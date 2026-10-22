Conte allo United, la svolta: vuole pieni poteri sul mercato

🌐 Antonio Conte potrebbe tornare in Premier League dalla porta principale, quella del Manchester United. Dopo il clamoroso 4-1 incassato contro il Como in Champions League, il club inglese ha intensificato i contatti con l’allenatore italiano. Ma Conte non intende accettare una panchina senza garanzie: chiede pieni poteri sul mercato, collaboratori di fiducia e un ruolo determinante nella costruzione della squadra. Intanto Michael Carrick resta sotto pressione.

Manchester United nel caos: Conte diventa una possibilità concreta

L’Old Trafford rischia di trasformarsi ancora una volta nel teatro di una rivoluzione tecnica.

Il Manchester United, protagonista di un avvio di stagione 2026-2027 lontanissimo dalle aspettative, sta valutando il futuro della propria panchina.

L’allenatore Michael Carrick è sempre più sotto pressione dopo una serie di risultati deludenti che hanno compromesso il cammino in campionato e complicato quello europeo.

A rendere ancora più difficile la situazione è arrivata la pesante sconfitta per 4-1 contro il Como, formazione italiana guidata da Cesc Fàbregas.

Un risultato che ha amplificato interrogativi sulla qualità del progetto tecnico, sulla competitività della rosa e sulla capacità della squadra di reagire nei momenti difficili.

In questo scenario è tornato con forza il nome di Antonio Conte, tecnico che conosce profondamente il campionato inglese e che ha già dimostrato di saper riportare squadre ambiziose ai vertici.

Contatti con Conte, ma il tecnico detta le condizioni

Secondo le ricostruzioni emerse il 22 ottobre, il dialogo tra l’ambiente del Manchester United e quello di Conte sarebbe proseguito anche nella serata precedente.

Il tecnico salentino avrebbe manifestato disponibilità a considerare un ritorno in Inghilterra.

Ma non a qualsiasi prezzo.

La richiesta principale riguarderebbe un’ampia autonomia nelle decisioni tecniche, soprattutto nella gestione del mercato e nella scelta degli uomini chiamati ad affiancarlo.

Conte non vorrebbe diventare un semplice gestore dell’organico esistente, ma il principale responsabile della ricostruzione sportiva.

Una condizione che potrebbe diventare decisiva per l’eventuale trattativa.

Accettarla significherebbe per la proprietà concedere all’allenatore un’influenza considerevole sulle strategie della società.

Rifiutarla potrebbe invece chiudere sul nascere l’operazione.

Carrick sotto assedio: numeri impietosi in Premier League

La crisi dello United non dipende soltanto dal risultato contro il Como.

La formazione inglese occupa il tredicesimo posto in Premier League, con sette punti nelle prime sette giornate, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte.

Un rendimento incompatibile con le ambizioni di un club abituato a considerarsi tra le grandi potenze del calcio europeo.

Anche il cammino in Champions League presenta difficoltà.

Dopo tre partite, il Manchester United ha raccolto soltanto tre punti, registrando due sconfitte consecutive dopo il successo iniziale.

La squadra appare lontana da una stabilità tattica e mentale.

Il problema non è soltanto la classifica: è la sensazione di un progetto che fatica a trovare identità e continuità.

La dirigenza deve decidere se concedere ancora tempo a Carrick oppure interrompere il percorso per evitare che la stagione venga compromessa definitivamente.

Il Como di Fàbregas accelera la crisi inglese

La sconfitta contro il Como rappresenta uno degli episodi più significativi di questa fase negativa.

Il successo della squadra lombarda, guidata dall’ex centrocampista spagnolo Cesc Fàbregas, ha messo in evidenza i limiti del Manchester United.

La differenza tra le due squadre non può essere letta soltanto attraverso il valore economico delle rose.

Da una parte è emersa un’organizzazione capace di valorizzare idee e automatismi, dall’altra un gruppo che non è riuscito a imporre la propria superiore tradizione internazionale.

Per il calcio italiano è una conferma della crescita di realtà capaci di affrontare avversari prestigiosi senza complessi di inferiorità.

Per lo United, invece, è un segnale d’allarme difficile da ignorare.

Conte e il precedente inglese: un vincente che divide

Antonio Conte ha già lasciato un segno importante nella Premier League.

Con il Chelsea ha conquistato il titolo inglese nella stagione 2016-2017, imponendo una struttura tattica capace di cambiare rapidamente l’identità della squadra.

Successivamente ha allenato il Tottenham, vivendo un’esperienza segnata da risultati alterni e tensioni con l’ambiente societario.

Conte è conosciuto per la disciplina, l’intensità degli allenamenti e la richiesta di giocatori funzionali al proprio sistema.

Sono caratteristiche che potrebbero aiutare una squadra in difficoltà.

Ma esiste anche l’altro lato della medaglia: un allenatore così esigente può entrare in conflitto con una dirigenza poco disponibile a modificare le proprie strategie.

Ed è proprio qui che si concentra il nodo della possibile trattativa.

Mercato, collaboratori e progetto: il prezzo della svolta

Conte avrebbe posto sul tavolo una richiesta precisa: poter incidere direttamente sulla scelta dei calciatori e lavorare con uno staff di propria fiducia.

L’obiettivo sarebbe costruire un Manchester United competitivo e riconoscibile, superando una gestione tecnica che negli ultimi anni ha prodotto numerose delusioni.

La società, però, deve valutare anche altri candidati.

Tra i nomi accostati alla panchina figurano tecnici apprezzati per i risultati e per il lavoro di valorizzazione delle rose.

Non esiste, al momento, un accordo ufficiale con l’allenatore italiano.

E Carrick non è stato esonerato: la dirigenza sembra orientata a concedergli almeno la prossima partita contro il Bournemouth.

La sfida di Conte: rilanciare un gigante in difficoltà

Un eventuale arrivo a Manchester rappresenterebbe una delle sfide più importanti della carriera dell’allenatore salentino.

Non basterebbe introdurre un nuovo sistema di gioco.

Servirebbe ricostruire un ambiente abituato a pressioni enormi, nel quale ogni sconfitta viene amplificata e ogni investimento è sottoposto a un giudizio immediato.

La proprietà deve decidere se affidarsi a un tecnico dalla personalità forte oppure proseguire con una strategia maggiormente collegiale.

Conte ha aperto la porta, ma vuole le chiavi del progetto. Il Manchester United dovrà decidere se consegnargliele.

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