Apnee notturne, quando il respiro si interrompe durante il sonno

Dormire significa anche lasciare che il corpo continui a respirare automaticamente, senza che sia necessario prestare attenzione a ogni inspirazione ed espirazione. Quando però durante la notte il flusso d’aria si interrompe ripetutamente, il sonno può trasformarsi in una sequenza di brevi risvegli e cali dell’ossigenazione.

Il problema è che spesso chi ne soffre non si accorge direttamente delle pause respiratorie. A notarle può essere il partner, che osserva periodi di silenzio dopo il russamento, seguiti da un improvviso respiro profondo, uno sbuffo o un rumore simile a un soffocamento.

Secondo il Ministero della Salute, la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è caratterizzata da episodi ripetuti di ostruzione parziale o completa delle prime vie aeree durante il sonno.

Che cosa sono davvero le apnee notturne

L’apnea notturna non coincide semplicemente con il russare. Il russamento può essere un segnale importante, ma il disturbo nasce quando durante il sonno le vie respiratorie superiori si restringono o si chiudono, ostacolando il normale passaggio dell’aria.

Quando l’ostruzione è parziale si parla di ipopnea; quando il flusso respiratorio viene interrotto si parla invece di apnea. Gli episodi possono ripetersi numerose volte nell’arco della stessa notte.

Il cervello reagisce alla riduzione della respirazione provocando un micro-risveglio, spesso così breve da non essere ricordato al mattino. La muscolatura delle vie aeree torna a contrarsi, il passaggio dell’aria viene ripristinato e il ciclo può ricominciare.

Il risultato è un sonno continuamente frammentato.

Il problema non riguarda quindi soltanto la quantità di ore trascorse a letto. Una persona può dormire sette o otto ore e svegliarsi comunque stanca, assonnata e poco concentrata, perché il riposo è stato interrotto decine o centinaia di volte.

Perché durante la notte si può smettere di respirare

Durante il sonno la muscolatura della gola tende naturalmente a rilassarsi. In alcune persone questo rilassamento favorisce il restringimento delle vie respiratorie.

Tra i principali fattori associati all’OSAS ci sono sovrappeso e obesità, caratteristiche anatomiche delle vie aeree, conformazione della mandibola e della faringe, aumento del tessuto delle tonsille e della lingua. Anche l’età può contribuire alla maggiore probabilità del disturbo.

Non significa però che l’apnea notturna riguardi esclusivamente le persone in sovrappeso. La conformazione anatomica delle vie aeree può avere un ruolo importante anche in persone normopeso.

Anche alcune abitudini possono peggiorare il problema. In particolare, alcol e alcuni farmaci sedativi possono favorire un maggiore rilassamento delle strutture muscolari delle vie aeree, rendendo più probabili gli episodi ostruttivi.

Russare è sempre un segnale di apnea?

No. Non tutti quelli che russano hanno un’apnea del sonno, così come non tutte le persone con apnea notturna presentano necessariamente un russamento evidente.

Il russamento diventa però particolarmente significativo quando è associato ad altri segnali.

Tra i campanelli d’allarme più importanti ci sono:

pause respiratorie osservate durante il sonno ;

; risvegli improvvisi con sensazione di soffocamento;

russamento abituale e molto rumoroso;

sonno agitato;

bocca molto secca al risveglio;

necessità di urinare frequentemente durante la notte;

mal di testa al mattino;

sonno non ristoratore;

eccessiva sonnolenza durante il giorno ;

; difficoltà di concentrazione e memoria.

Questi sintomi sono descritti anche nelle linee guida e nei materiali informativi del Ministero della Salute.

Il segnale che spesso viene sottovalutato: la stanchezza

Uno degli aspetti più insidiosi dell’apnea notturna è che il disturbo può manifestarsi soprattutto durante il giorno.

Chi ne soffre potrebbe non rendersi conto delle interruzioni respiratorie notturne, ma può iniziare a sperimentare stanchezza persistente, difficoltà di attenzione, sonnolenza e una sensazione di non aver riposato abbastanza.

In alcuni casi il problema viene attribuito allo stress, alle poche ore di sonno o ai ritmi di lavoro.

La sonnolenza, tuttavia, può diventare particolarmente importante quando si guida o si svolgono attività che richiedono attenzione. Il Ministero della Salute considera infatti l’OSAS non diagnosticata e non trattata anche un problema di sicurezza, proprio per il possibile aumento della sonnolenza diurna e del rischio di incidenti.

Cosa succede all’organismo quando il respiro si interrompe

Ogni episodio di apnea può determinare una riduzione dell’ossigenazione e una risposta dell’organismo finalizzata a ripristinare la respirazione.

Quando questi eventi si ripetono per tutta la notte, il sonno viene continuamente frammentato e l’organismo è sottoposto a ripetute variazioni respiratorie e cardiovascolari.

Nel tempo, l’OSAS può essere associata a ipertensione arteriosa, alterazioni cardiovascolari e metaboliche. Non significa che ogni persona con apnea svilupperà necessariamente queste condizioni, ma è uno dei motivi per cui una diagnosi corretta non dovrebbe essere rimandata.

Il Ministero della Salute sottolinea inoltre le conseguenze sanitarie e sociali legate alla mancata diagnosi e al mancato trattamento della sindrome.

