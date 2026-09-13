Jovanotti al Circo Massimo, Roma si accende: “È casa mia”

🌐 Jovanotti conquista il Circo Massimo davanti a 45mila persone: emozione, musica e cori per il ritorno nella sua Roma, nel primo dei due concerti che chiudono il Jova Summer Party.

Roma lo aspettava e Lorenzo Cherubini è tornato a casa nel modo più spettacolare possibile: 45mila persone al Circo Massimo, una distesa di luci, cori e striscioni, e quella capacità tutta sua di trasformare un concerto in una festa collettiva.

La prima delle due serate romane del Jova Summer Party 2026 ha avuto il sapore di un ritorno alle origini. Per Jovanotti, che a Roma è cresciuto e ha costruito una parte fondamentale della propria storia artistica, il Circo Massimo non è stato soltanto il luogo scelto per il gran finale di un lungo viaggio estivo. È diventato il simbolo di un abbraccio con la città.

«Roma è casa mia», ha detto Lorenzo dal palco, lasciandosi andare a un’emozione che ha attraversato rapidamente tutta l’area del concerto.

E il pubblico ha risposto come una sola voce.

Jovanotti al Circo Massimo: il ritorno a casa davanti a 45mila fan

L’ingresso di Jovanotti sul grande palco romano ha avuto immediatamente il sapore di una celebrazione.

Non era soltanto una tappa del calendario. Era il ritorno nella città che ha accompagnato la sua crescita, artistica e personale, e che negli anni è diventata una presenza costante nella sua musica.

Il pubblico ha seguito ogni passaggio dello spettacolo, tra grandi successi, nuove contaminazioni e momenti più intimi. Un’energia che Lorenzo ha percepito fin dalle prime battute, fino a descriverla attraverso un’espressione particolarmente evocativa: “sentimento oceanico”.

Una definizione utilizzata per raccontare quella sensazione nella quale l’individuo sembra dissolversi nella collettività.

Ed è esattamente ciò che è accaduto al Circo Massimo.

Decine di migliaia di persone hanno cantato, ballato e seguito il protagonista di una serata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della Capitale in una gigantesca arena musicale.

“Sono l’unico gladiatore che sorride”

A rendere ancora più romana la serata ci hanno pensato gli stessi fan.

Tra gli striscioni comparsi sotto il palco ce n’era uno che raffigurava Jovanotti nei panni di un gladiatore. La risposta dell’artista è stata immediata, ironica e perfettamente in linea con il suo stile: “Sono l’unico gladiatore che ride”.

Un’altra scritta lo celebrava invece come un imperatore finalmente tornato a casa.

Il gioco tra la storia millenaria di Roma e la personalità scanzonata di Lorenzo ha funzionato alla perfezione. Il Circo Massimo, luogo che porta con sé secoli di memoria, è diventato così lo scenario di una festa contemporanea nella quale il gladiatore non combatte, ma canta e fa ballare una folla immensa.

È anche questo uno degli elementi che rendono particolare il Jova Summer Party: la capacità di prendere un luogo, un pubblico e un momento preciso e trasformarli in qualcosa di irripetibile.

La musica come racconto di una vita

Durante la serata, Jovanotti ha ripercorso parte del proprio repertorio, scegliendo brani capaci di attraversare epoche diverse della sua carriera.

Il concerto non è stato costruito soltanto sulla nostalgia. Al contrario, il passato è diventato materiale da rielaborare dentro un progetto che continua a cercare nuove forme.

È una caratteristica che accompagna Jovanotti da decenni: non fermarsi alla formula che ha già funzionato, ma provare ogni volta a mescolare generi, linguaggi, culture e generazioni.

Il risultato è uno spettacolo nel quale possono convivere pop, rap, funk, soul, elettronica, world music e ritmi provenienti da tradizioni differenti.

E proprio questa libertà musicale è alla base dell’idea di festa itinerante che ha caratterizzato il Jova Summer Party.

Dall’Italia del Sud al Circo Massimo: il viaggio dell’Arca di Loré

Il concerto romano rappresenta il punto di arrivo di un percorso molto più ampio.

Il progetto L’Arca di Loré è stato pensato come un viaggio nel quale la musica si intreccia con gli spostamenti, gli incontri, i territori e persino con la bicicletta. Jovanotti ha attraversato diverse località del Sud Italia, trasformando le tappe del tour in occasioni di incontro e spettacolo.

L’idea non era semplicemente spostare un grande palco da una città all’altra.

Era costruire una sorta di festival itinerante, capace di cambiare atmosfera a seconda del luogo e delle persone incontrate lungo il percorso.

Roma rappresenta così l’approdo naturale di un viaggio iniziato lontano dalla Capitale.

E la scelta del Circo Massimo assume un valore quasi narrativo: dopo aver attraversato strade, città e territori, tutte le strade riportano Lorenzo nella città dove tutto è cominciato.

Il progetto è stato concepito proprio come una tournée non convenzionale, con un’attenzione particolare al movimento e alla scoperta. Un’idea coerente con il personaggio Jovanotti, che da sempre tende a trasformare il viaggio in una parte integrante della propria musica.

Jova Summer Party, Roma diventa una grande festa

Il format scelto da Jovanotti va oltre il tradizionale concerto serale.

