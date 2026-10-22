Sinner, sfuma il premio record: il regolamento costa milioni

Sinner perde il bonus ATP da milioni di euro

🌐 Jannik Sinner rischia di rinunciare a un Bonus Pool ATP da circa quattro milioni di euro, nonostante una stagione straordinaria nei Masters 1000. La causa è lo stop per l’infortunio al ginocchio, che ha imposto la rinuncia agli ultimi tornei del 2026 e alle ATP Finals di Torino. Il regolamento prevede infatti riduzioni fino al 100% del premio in caso di assenze multiple. La perdita del bonus va distinta dai montepremi già conquistati e dai contratti commerciali del campione.

Sinner, l’infortunio costa anche un premio milionario

La chiusura anticipata della stagione di Jannik Sinner ha conseguenze che vanno oltre il ranking mondiale e l’assenza dagli ultimi tornei del calendario.

Il campione italiano, fermo per il problema al ginocchio destro, deve fare i conti anche con il regolamento economico dell’ATP, che collega una parte dei premi alla partecipazione ai principali appuntamenti del circuito.

La voce più importante riguarda il Bonus Pool dei Masters 1000 e delle ATP Finals, un sistema di remunerazione aggiuntiva destinato ai tennisti che ottengono i risultati migliori nelle competizioni considerate.

Sinner aveva accumulato un vantaggio enorme grazie alle vittorie conquistate durante la prima parte del 2026.

L’assenza prolungata rischia però di azzerare la somma alla quale avrebbe potuto aspirare.

Il paradosso è che il tennista può aver dominato la classifica dei risultati utili senza maturare il diritto a incassare il premio corrispondente.

Che cos’è il Bonus Pool ATP e come funziona

Un premio aggiuntivo rispetto ai montepremi dei tornei

Il Bonus Pool non coincide con il denaro che viene assegnato ai giocatori al termine di ogni competizione.

Si tratta di una distribuzione economica supplementare, determinata dai punti raccolti nei Masters 1000 e nelle ATP Finals, con specifiche condizioni di partecipazione.

Per il 2026 il fondo complessivo previsto dal regolamento ammonta a circa 21,54 milioni di dollari.

Il sistema riguarda i migliori 30 giocatori della graduatoria speciale, costruita sulla base dei risultati conseguiti negli appuntamenti considerati.

La distribuzione comprende una quota fissa collegata alla posizione raggiunta e una componente variabile calcolata in funzione dei punti.

Il primo posto nella graduatoria dà diritto, prima delle eventuali riduzioni, a una quota fissa di 3.918.315 dollari, alla quale può aggiungersi la parte variabile.

Il valore effettivo finale dipende quindi dai risultati complessivi della stagione e dall’applicazione delle condizioni regolamentari.

Cinque Masters 1000 vinti: Sinner dominava la classifica

La situazione del campione italiano era particolarmente favorevole al termine della prima parte dell’anno.

Nell’aggiornamento ATP del 26 agosto 2026, Sinner occupava il primo posto nella graduatoria del Bonus Pool con 5.000 punti, ottenuti in appena cinque tornei.

Il vantaggio sugli inseguitori era considerevole.

Arthur Fils figurava secondo con 2.210 punti, mentre Alexander Zverev occupava la terza posizione con 2.060.

L’italiano aveva quindi più del doppio dei punti del secondo classificato.

Questi risultati rendevano possibile l’assegnazione di un premio particolarmente elevato, prima che l’infortunio modificasse radicalmente la situazione.

Il primato nella graduatoria speciale, tuttavia, non garantisce automaticamente il pagamento, perché il sistema collega la remunerazione anche al rispetto degli obblighi di partecipazione.

Quattro tornei saltati: perché il bonus viene azzerato

La regola ATP che penalizza le assenze

Il regolamento 2026 stabilisce che, per ricevere interamente il Bonus Pool, un tennista debba partecipare agli eventi obbligatori per i quali risulta ammesso direttamente.

Quando un giocatore rinuncia a un Masters 1000, può subire una riduzione della somma spettante.

La tabella delle penalizzazioni prevede, in assenza delle condizioni che consentono determinate attenuazioni, una riduzione del 25% per un torneo saltato, del 50% per due e del 75% per tre.

