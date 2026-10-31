Torre Flavia invasa dalle tartarughe esotiche: l’ecosistema è sotto assedio

🌐 La palude di Torre Flavia, tra Ladispoli e Cerveteri, deve fare i conti con la presenza di tartarughe esotiche, animali estranei all’equilibrio originario dell’area protetta. La segnalazione di centinaia di esemplari accende i riflettori sui rischi per la biodiversità, sulla competizione con le specie autoctone e sull’abbandono irresponsabile di animali acquistati come domestici. Il problema non riguarda soltanto la conservazione della fauna: è anche una questione di responsabilità ambientale e controlli.

Torre Flavia, l’invasione silenziosa che minaccia la palude

Un animale acquistato per pochi euro, allevato in un acquario domestico e successivamente abbandonato in uno stagno può diventare parte di un problema ambientale molto più grande.

È il fenomeno che preoccupa gli studiosi e i gestori delle aree umide italiane, compresa la palude di Torre Flavia, uno degli ambienti naturalistici più delicati del litorale romano.

La notizia della presenza di centinaia di tartarughe esotiche richiama l’attenzione su un fenomeno che non può essere liquidato come una semplice curiosità.

Le tartarughe acquatiche introdotte dall’uomo possono competere con gli animali originari per il cibo, gli spazi di riposo e le aree di nidificazione.

Non tutte le specie esotiche diventano necessariamente invasive, ma alcune sono capaci di adattarsi rapidamente e alterare gli equilibri ecologici.

L’abbandono degli animali domestici diventa un danno collettivo

Una parte importante del problema nasce dal commercio degli animali da compagnia.

Le piccole tartarughe, spesso acquistate quando misurano pochi centimetri, possono crescere notevolmente e vivere per decenni.

Quando diventano difficili da gestire, alcuni proprietari scelgono illegalmente di liberarle in laghi, canali o stagni.

Quello che viene presentato come un gesto di libertà per l’animale può tradursi in un grave danno per l’ambiente.

Le tartarughe provenienti da altri continenti non appartengono necessariamente alle comunità biologiche locali e possono entrare in competizione con specie più vulnerabili.

La minaccia per le specie autoctone

Uno degli animali che richiedono particolare tutela è la testuggine palustre europea, Emys orbicularis, presente in diversi ambienti umidi italiani.

La competizione con tartarughe alloctone può interessare la disponibilità di cibo e i luoghi dove esporsi al sole, necessari alla termoregolazione.

In contesti fragili, la pressione esercitata dalle specie introdotte si somma all’inquinamento, alla frammentazione degli habitat e agli effetti dei cambiamenti climatici.

Per comprendere la gravità del fenomeno a Torre Flavia serve però una stima scientifica della popolazione e l’identificazione precisa delle specie presenti.

Il numero di centinaia di esemplari riportato dalla segnalazione giornalistica non può essere considerato un censimento scientifico verificato senza ulteriori dati.

Anche le tartarughe azzannatrici tra le preoccupazioni

Nel corso del 2026 sono stati inoltre segnalati nella zona esemplari di tartaruga azzannatrice, una specie originaria del Nord America.

Si tratta di animali differenti dalle comuni tartarughe acquatiche vendute in passato nei negozi, che richiedono precauzioni particolari.

La loro presenza conferma quanto l’introduzione di fauna non autoctona possa diventare difficile da gestire, soprattutto quando riguarda animali robusti, longevi e capaci di adattarsi.

Non bisogna però confondere la segnalazione di pochi esemplari di tartarughe azzannatrici con l’intera popolazione di tartarughe esotiche dell’area.

Proteggere Torre Flavia prima che sia troppo tardi

La gestione del problema richiede monitoraggio, identificazione delle specie, interventi effettuati da personale autorizzato e campagne contro l’abbandono.

La cattura improvvisata da parte di cittadini non rappresenta una soluzione sicura, né per le persone né per gli animali.

Il patrimonio naturalistico di Torre Flavia non può essere considerato un contenitore dove liberare animali che non si desiderano più mantenere.

La responsabilità comincia molto prima dell’abbandono, già al momento dell’acquisto, quando occorre comprendere esigenze, dimensioni e durata della vita dell’animale.

La difesa della biodiversità non passa soltanto dai grandi progetti ambientali. Comincia anche dal rifiuto di trasformare una palude protetta nella destinazione finale degli animali domestici indesiderati.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.