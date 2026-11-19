🌐 Emanuele Fiano lascia il Pd dopo il voto contrario del partito al ddl antisemitismo. L’annuncio in lacrime, la telefonata con Schlein e il contrasto sulla definizione IHRA.

L’annuncio in lacrime dopo il voto della Camera

Emanuele Fiano lascia il Partito democratico. L’annuncio è arrivato nella mattinata del 18 novembre 2026, durante un intervento televisivo segnato dalle lacrime. A determinare la rottura è stata la scelta del Pd di votare contro il provvedimento sul contrasto all’antisemitismo, approvato definitivamente dalla Camera la sera precedente. Fiano ha presentato la decisione come un passaggio doloroso, ma non rivedibile: quel voto, ha spiegato, ha reso impossibile continuare la propria permanenza nel partito.

Non è dunque l’approvazione del testo, in sé, la ragione dell’addio: è il mancato sostegno dei democratici a una misura che Fiano considera necessaria contro l’odio antiebraico. La distinzione chiarisce il senso politico dell’annuncio. Da una parte c’è il giudizio favorevole sul provvedimento; dall’altra il dissenso verso la posizione assunta dal proprio partito, fino alla decisione di interrompere il rapporto di appartenenza.

La telefonata con Schlein non cambia la decisione

Prima dell’annuncio pubblico c’è stato un confronto con Elly Schlein. Secondo quanto raccontato da Fiano, la segretaria lo ha chiamato nella serata del 17 novembre, prima del voto, cercando di farlo tornare sui propri passi. Lui le ha ribadito che la scelta parlamentare del Pd rappresentava «un limite invalicabile» alla sua permanenza. Il colloquio non ha quindi evitato la separazione, resa pubblica il mattino successivo.

Fiano ha descritto la conversazione come equilibrata e affettuosa, tra persone che si conoscono da tempo. Ha anche riferito il dispiacere espresso da Schlein. Sono elementi del suo racconto del colloquio, non una presa di posizione pubblica autonoma della segretaria. Nelle sue parole il tono personale del confronto resta distinto dal risultato politico: il rapporto e il dialogo non hanno modificato la decisione di lasciare il Pd.

Nel ricostruire come fosse maturata la rottura, Fiano ha ricordato un altro momento: aveva appreso dell’intenzione del partito di votare contro mentre si trovava in visita al campo di sterminio di Birkenau. È una circostanza da lui richiamata per spiegare il contesto personale in cui aveva ricevuto la notizia della posizione dem, prima che questa si traducesse nel voto finale alla Camera.

Il via libera e le divisioni tra le opposizioni

Il passaggio parlamentare decisivo risale a martedì 17 novembre 2026. Montecitorio ha approvato il testo con 147 voti favorevoli, 93 contrari e cinque astensioni. Il provvedimento, identificato alla Camera come proposta di legge numero 2830, aveva già ottenuto il sì del Senato. La votazione ha concluso l’iter parlamentare: è questo il passaggio documentato dagli atti, distinto dai successivi adempimenti necessari all’entrata in vigore.

Al sostegno della maggioranza si sono aggiunti Azione e Italia viva. Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro, mentre tra gli astenuti figurano esponenti riformisti democratici. Il risultato mostra quindi due divisioni: quella tra le forze di opposizione e quella interna al Pd, dove non tutti hanno seguito l’indicazione contraria. L’uscita di Fiano arriva all’indomani di questa frattura sul voto.

La definizione IHRA al centro del contrasto

Il nodo principale riguarda il recepimento della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Adottata il 26 maggio 2016, descrive il fenomeno attraverso l’ostilità verso gli ebrei e le sue manifestazioni contro persone, proprietà, istituzioni comunitarie e luoghi di culto. Il documento contiene inoltre esempi utili a riconoscere comportamenti antisemiti, alcuni dei quali riguardano Israele.

La stessa definizione precisa che criticare Israele come si critica qualsiasi altro Paese non costituisce antisemitismo. Tra gli esempi richiamati figurano invece l’attribuzione agli ebrei di una responsabilità collettiva per le azioni dello Stato israeliano e il paragone tra le politiche israeliane contemporanee e quelle naziste. È sull’uso della definizione e dei suoi indicatori all’interno di una norma che si concentra una parte del confronto politico.

Pd, M5s e Avs hanno contestato il rischio che il testo possa comprimere la legittima critica al governo israeliano e hanno cercato di modificarlo. Si tratta di un rischio denunciato dalle opposizioni, non di una conseguenza già accertata dell’applicazione della norma. Fiano sostiene invece che il provvedimento non limiti la libertà di espressione e considera gravemente sbagliata la scelta di non sostenerlo.

Cosa prevede il testo approvato

Il provvedimento è composto da cinque articoli e non introduce nuovi reati o nuove sanzioni penali. L’impianto riguarda soprattutto prevenzione, monitoraggio e coordinamento. L’articolo iniziale afferma il ripudio dell’antisemitismo e il contrasto alla sua diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali; il secondo disciplina una Strategia nazionale triennale, adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Coordinatore nazionale.

Le linee di intervento comprendono la raccolta di informazioni sugli episodi antisemiti, il contrasto all’odio in rete e attività formative nelle scuole e nelle università. Sono previsti anche percorsi per riconoscere la matrice antisemita dei reati e iniziative di aggiornamento rivolte alle forze dell’ordine, alla magistratura e ad altre amministrazioni. Il testo collega dunque la definizione adottata a interventi educativi, conoscitivi e istituzionali.

L’articolo 4 disciplina il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, nominato con decreto del presidente del Consiglio e affiancato da un gruppo tecnico di lavoro. L’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni coinvolte devono attuare le disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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