Binance sotto attacco, spariti 6,3 miliardi in venti minuti
🌐 Il più grande furto di criptovalute mai documentato scuote i mercati finanziari. La piattaforma Binance subisce un attacco informatico che porta alla sottrazione di asset digitali per un valore stimato di 6,3 miliardi di dollari, in gran parte trasferiti nell’arco di appena venti minuti. Le società emittenti di stablecoin congelano una porzione consistente dei fondi, mentre circa 2,4 miliardi in Bitcoin ed Ether risultano più difficili da bloccare. Gli investigatori esaminano possibili collegamenti con hacker nordcoreani, ma l’attribuzione definitiva rimane aperta. Binance promette di coprire le perdite.
Binance, il maxi furto che scuote il mondo delle criptovalute
Venti minuti per sottrarre una quantità di risorse digitali superiore a quanto molte grandi aziende fatturano in un anno. Il 30 ottobre 2026 il settore delle criptovalute affronta uno degli episodi più gravi della propria storia: un attacco informatico contro Binance, tra le principali piattaforme mondiali per la compravendita di asset digitali.
Le ricostruzioni investigative indicano che gli aggressori sono riusciti a compromettere componenti fondamentali dei sistemi utilizzati per autorizzare il trasferimento di criptovalute.
Il valore complessivo dei fondi sottratti viene stimato intorno ai 6,3 miliardi di dollari, una cifra che supera ampiamente i precedenti episodi più conosciuti nel settore.
La piattaforma ha riconosciuto l’incidente e annunciato interventi per contenere le conseguenze.
Le prime comunicazioni non hanno però fornito una ricostruzione univoca dell’ammontare dei fondi effettivamente perduti, recuperabili o congelati.
La distinzione è importante: gli asset sottratti, quelli ancora sotto il controllo degli aggressori e quelli bloccati dopo il trasferimento non rappresentano necessariamente la stessa quantità.
Come gli hacker hanno aggirato i sistemi di sicurezza
Secondo le informazioni disponibili, gli aggressori sarebbero riusciti a compromettere l’infrastruttura che firma e autorizza alcune transazioni della piattaforma.
In un sistema di custodia delle criptovalute, la firma digitale serve a dimostrare che un trasferimento proviene da un soggetto autorizzato.
Se un criminale acquisisce il controllo dei meccanismi di autorizzazione, può disporre trasferimenti apparentemente validi, anche in assenza di un’autentica volontà del proprietario degli asset.
La prima ipotesi esaminata da Binance riguardava la possibile compromissione del computer portatile di un dipendente.
Le successive analisi hanno però individuato elementi che suggeriscono una violazione più articolata, con ulteriori punti di accesso.
L’indagine deve ancora chiarire l’intera sequenza tecnica dell’attacco, compresi i sistemi compromessi e le modalità con cui gli aggressori hanno superato i controlli interni.
Sei miliardi di dollari, il precedente di Bybit superato
La dimensione economica del furto rappresenta uno degli aspetti più sorprendenti della vicenda.
Nel febbraio 2025 la piattaforma Bybit aveva subito un attacco da circa 1,5 miliardi di dollari, diventato uno dei riferimenti più importanti nella storia della criminalità informatica legata agli asset digitali.
L’episodio Binance presenta una dimensione stimata oltre quattro volte superiore.
Il confronto evidenzia quanto le infrastrutture di custodia centralizzate possano rappresentare obiettivi particolarmente rilevanti per la criminalità informatica.
A differenza del furto di un singolo portafoglio, compromettere un sistema che gestisce grandi quantità di fondi può permettere trasferimenti di valore eccezionale.
È il motivo per cui gli exchange investono in procedure di autorizzazione multiple, controlli sulle transazioni e sistemi di protezione dei portafogli.
L’incidente dimostra però che anche organizzazioni dotate di risorse tecnologiche importanti possono subire attacchi estremamente sofisticati.
Fondi congelati, la corsa per recuperare il denaro
Una parte significativa delle criptovalute sottratte è stata rapidamente individuata e congelata grazie all’intervento degli emittenti di stablecoin.
Questi strumenti digitali sono progettati per mantenere un valore collegato a una valuta tradizionale, generalmente il dollaro statunitense.
Alcuni emittenti dispongono di funzioni amministrative che consentono di bloccare determinati token quando vengono identificati indirizzi collegati ad attività illecite.
Tra le società intervenute figurano Tether, Circle, Ripple e World Liberty Financial.
Le stime disponibili indicano che circa metà degli asset sottratti è stata bloccata, sebbene i conteggi possano cambiare con l’avanzamento delle verifiche.
Congelare fondi significa impedirne temporaneamente il movimento, non necessariamente averli già restituiti ai legittimi proprietari.
La possibilità di recupero dipenderà dalle procedure tecniche e dalle decisioni delle autorità competenti.
