Pierina Buffon, i due GPS e l’ombra di un agguato mortale

🌐 La morte di Pierina Buffon, 69 anni, nello scontro frontale con l’auto dell’ex compagno Fulvio Ielmini, 73 anni, assume contorni sempre più inquietanti. Due dispositivi GPS, uno individuato nell’automobile della donna e un altro nell’abitazione dell’uomo, sono al centro delle verifiche dei carabinieri. La Procura di Busto Arsizio contesta il femminicidio e l’omicidio volontario aggravato: secondo l’ipotesi investigativa, l’incidente avvenuto a Cassano Magnago potrebbe essere stato provocato intenzionalmente.

Pierina Buffon, i GPS che potrebbero cambiare le indagini

Non soltanto lo schianto violentissimo, la velocità della Jaguar e le denunce precedenti alla tragedia. Nell’inchiesta sulla morte di Pierina Buffon emerge un elemento potenzialmente decisivo: la presenza di dispositivi satellitari che potrebbero aver consentito all’ex compagno di controllare gli spostamenti della donna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un localizzatore era stato individuato nell’automobile della sessantanovenne dai suoi familiari. Un altro apparecchio è stato trovato e sequestrato dai carabinieri durante la perquisizione nell’abitazione di Fulvio Ielmini, 73 anni, indagato per la morte dell’ex compagna.

Il punto centrale è stabilire se quei dispositivi siano stati effettivamente utilizzati per seguire Pierina Buffon e se possano aver avuto un ruolo nella dinamica dello scontro mortale. La presenza degli apparecchi rappresenta un elemento investigativo concreto, ma le modalità del loro eventuale impiego devono ancora essere chiarite attraverso gli accertamenti tecnici.

Lo schianto sulla tangenziale di Cassano Magnago

La tragedia si è consumata venerdì 16 ottobre 2026, lungo la viabilità di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Pierina Buffon era alla guida della propria Dacia quando si è verificato uno scontro frontale con la Jaguar condotta dall’ex compagno.

Per la donna l’impatto è stato fatale. Ielmini è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Varese, dove è stato assistito per le lesioni riportate nell’incidente.

La ricostruzione della Polizia locale ha segnato una svolta nell’inchiesta. Secondo i rilievi esaminati dalla Procura, la Jaguar avrebbe raggiunto una velocità di circa 140 chilometri orari, invadendo la corsia opposta sulla quale procedeva la vettura della donna.

È su questa dinamica che si fonda una parte importante dell’ipotesi accusatoria: gli inquirenti ritengono possibile che l’automobile sia stata utilizzata deliberatamente per colpire quella dell’ex compagna. Non si tratta, allo stato, di una responsabilità definitivamente accertata da una sentenza.

La relazione finita e le denunce per comportamenti persecutori

La storia sentimentale tra Pierina Buffon e Fulvio Ielmini era durata circa otto anni. La donna aveva deciso di interromperla nei mesi precedenti alla morte, con una separazione collocata dalle ricostruzioni investigative nel periodo tra maggio e giugno.

Dopo la rottura, secondo le dichiarazioni raccolte e gli elementi emersi nell’inchiesta, l’uomo avrebbe continuato a cercarla insistentemente. La donna si era rivolta a un’avvocata, Cinzia Botta, e aveva fatto recapitare all’ex compagno due diffide, chiedendogli di interrompere i comportamenti molesti.

Pierina aveva inoltre presentato una denuncia, circostanza che assume particolare rilevanza nella ricostruzione dei rapporti tra i due prima della tragedia. Le condotte segnalate comprenderebbero appostamenti, pedinamenti e tentativi ripetuti di ristabilire il contatto nonostante la volontà della donna di mantenere le distanze.

Il GPS nascosto nell’auto e il dispositivo sequestrato in casa

Le dichiarazioni dei familiari hanno indirizzato una parte degli accertamenti verso il possibile controllo elettronico degli spostamenti. I figli avrebbero infatti riferito di aver già individuato un apparecchio satellitare nascosto nell’automobile della madre.

Durante la successiva perquisizione nell’abitazione di Ielmini, i carabinieri hanno sequestrato un altro dispositivo GPS, insieme a documentazione e apparecchiature elettroniche. Tra il materiale acquisito figura anche un tablet, la cui presenza tra gli oggetti sequestrati è stata confermata dalla difesa.

Gli investigatori devono verificare le caratteristiche tecniche dei dispositivi, il loro eventuale collegamento e soprattutto se esistano dati capaci di ricostruire gli spostamenti della donna nei giorni precedenti alla morte.

La possibilità che Pierina Buffon fosse controllata mediante localizzazione satellitare è dunque una delle piste investigative. Non risulta ancora dimostrato che il suo percorso del 16 ottobre sia stato monitorato attraverso questi strumenti.

L’accusa di femminicidio e la posizione dell’ex compagno

Il fascicolo, inizialmente aperto nell’ambito degli accertamenti per omicidio stradale, ha assunto una diversa configurazione dopo l’esame dei rilievi sull’impatto e delle circostanze precedenti alla morte.

La Procura di Busto Arsizio contesta a Fulvio Ielmini il femminicidio e l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’ipotesi degli inquirenti è che la morte sia stata provocata volontariamente, nel contesto di una relazione terminata e di precedenti comportamenti persecutori attribuiti all’indagato.

L’uomo, assistito dall’avvocato Angelo Luini, ha negato di aver provocato intenzionalmente lo scontro. La sua versione è quella di un incidente. La ricostruzione difensiva dovrà essere valutata insieme agli elementi scientifici, testimoniali e documentali raccolti durante le indagini.

I video indicati dal figlio e i nuovi accertamenti

Un ruolo importante nell’evoluzione dell’inchiesta è stato svolto anche dalle dichiarazioni dei familiari. Uno dei figli di Pierina Buffon ha sostenuto pubblicamente che la madre sarebbe stata attesa e seguita dall’ex compagno prima dello scontro.

Il familiare ha riferito dell’esistenza di filmati che, a suo giudizio, documenterebbero questi comportamenti. La loro effettiva portata probatoria dipenderà dall’esame degli investigatori e dall’eventuale confronto con gli altri elementi raccolti.

La sequenza degli spostamenti delle due automobili, le immagini disponibili e gli accertamenti sui dispositivi elettronici possono contribuire a chiarire se l’incontro tra i veicoli sia stato casuale oppure preceduto da un’attività di localizzazione o inseguimento.

L’autopsia e la ricostruzione della dinamica mortale

La morte di Pierina Buffon ha reso necessario approfondire non soltanto le cause mediche del decesso, ma anche la successione degli eventi immediatamente precedenti all’impatto.

Gli accertamenti medico-legali, annunciati per i giorni successivi alla tragedia, si affiancano all’analisi della velocità dei veicoli, delle rispettive traiettorie e delle testimonianze raccolte. Gli esiti definitivi dell’autopsia non risultano ancora disponibili nelle informazioni verificate al 19 ottobre.

Tra gli atti già acquisiti figura la relazione sulla dinamica dello scontro depositata dalla Polizia locale di Cassano Magnago. È questo documento, insieme agli elementi relativi ai precedenti rapporti tra i due ex compagni, ad aver contribuito al cambiamento delle contestazioni penali.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.