Erba, morta in piscina: arrestato l’ex marito, indagini

🌐 Morte Patrizia Monteleone: arrestato l’ex marito dopo il ritrovamento della donna nella piscina a Erba. La Procura ipotizza un soffocamento prima dell’immersione.

Dalla piscina alla svolta nelle indagini

Il ritrovamento di Patrizia Monteleone, 64 anni, nella piscina di un’abitazione a Buccinigo, frazione di Erba in provincia di Como, era stato inizialmente presentato come una possibile tragedia domestica. Il primo novembre 2026 il quadro cambia: i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti dell’ex marito, Carmine Civitillo, 76 anni, indagato per omicidio volontario pluriaggravato. L’arresto è un provvedimento cautelare disposto nell’ambito di un’indagine e non equivale a una condanna definitiva.

La donna era stata trovata senza vita il 27 settembre. Secondo la ricostruzione investigativa, sostenuta dagli accertamenti medico-legali, la morte sarebbe avvenuta per soffocamento prima che il corpo finisse in acqua. Gli inquirenti ipotizzano quindi che l’annegamento non sia stata la causa primaria del decesso e che la scena possa essere stata organizzata per simulare un incidente. Si tratta della tesi dell’accusa, che dovrà essere sottoposta alle verifiche e al contraddittorio previsti dal procedimento.

Il sospettato aveva riferito di essere uscito al mattino per recarsi verso Lecco e di aver trovato l’ex moglie nella piscina dopo il rientro. Secondo i resoconti delle indagini, quella versione sarebbe entrata in contrasto con diversi riscontri. È necessario mantenere distinti i passaggi: le dichiarazioni attribuite all’uomo, gli accertamenti compiuti dagli investigatori e la ricostruzione che la Procura ne ha tratto non sono la stessa cosa di una verità giudiziaria definitivamente accertata.

L’ordinanza è stata eseguita in provincia di Benevento, dove il settantaseienne si era trasferito nei giorni successivi alla morte della donna. La fase cautelare serve, nei termini previsti dalla legge, a valutare elementi e esigenze processuali; non cancella il diritto dell’indagato alla difesa. La presunzione di innocenza vale anche davanti a un quadro accusatorio ritenuto grave dagli investigatori e deve accompagnare ogni ricostruzione giornalistica del caso.

La disabilità di Patrizia e le domande sull’incidente

Patrizia Monteleone aveva una grave disabilità motoria dopo un ictus e utilizzava una sedia a rotelle. Questa circostanza è diventata decisiva nella valutazione della plausibilità della scena: gli investigatori hanno cercato di chiarire se la donna potesse effettivamente raggiungere la piscina e cadervi da sola. Il ragionamento non può basarsi su supposizioni generiche relative alla disabilità; richiede rilievi sulla casa, sulle distanze, sui movimenti possibili e sulle condizioni concrete in cui la donna viveva.

Tra gli elementi indicati nei resoconti figurano accertamenti medico-legali e tecnici, verifiche su eventuali sistemi di videosorveglianza, testimonianze e analisi della dinamica. L’autopsia avrebbe evidenziato lesioni nell’area della bocca coerenti, secondo gli inquirenti, con l’ipotesi di soffocamento. L’esistenza di questi elementi spiega perché la Procura abbia chiesto una misura cautelare. Non autorizza però a inventare una sequenza dettagliata di gesti o intenzioni che non sia stata formalmente accertata.

I familiari si trovano di fronte a una doppia tragedia: la perdita della donna e l’apertura di un procedimento contro una persona della sua cerchia più stretta. Il racconto pubblico deve evitare dettagli gratuiti sulla vita privata e trattare con rispetto i figli e le persone coinvolte. La curiosità mediatica non può trasformare il dolore altrui in un processo spettacolare prima che le prove vengano esaminate nelle sedi competenti.

La cronaca giudiziaria ha il dovere di non anticipare sentenze

L’ipotesi di un femminicidio, nel significato sociale che lega alcune uccisioni alle dinamiche di potere e sopraffazione sulle donne, merita attenzione quando si verificano fatti di violenza all’interno delle relazioni. Ma l’inquadramento di un caso particolare richiede dati e motivazioni effettivamente disponibili. Non ogni dettaglio mancante può essere riempito con stereotipi, e il movente non va presentato come certo solo perché l’indagato è un ex coniuge.

La posizione di vulnerabilità della vittima solleva interrogativi più generali sull’assistenza a persone con grave disabilità, sui percorsi abitativi e sul sostegno alle famiglie. Sono questioni sociali importanti, ma non dimostrano responsabilità penali nel singolo procedimento. Dovranno essere i magistrati, attraverso le verifiche e il processo, a stabilire quali circostanze assumano rilievo e quali siano semplicemente parte del contesto.

Il punto fermo di oggi è la morte di una donna, la successiva indagine e l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti dell’ex marito. Tutto ciò che riguarda colpevolezza, movente e ricostruzione completa dei fatti resta aperto al giudizio. Raccontare con precisione l’accusa e rispettare la difesa non è un compromesso: è il fondamento di una cronaca libera e responsabile. Patrizia merita che la sua storia non venga travolta né dalle omissioni né da una condanna anticipata.

La vicenda richiede inoltre cautela nel trattamento delle fotografie e degli ambienti domestici. La diffusione di immagini non necessarie può incidere sulla privacy dei familiari e sulla dignità della vittima senza aggiungere una sola informazione utile. Anche quando un caso attira un’attenzione nazionale, la cronaca dovrebbe privilegiare i documenti dell’inchiesta, le dichiarazioni delle autorità e gli sviluppi processuali verificabili. Le ricostruzioni suggestive e gli indizi isolati non possono sostituire il vaglio complessivo delle prove nel procedimento.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.