurata

Cinquant’anni dopo, un disco ancora scomodo

Il passato musicale italiano sa diventare un rifugio confortevole. Ma ci sono dischi che non si lasciano imbalsamare in una cornice, e Mio fratello è figlio unico è uno di questi. Il secondo album di Rino Gaetano, pubblicato nel 1976, ritornerà il 20 novembre in un’edizione celebrativa. Non è soltanto una riedizione pensata per i collezionisti: al centro dell’operazione compare la versione originale di un brano che all’epoca subì interventi per i suoi riferimenti alla guerra del Vietnam e ai bombardamenti americani.

Quella canzone è Sfiorivano le viole. Recuperarne la registrazione nella forma annunciata per questa uscita significa restituire una voce all’artista senza il filtro delle convenienze di allora. Quando si parla di censura musicale, il rischio è ridurre tutto a una curiosità da copertina. Eppure il tema continua a riguardare il presente: chi decide cosa un cantautore può raccontare, con quali parole e a quali condizioni? L’interrogativo è assai meno datato del supporto in vinile che oggi torna sugli scaffali.

Dalla provocazione alla memoria collettiva

Rino Gaetano possedeva una qualità rarissima: sapeva mescolare il paradosso al disagio, una filastrocca apparentemente leggera alla critica sociale. Non si limitava a distribuire sentenze sull’Italia; ne mostrava le contraddizioni con immagini, personaggi e piccoli rovesciamenti di senso. E proprio questa libertà rende i suoi testi resistenti all’usura. Se una canzone contiene una domanda irrisolta, non smette di parlare quando cambiano le mode e le classifiche.

L’album del 1976 riunisce otto tracce, dalla canzone che gli dà il titolo a Glu glu, da Berta filava a Cogli la mia rosa d’amore, passando per Rosita, Al compleanno della zia Rosina e La zappa il tridente il rastrello. I titoli descrivono già un universo personale, popolato di quotidianità e strappi surreali. La forza non sta in un programma ideologico rigidamente confezionato: sta nella capacità di disturbare la retorica senza perdere musicalità.

La versione di Sfiorivano le viole e la censura

La novità più attesa è la pubblicazione della **versione originaria di *Sfiorivano le viole***, presentata come precedente agli interventi censori legati ai riferimenti alla guerra del Vietnam. Un dettaglio tecnico di archivio diventa così una questione culturale: la differenza tra ciò che un autore aveva immaginato e ciò che il pubblico poté ascoltare attraverso la pubblicazione dell’epoca. È bene distinguere l’annuncio discografico dal giudizio storico: la nuova uscita permette di ascoltare il materiale recuperato, ma non autorizza a inventare ulteriori vicende o responsabilità.

L’interesse non riguarda soltanto i fan. La storia della musica italiana è anche una storia di testi modificati, spazi negoziati e frontiere del dicibile. Negli anni Settanta le tensioni politiche e internazionali attraversavano case, radio e programmi televisivi. Un verso sulla guerra non era un ornamento esotico; parlava di un conflitto ancora capace di dividere coscienze. Riascoltarlo oggi può restituire la temperatura di una stagione, purché non la si trasformi in una leggenda priva di documenti.

Vinile, CD e documenti originali: cosa contiene l’edizione

L’edizione celebrativa è annunciata in CD e in LP nero da 180 grammi a tiratura limitata, con audio rimasterizzato a 192 kHz. La rimasterizzazione non modifica per magia il valore artistico del disco: punta a proporre un ascolto curato attraverso i supporti contemporanei. Per i collezionisti, invece, è rilevante la dotazione documentale. Il booklet comprenderà i testi delle canzoni, una riproduzione dello spartito originale della title track e una presentazione realizzata dalla casa discografica nel periodo della prima pubblicazione.

Questi materiali aggiuntivi possono spostare il baricentro dell’operazione dalla semplice riproduzione di un oggetto alla ricostruzione di un contesto. Uno spartito, una nota di presentazione e una versione precedente di un brano aiutano a capire come un album prende forma prima di diventare patrimonio comune. La memoria musicale è più ricca quando conserva anche le tracce del lavoro e dei compromessi, non soltanto il prodotto finito che tutti conoscono.

La testimonianza della famiglia e il rischio nostalgia

Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, ha spiegato che la ristampa vuole restituire la libertà di pensiero di Rino e mantenere le sue canzoni come stimolo allo spirito critico. È una lettura che invita a non trattare l’artista come una figura innocua, addomesticata dal successo postumo. Le dichiarazioni della famiglia esprimono una finalità culturale importante, ma il loro valore si misurerà soprattutto nell’incontro fra i materiali restaurati e nuovi ascoltatori.

Il preordine è stato aperto il 29 ottobre, anniversario della nascita dell’artista, mentre l’uscita è prevista per il 20 novembre 2026. A cinquant’anni dalla pubblicazione, la domanda più interessante non è se Rino Gaetano appartenga ancora alle classifiche. È se l’Italia sappia ascoltare ciò che delle sue canzoni ha tanto amato la melodia quanto talvolta evitato la critica. Una ristampa diventa davvero necessaria quando non si limita a celebrare un mito: riapre la conversazione che quel mito aveva iniziato.