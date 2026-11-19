🌐 Mauro Marin indagato a Treviso per violenza sessuale: una conoscente lo accusa per fatti risalenti a maggio. La notizia è emersa a settembre; non risultano verificati successivi esiti del procedimento.

L’indagine a Treviso e la data della notizia

Una denuncia per violenza sessuale, il racconto di una conoscente e un video acquisito agli atti: sono gli elementi emersi nell’inchiesta della Procura di Treviso su Mauro Marin, imprenditore di Castelfranco Veneto e vincitore del Grande Fratello nel 2010. La donna, indicata come ventinovenne nelle ricostruzioni disponibili, lo accusa di averla minacciata e costretta a un rapporto nella propria abitazione. Si tratta di accuse da verificare nel procedimento, non di responsabilità accertate.

La collocazione temporale è essenziale: la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati è stata resa pubblica il 2 settembre 2026, mentre i fatti denunciati risalirebbero al maggio precedente. Alla verifica attuale non sono stati individuati aggiornamenti attendibili che consentano di riferire un nuovo provvedimento o un esito dell’inchiesta.

Nelle informazioni diffuse a settembre, Marin risultava indagato a piede libero. Questa era la posizione processuale riportata: l’indagine non equivale a un rinvio a giudizio né, tantomeno, a una condanna. La distinzione riguarda anche il linguaggio con cui vengono descritti i singoli passaggi della vicenda, che restano in larga parte quelli riferiti dalla persona che ha sporto denuncia.

L’incontro nell’abitazione e il racconto della donna

Secondo la ricostruzione accusatoria, il 7 maggio 2026 Marin avrebbe contattato telefonicamente la conoscente e l’avrebbe invitata nella propria abitazione a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La giovane avrebbe accettato l’incontro e raggiunto la casa in taxi in tarda serata. I due, stando al racconto riportato, si conoscevano già da circa tre anni e si erano frequentati in alcune occasioni.

La donna avrebbe tuttavia escluso di aver avuto una relazione con l’imprenditore. È un elemento del suo racconto, da tenere distinto dalla precedente conoscenza tra i due. L’incontro nell’abitazione costituisce il contesto nel quale viene collocata la presunta aggressione: l’accusa riguarda ciò che sarebbe avvenuto dopo il suo arrivo, non la semplice circostanza che avesse accettato di vedere Marin.

La denunciante sostiene che, dopo il suo rifiuto di bere qualcosa, l’uomo l’avrebbe minacciata con un coltello, immobilizzata con la cintura di un accappatoio e costretta a un rapporto sessuale. Questa sequenza rappresenta la versione accusatoria. Le informazioni accessibili non permettono di descriverla come una dinamica già accertata da una sentenza, né di attribuire valore definitivo ai particolari riportati nelle ricostruzioni.

Il video agli atti e la negazione della violenza

Tra gli elementi riferiti sull’inchiesta compare una breve registrazione realizzata dalla donna e acquisita al procedimento. Nel filmato, secondo quanto emerso a settembre, Marin ammetterebbe di aver avuto un rapporto con lei, negando però di aver usato violenza. Le due parti del contenuto riportato devono essere considerate insieme: non risulta corretto presentare quel video come una confessione dell’aggressione denunciata.

Non sono stati reperiti il filmato integrale o un verbale ufficiale che ne consenta una valutazione autonoma. La descrizione disponibile permette dunque di riferire l’esistenza dell’elemento investigativo e il contenuto che gli viene attribuito, ma non di ricostruire parole, toni o circostanze ulteriori. Non risultano inoltre nuove dichiarazioni pubbliche verificate di Marin o della difesa da aggiungere a questa versione.

La donna avrebbe successivamente chiamato un amico perché venisse a prenderla. Anche quest’ultimo, secondo la ricostruzione riportata, sarebbe stato minacciato all’esterno dell’abitazione con un’arma da taglio. La giovane si sarebbe poi rivolta al pronto soccorso di Padova. Sono passaggi riferiti nel racconto della vicenda, sui quali non sono disponibili atti sanitari o giudiziari consultabili direttamente.

Il 23 settembre e il passaggio dell’incidente probatorio

Le informazioni pubblicate all’inizio di settembre indicavano un appuntamento giudiziario preciso: il 23 settembre 2026, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, per raccogliere la testimonianza della persona offesa attraverso l’incidente probatorio. La richiesta del pubblico ministero risultava accolta. Alla data attuale, quell’appuntamento appartiene al passato e non può essere annunciato come ancora imminente.

Non è stato possibile verificare attraverso riscontri attendibili se l’audizione si sia effettivamente svolta nella data prevista, se sia stata rinviata o quali dichiarazioni siano state raccolte. Il dato documentabile resta quindi la fissazione dell’atto, non il suo esito. L’assenza di aggiornamenti reperibili non dimostra, da sola, né che il procedimento si sia fermato né che abbia raggiunto una fase successiva.

L’incidente probatorio consente di assumere una prova prima del dibattimento, davanti al giudice e nel contraddittorio delle parti, perché possa essere utilizzata nell’eventuale giudizio. Nei procedimenti per violenza sessuale può riguardare anche la testimonianza della persona offesa maggiorenne. La sua ammissione non costituisce una decisione sulla colpevolezza dell’indagato: riguarda le modalità con cui raccogliere la prova.

Il precedente giudiziario resta una vicenda distinta

Nel contesto della notizia è stata riportata anche una precedente condanna del Tribunale di Sulmona per percosse ai danni dell’ex compagna. Non è stato verificato il carattere definitivo di quella decisione. Il precedente non accerta le nuove accuse e non sostituisce la valutazione degli elementi dell’inchiesta trevigiana. Marin è diventato noto al pubblico televisivo vincendo l’edizione 2010 del Grande Fratello.

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