Il pubblico arriva nel pomeriggio e trova un ambiente pensato come una grande festa, con musica, dj, artisti ospiti e diverse attività. L’obiettivo è creare una giornata intera di intrattenimento, nella quale il concerto rappresenta il culmine di un’esperienza iniziata molte ore prima.

Per le due date romane, il programma è stato costruito proprio secondo questa filosofia.

Nella giornata del 12 settembre, accanto a Jovanotti sono saliti sul palco e negli spazi del festival diversi protagonisti della scena musicale, tra cui Benny Benassi, Cor Veleno, Mobrici, BalQeis, Ayom, Matteo Alieno e TÄRA.

Una lineup volutamente trasversale, capace di mettere insieme generi e pubblici differenti.

Il giorno successivo, 13 settembre, il testimone passa invece ad Afrojack, accompagnato da altri artisti e dj.

Due serate diverse, ma unite dallo stesso principio: trasformare il Circo Massimo in una gigantesca piazza musicale.

Jovanotti e Mobrici, il messaggio contro le guerre

Tra i momenti più significativi della prima serata c’è stato anche l’incontro musicale con Mobrici.

Jovanotti è salito sul palco insieme all’artista per eseguire “Border Jam”, brano dal forte contenuto pacifista. Durante l’esecuzione, Lorenzo ha modificato il finale trasformandolo in un messaggio ancora più esplicito: “senza confini, senza più guerre”.

In una serata costruita sulla leggerezza e sulla voglia di stare insieme, il passaggio ha introdotto una riflessione diversa.

È una dinamica che appartiene da sempre alla musica di Jovanotti: la festa non esclude la possibilità di parlare del presente. Anzi, spesso è proprio attraverso una canzone, una frase o un gesto sul palco che l’artista prova a lasciare al pubblico qualcosa che vada oltre lo spettacolo.

Il Circo Massimo, in quel momento, non è stato soltanto un luogo dove divertirsi.

È diventato uno spazio collettivo nel quale condividere un’idea di pace e di convivenza.

Alfa sul palco e il “Buon Vento” per Roma

La serata ha visto anche la presenza di Alfa, protagonista di un momento particolarmente apprezzato dal pubblico.

Insieme hanno eseguito “Buon Vento”, una scelta che si inserisce perfettamente nel filo conduttore dello spettacolo: energia positiva, incontro tra generazioni e una musica capace di parlare a un pubblico molto ampio.

Jovanotti continua infatti a muoversi in una dimensione nella quale le differenze generazionali sembrano perdere importanza.

Chi lo segue dagli anni Ottanta si ritrova accanto a ragazzi che hanno scoperto la sua musica molto più recentemente. È uno degli elementi che spiegano la longevità del progetto.

Jovanotti non è soltanto un artista seguito da più generazioni: è diventato un punto d’incontro tra generazioni diverse.

“Il pessimismo è un lusso che non posso permettermi”

Tra le frasi più significative della serata c’è anche una dichiarazione che fotografa bene il momento artistico e personale di Lorenzo.

Il cantante ha ribadito il proprio rapporto con l’ottimismo e con la voglia di guardare avanti, sostenendo che il pessimismo è un lusso che non può permettersi.

Non è soltanto uno slogan da concerto.

È una chiave di lettura dell’intero progetto Jova Summer Party: muoversi, incontrare persone, attraversare luoghi e trasformare la musica in una forma di energia condivisa.

La grande festa del Circo Massimo nasce proprio da questa filosofia.

Non cancellare le difficoltà del presente, ma provare a reagire costruendo occasioni di incontro.

Il gran finale con “La società dei magnaccioni”

E quando arriva il momento dei saluti, Jovanotti sceglie una canzone che più romana non si può.

Dopo aver attraversato una parte importante del proprio repertorio, Lorenzo affida il commiato alla “Società dei magnaccioni”, omaggio diretto alla tradizione popolare della Capitale.

È una scelta semplice e potentissima.

Dopo il viaggio nel Sud, le contaminazioni internazionali, i dj set, i grandi ospiti e una scaletta costruita per attraversare generi e generazioni, Jovanotti chiude la prima serata romana tornando idealmente alle radici della città.

Il pubblico risponde cantando.

Ed è difficile immaginare una conclusione più coerente per una serata iniziata con la frase “Roma è casa mia”.

Il Circo Massimo saluta Jovanotti, ma la festa continua

Il primo appuntamento romano ha aperto un doppio finale destinato a trasformare il Circo Massimo in uno dei grandi epicentri musicali della Capitale.

Le due date del 12 e 13 settembre sono state organizzate con un imponente dispositivo di sicurezza e mobilità proprio in considerazione dell’afflusso previsto. Per l’intero weekend sono attese circa 100mila persone complessive, a conferma della portata dell’evento.

Ma al di là dei numeri, ciò che rimane della prima serata è soprattutto l’immagine di un artista che torna nella propria città e viene accolto come uno di famiglia.

Jovanotti ha quasi sessant’anni, ma sul palco continua a muoversi con l’energia di chi considera ogni concerto una nuova partenza.

Il suo viaggio del 2026 è arrivato al traguardo. O forse no.

Perché la filosofia dell’Arca di Loré suggerisce esattamente il contrario: ogni approdo può essere l’inizio di un’altra rotta.

Roma, questa volta, è stata casa, festa e punto di arrivo.

Il Circo Massimo ha risposto con 45mila voci.

E Lorenzo, ancora una volta, ha scelto di rispondere cantando.