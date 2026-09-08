Real Madrid-Inter 2-1: Mbappé e Valverde gelano Chivu

🌐 Champions League, l’Inter perde 2-1 contro il Real Madrid al Bernabéu: Mbappé e Valverde puniscono due gravi ingenuità nerazzurre nel primo tempo, Carlos Augusto riapre la partita nella ripresa. La squadra di Chivu gioca a lungo alla pari e domina il possesso, ma Courtois salva il risultato nel finale.

L’Inter comincia la sua avventura nella Champions League 2026/27 con una sconfitta che lascia soprattutto rimpianti. Al Santiago Bernabéu il Real Madrid batte 2-1 i nerazzurri, ma il risultato racconta soltanto una parte di una partita nella quale la squadra di Cristian Chivu ha mostrato personalità, coraggio e una notevole capacità di mettere in difficoltà i padroni di casa.

A fare la differenza sono stati gli episodi. Due errori pesantissimi nel primo tempo hanno permesso a Kylian Mbappé e Federico Valverde di portare il Real sul 2-0. Nella ripresa l’Inter ha reagito, ha accorciato le distanze con Carlos Augusto e ha costruito le occasioni per completare la rimonta.

Non è bastato.

Il Real Madrid di José Mourinho, alla prima giornata della nuova fase campionato della Champions, conquista così tre punti preziosi, mentre l’Inter torna a Milano con la consapevolezza di aver sprecato una grande occasione.

L’Inter parte meglio, ma il Real colpisce al primo errore

L’approccio della squadra di Chivu è tutt’altro che timido. L’Inter entra in campo con l’idea di non aspettare il Real Madrid e prova immediatamente a giocare nella metà campo avversaria.

Marcus Thuram impegna Courtois già nei primi minuti, mentre Lautaro cerca la porta dalla distanza. I nerazzurri muovono bene il pallone e riescono a coinvolgere Barella, Calhanoglu e Jones nella costruzione.

Il Real, invece, fatica inizialmente a trovare continuità.

Ma contro una squadra piena di campioni come quella madrilena basta una sola disattenzione per cambiare completamente la partita.

Al 14′ arriva infatti il vantaggio dei padroni di casa. Curtis Jones perde un pallone pericoloso nella propria trequarti, Bisseck non riesce a rimediare e l’azione diventa immediatamente letale. Mbappé riceve nello spazio, attacca la profondità e conclude con freddezza davanti a Josep Martinez.

È l’1-0.

L’Inter incassa il colpo ma non si disunisce. Anzi, continua a costruire gioco e trova anche una buona occasione su calcio di punizione con Hakan Calhanoglu, il cui tiro potente viene respinto da Courtois.

La sensazione è che il pareggio possa arrivare.

Ma il Real ha un’altra arma: la capacità di trasformare ogni errore avversario in un’occasione da gol.

Martinez, errore clamoroso: Valverde firma il 2-0

Al 23′ arriva l’episodio che indirizza definitivamente il primo tempo.

Josep Martinez prova a uscire dal pressing di Valverde con un dribbling davanti alla propria porta. Una scelta rischiosissima che il centrocampista uruguaiano legge perfettamente.

Valverde gli strappa il pallone e deposita in rete per il 2-0.

È un errore individuale difficile da spiegare e ancora più difficile da assorbire per una squadra che fino a quel momento aveva giocato con grande personalità. L’Inter si trova sotto di due gol pur non essendo stata dominata.

Anzi, sono proprio i nerazzurri a continuare a costruire occasioni.

Al 35′ Curtis Jones colpisce la traversa, mentre nel finale Martinez è costretto a riscattarsi almeno parzialmente con una doppia grande parata su Mbappé e Bellingham.

Il Real, però, sfiora anche il terzo gol.

La partita è aperta, spettacolare e soprattutto imprevedibile. Il Madrid ha qualità per colpire in campo aperto, mentre l’Inter continua a trovare spazi con il possesso e con le combinazioni tra centrocampo e attacco.

Il secondo tempo è tutto dell’Inter, ma Courtois diventa un muro

Dopo l’intervallo Chivu non rinuncia alla propria idea di calcio.

L’Inter continua ad attaccare e aumenta ulteriormente la pressione. Jones va vicino al gol, poi Courtois deve intervenire ancora per impedire ai nerazzurri di riaprire immediatamente la partita.

Il Real Madrid, invece, comincia a trovare enormi spazi in contropiede.

Bellingham ha una clamorosa opportunità per il 3-0 dopo una giocata spettacolare di Brahim Diaz, ma spreca davanti alla porta. Poco dopo è ancora Martinez a evitare il terzo gol su Mbappé.

Il portiere nerazzurro, protagonista negativo nell’azione del raddoppio, diventa così uno dei motivi per cui l’Inter rimane in partita.