Apnea ostruttiva e apnea centrale: non sono la stessa cosa

Non tutte le apnee hanno la stessa origine.

Nella apnea ostruttiva del sonno, il problema principale è il collasso o il restringimento delle vie aeree superiori: il corpo continua a tentare di respirare, ma l’aria non riesce a passare normalmente.

Nell’apnea centrale, invece, il problema riguarda il controllo della respirazione: per alcuni periodi viene meno lo stimolo respiratorio e non si verificano i normali movimenti necessari alla respirazione.

Esistono inoltre forme miste, nelle quali possono coesistere componenti ostruttive e centrali.

Per questo motivo non è sufficiente basarsi esclusivamente sulla descrizione dei sintomi: la diagnosi deve stabilire quale tipo di disturbo respiratorio sia presente.

Come si scopre se si soffre di apnea notturna

Il primo passo può essere parlarne con il medico di medicina generale, soprattutto quando sono presenti russamento abituale, pause respiratorie osservate, sonnolenza diurna o risvegli con fame d’aria.

La valutazione può portare a un centro di medicina del sonno o a uno specialista, in base al quadro clinico.

L’esame più importante è lo studio del sonno, che permette di registrare diversi parametri durante la notte e di quantificare gli episodi di apnea e ipopnea.

La polisonnografia può rilevare, tra le altre cose, respirazione, ossigenazione e attività cardiaca, consentendo di calcolare l’indice apnea-ipopnea (AHI).

In alcuni pazienti possono essere utilizzati anche dispositivi per il monitoraggio domiciliare, quando indicato dal medico.

Non è quindi sufficiente affidarsi a una semplice applicazione per smartphone o a un dispositivo consumer per stabilire autonomamente se si soffre di OSAS. Questi strumenti possono eventualmente fornire informazioni orientative, ma non sostituiscono una valutazione diagnostica.

Quali sono le cure per l’apnea notturna

Il trattamento dipende dalla gravità della malattia, dalle caratteristiche anatomiche e dalle condizioni individuali.

Una delle terapie più conosciute è la CPAP, un dispositivo che attraverso una mascherina mantiene una pressione positiva nelle vie aeree durante il sonno, impedendone il collasso.

Per alcune persone possono essere indicati anche dispositivi di avanzamento mandibolare, che modificano la posizione della mandibola e contribuiscono a mantenere più aperte le vie respiratorie.

In determinati casi possono essere valutati interventi sulle vie aeree superiori o altre strategie specialistiche.

Anche lo stile di vita può avere un ruolo. Quando è presente un eccesso di peso, una riduzione ponderale può contribuire a migliorare il quadro. Può essere inoltre utile evitare l’alcol nelle ore che precedono il sonno e valutare con il medico eventuali farmaci che possono influire sulla respirazione durante la notte.

La terapia, tuttavia, non dovrebbe essere scelta autonomamente: la strategia corretta dipende dalla diagnosi e dal profilo del singolo paziente.

Cosa fare se qualcuno ci dice che smettiamo di respirare nel sonno

È una situazione che merita attenzione, soprattutto se il fenomeno si ripete.

Se il partner o un familiare nota pause respiratorie, ripetuti risvegli con fame d’aria o sequenze di russamento seguite da silenzi respiratori, può essere utile riferire queste informazioni al medico.

Anche la presenza di forte sonnolenza durante il giorno è un elemento importante da comunicare.

Non bisogna aspettare necessariamente di avere sintomi drammatici: l’apnea può essere presente anche quando la persona non ricorda alcun risveglio notturno.

Quando è importante non sottovalutare il problema

L’apnea notturna non è semplicemente un disturbo del sonno. Quando è significativa e non viene riconosciuta, può influire sulla qualità della vita, sulle capacità attentive e sul rischio cardiovascolare, oltre ad aumentare la probabilità di sonnolenza durante attività che richiedono vigilanza.

Il sospetto diventa particolarmente importante quando si combinano russamento abituale, pause respiratorie osservate, sonnolenza diurna e pressione alta.

Una valutazione medica permette di distinguere l’OSAS da altre condizioni che possono provocare stanchezza, sonno frammentato o difficoltà respiratorie notturne.

Il respiro che si interrompe non va confuso con il semplice trattenere il fiato

La sensazione di “trattenere il respiro” può avere significati diversi. Un comportamento respiratorio consapevole durante la veglia non equivale automaticamente a un’apnea notturna.

L’apnea ostruttiva è invece un evento respiratorio che avviene durante il sonno e che deve essere valutato attraverso un’adeguata indagine clinica e strumentale.

Per questo, quando qualcuno riferisce episodi di respirazione interrotta durante la notte, il punto centrale non è cercare di interpretare autonomamente ogni singolo episodio, ma capire se esiste un disturbo respiratorio del sonno e, in caso positivo, quale sia la sua gravità.

Il messaggio più importante è dunque semplice: russare forte, svegliarsi con la sensazione di soffocare, avere pause respiratorie osservate o sentirsi costantemente assonnati durante il giorno non sono segnali da ignorare. Una valutazione specialistica può chiarire la causa e, quando viene confermata un’apnea del sonno, permettere di individuare il trattamento più adatto.