Con quattro o più Masters 1000 obbligatori non disputati, la riduzione arriva al 100%.

Il caso di Sinner rientra nel problema delle assenze multiple, dopo la decisione di non partecipare alla seconda parte della stagione.

Un premio teorico di diversi milioni può quindi essere completamente cancellato, indipendentemente dalla posizione occupata nella classifica speciale.

La rinuncia alle ATP Finals complica ulteriormente il quadro

Un ulteriore elemento riguarda il torneo conclusivo di Torino.

Il regolamento prevede l’obbligo di partecipazione alle ATP Finals per i giocatori qualificati, salvo le condizioni particolari riconosciute dall’organizzazione.

Per chi non disputa la manifestazione a causa di un infortunio documentato, è prevista in determinate circostanze la possibilità di conservare una parte del bonus attraverso la presenza sul posto per attività promozionali.

Questa disposizione non equivale però a un’esenzione generale.

La normativa distingue infatti le condizioni relative alle Finals dalle riduzioni dovute alle assenze nei Masters 1000.

Quando un giocatore ha già raggiunto il limite che comporta l’azzeramento del premio, le attività promozionali non garantiscono il recupero dell’intera somma.

Le eventuali deroghe rimangono soggette alle condizioni e alle decisioni previste dall’ATP.

Circa quattro milioni di euro: perché è una stima

Le ricostruzioni economiche diffuse dopo l’annuncio dello stop indicano un Bonus Pool potenziale nell’ordine di quattro milioni di euro.

La cifra rappresenta però una stima giornalistica del premio complessivo che Sinner avrebbe potuto ottenere.

Non deve essere confusa con una somma già liquidata o con un credito definitivamente maturato.

Il regolamento stabilisce una quota fissa in dollari per il primo classificato e una componente variabile il cui valore viene determinato successivamente.

L’importo finale dipende inoltre dal piazzamento e dalle condizioni applicabili al singolo giocatore.

La perdita economica non può quindi essere descritta come una multa di quattro milioni, perché riguarda soprattutto la mancata corresponsione di un incentivo.

La distinzione è importante anche per comprendere gli altri guadagni del campione.

Premi già vinti, sponsor e bonus: tre entrate differenti

La carriera di un tennista di vertice genera entrate provenienti da fonti diverse.

La prima è costituita dai montepremi assegnati direttamente nei tornei, in base ai risultati ottenuti.

La seconda comprende eventuali bonus aggiuntivi del circuito, soggetti alle rispettive condizioni.

La terza riguarda sponsorizzazioni, accordi pubblicitari e attività commerciali.

La rinuncia al Bonus Pool ATP non comporta la restituzione automatica dei montepremi già conquistati.

Allo stesso modo, non significa che tutti gli accordi pubblicitari vengano cancellati a causa dell’infortunio.

Le condizioni economiche dei contratti commerciali non sono generalmente pubbliche nella loro interezza e possono prevedere regole differenti.

L’assenza dai tornei può ridurre alcune opportunità di guadagno, ma non consente di quantificare automaticamente ogni conseguenza.

L’ATP pensa a un nuovo sistema di compensi dal 2028

Il dibattito sulle condizioni economiche dei giocatori arriva mentre l’ATP sta studiando un ampliamento degli strumenti di remunerazione.

Tra gli obiettivi illustrati nell’ottobre 2026 figura l’aumento dei compensi complessivi e dei programmi di sostegno economico agli atleti.

La proposta prevede di portare il Bonus Pool fino a 50 milioni di dollari, rispetto agli attuali 21,5 milioni circa.

Sono inoltre allo studio nuove misure per i giocatori classificati nelle prime 250 posizioni e ulteriori strumenti previdenziali.

Le proposte non modificano retroattivamente le regole applicabili al 2026.

Nel caso di Sinner, resta quindi determinante il regolamento vigente per la stagione in corso.

Il fondo fisso 2026 ammonta a 21.537.813 dollari, con 3.918.315 dollari di quota fissa al primo classificato, soggetti alle condizioni di ammissibilità e alle riduzioni previste.

Sinner rischia di perdere circa 4 milioni di euro del Bonus Pool ATP: il regolamento premia i risultati ma penalizza le assenze.