È una situazione paradossale: Martinez prima regala il 2-0, poi tiene in piedi le speranze nerazzurre.

Il Real avrebbe infatti la possibilità di chiudere il match, ma non riesce a sfruttare le occasioni create.

Carlos Augusto riaccende la speranza

L’Inter continua a crederci e al 77′ trova finalmente il gol.

L’azione nasce da Lautaro Martinez, che lavora il pallone e serve al centro Carlos Augusto. Il brasiliano arriva sulla traiettoria e conclude trovando la rete che vale il 2-1.

Il gol cambia completamente l’atmosfera del Bernabéu.

Il Real Madrid, fino a quel momento apparentemente padrone della situazione, comincia a sentire la pressione. L’Inter capisce di poter completare una rimonta che fino a pochi minuti prima sembrava quasi impossibile.

Carlos Augusto firma così un dato particolarmente significativo: è il primo difensore nella storia dell’Inter a segnare nelle principali competizioni europee in casa del Real Madrid.

Il brasiliano diventa anche il simbolo della reazione nerazzurra.

Courtois salva Mourinho nel finale

Negli ultimi minuti l’Inter si riversa in avanti.

Il Real Madrid arretra e cerca soprattutto di proteggere il risultato. Mourinho modifica progressivamente la squadra e prova a inserire energie fresche per resistere alla pressione.

All’89’ arriva una delle parate più importanti della serata.

Thibaut Courtois respinge il sinistro di Henrikh Mkhitaryan, negando all’Inter il possibile 2-2.

Il portiere belga chiude così una prestazione di altissimo livello. Per lui è stata anche una serata speciale dal punto di vista personale: quella contro l’Inter è stata infatti la sua 100ª presenza in Champions League, traguardo raggiunto da appena otto portieri nella storia della competizione e primo belga a riuscirci.

Il Real resiste fino al triplice fischio.

2-1.

Il dato che racconta la partita dell’Inter

La sconfitta è difficile da digerire proprio perché l’Inter non è stata inferiore al Real Madrid sul piano del gioco.

I nerazzurri hanno chiuso la gara con circa il 65% del possesso palla e 21 conclusioni contro le 16 degli avversari. Numeri che confermano una partita giocata con coraggio e personalità dalla squadra di Chivu.

Il problema è stato un altro: l’Inter ha pagato a prezzo pieno i propri errori.

Il primo ha coinvolto Jones e Bisseck e ha spalancato a Mbappé la strada per l’1-0. Il secondo è arrivato direttamente da Martinez e ha consentito a Valverde di raddoppiare.

Contro il Real Madrid non è sufficiente giocare bene per gran parte della partita. Serve anche una gestione impeccabile dei momenti delicati.

Ed è proprio sotto questo aspetto che la squadra di Chivu deve crescere.

Mbappé e Valverde, i predatori del Bernabéu

Dall’altra parte, il Real ha confermato la capacità dei suoi uomini migliori di sfruttare ogni minima concessione.

Mbappé ha aperto la partita al 14′, raggiungendo quota 71 gol in Champions League e agganciando Raúl al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre della competizione.

Valverde ha invece confermato il suo momento straordinario in Europa. Con il gol contro l’Inter è arrivato a otto partecipazioni a reti in Champions League nel 2026, quattro gol e quattro assist, più di qualsiasi altro centrocampista nello stesso periodo.

Sono proprio loro ad aver trasformato le incertezze dell’Inter in una vittoria pesantissima.

Il Real non ha dominato la partita, ma ha dimostrato una qualità tipica delle grandi squadre: sa aspettare l’errore e punirlo immediatamente.

Chivu perde, ma l’Inter può ripartire da Madrid

Il debutto europeo non porta punti, ma non lascia soltanto segnali negativi.

L’Inter ha dimostrato di poter affrontare il Real Madrid senza paura, di poterlo mettere in difficoltà e di poter giocare per lunghi tratti nella sua metà campo.

La squadra ha reagito due volte agli episodi negativi, ha continuato ad attaccare dopo lo 0-1 e ha trovato il gol quando sembrava ormai troppo tardi.

Il vero rimpianto riguarda dunque la gestione del primo tempo.

Gli errori di Jones e Martinez hanno trasformato una partita equilibrata in una rincorsa quasi impossibile. E contro una squadra che dispone di giocatori come Mbappé, Valverde, Bellingham e Vinicius, concedere due regali simili significa quasi sempre compromettere il risultato.

La Champions, però, è appena iniziata.

Il Real Madrid conquista tre punti e guarda avanti con fiducia, mentre l’Inter dovrà trasformare la sconfitta del Bernabéu in una lezione. La prossima sfida europea dei nerazzurri sarà il 13 ottobre a San Siro contro il Club Brugge.

Il risultato del Bernabéu resta amaro, ma la prestazione dice che l’Inter può giocarsela con le grandi.

A patto di non farsi male da sola.