Bitcoin ed Ether, 2,4 miliardi difficili da bloccare
La situazione è più complessa per una quota stimata intorno ai 2,4 miliardi di dollari in Bitcoin ed Ether.
A differenza di molte stablecoin, questi asset non prevedono un’autorità centrale capace di congelare unilateralmente ogni unità trasferita su blockchain.
Le transazioni possono essere monitorate pubblicamente, ma la possibilità di impedire direttamente il movimento dei fondi è limitata.
Gli investigatori possono seguire i trasferimenti tra indirizzi, individuare collegamenti e chiedere la collaborazione di intermediari centralizzati quando gli asset vengono depositati presso di loro.
Il recupero diventa però particolarmente difficile quando i fondi continuano a circolare attraverso indirizzi differenti.
Le analisi disponibili descrivono anche comportamenti automatizzati e movimenti insoliti, interpretati come possibili tentativi di rendere meno immediata la ricostruzione dei trasferimenti.
Tracciare un asset sulla blockchain non equivale automaticamente a poterlo sequestrare.
Corea del Nord, sospetti sugli hacker ma nessuna prova definitiva
Una delle ipotesi investigative riguarda gruppi criminali collegati alla Corea del Nord.
Alcune società specializzate nell’analisi della blockchain hanno individuato analogie tra le modalità operative dell’attacco e quelle osservate in precedenti violazioni attribuite a strutture nordcoreane.
Tra le sigle richiamate nelle analisi compare TraderTraitor, gruppo associato da ricercatori di cybersicurezza a operazioni di furto di criptovalute.
Questi elementi costituiscono indizi tecnici, ma non rappresentano ancora una conclusione investigativa definitiva.
Non è stata confermata pubblicamente l’identità degli autori, né può essere considerato dimostrato un coinvolgimento diretto del governo nordcoreano.
L’attribuzione di un attacco informatico richiede verifiche complesse perché gli aggressori possono utilizzare infrastrutture di terzi, identità false e tecniche finalizzate a nascondere la propria provenienza.
Bitcoin in calo, i mercati reagiscono al cyberattacco
La notizia ha avuto ripercussioni anche sulle quotazioni delle criptovalute.
Nelle ore successive alla diffusione delle prime informazioni, Bitcoin ha registrato un calo superiore al 3%, in un contesto di crescente incertezza tra gli operatori.
È necessario però distinguere la reazione immediata dei mercati dall’andamento complessivo degli asset digitali.
I prezzi delle criptovalute sono influenzati da numerosi fattori, tra cui liquidità, condizioni macroeconomiche, regolamentazione e propensione al rischio.
Non sarebbe quindi corretto attribuire automaticamente ogni movimento di prezzo al solo episodio Binance.
Il furto potrebbe comunque avere conseguenze più ampie sulla fiducia degli investitori nei confronti delle piattaforme centralizzate, soprattutto se emergessero nuove vulnerabilità nei sistemi di custodia.
Binance promette di coprire le perdite degli utenti
La piattaforma ha comunicato di voler utilizzare risorse aziendali e strumenti di protezione per far fronte alle conseguenze economiche dell’incidente.
Tra questi figura un fondo di tutela degli utenti del valore indicato di circa un miliardo di dollari.
Binance sostiene che i clienti saranno protetti e che le perdite verranno coperte attraverso le risorse disponibili.
Si tratta di un impegno dichiarato dall’azienda, la cui realizzazione concreta dovrà essere verificata attraverso i successivi aggiornamenti.
La società ha inoltre sospeso temporaneamente alcune operazioni e introdotto misure di contenimento dell’emergenza.
La promessa di rimborso non equivale ancora all’avvenuto recupero di tutti gli asset, né alla conclusione degli accertamenti sulle cause della violazione.
Il vero problema è la sicurezza delle piattaforme digitali
Il caso Binance riapre un interrogativo fondamentale: quanto sono sicuri i sistemi attraverso i quali milioni di persone custodiscono e scambiano criptovalute?
La tecnologia blockchain può offrire elevata trasparenza sulle transazioni, ma questo non rende automaticamente invulnerabili gli intermediari che gestiscono chiavi, credenziali e autorizzazioni.
La sicurezza dipende da sistemi informatici, persone, procedure e controlli organizzativi.
Un’infrastruttura vulnerabile può compromettere risorse di valore enorme anche quando la blockchain sottostante continua a funzionare regolarmente.
Per gli investitori è importante distinguere la sicurezza della rete da quella del servizio utilizzato per custodire gli asset.
Il furto del secolo e la sfida della finanza digitale
L’attacco contro Binance mostra quanto sia complesso proteggere grandi quantità di ricchezza digitale in un ecosistema che consente trasferimenti rapidi e transnazionali.
In appena venti minuti, secondo le ricostruzioni disponibili, gli aggressori avrebbero realizzato un’operazione di portata eccezionale.
La risposta coordinata degli emittenti di stablecoin dimostra che esistono strumenti capaci di limitare parte dei danni, ma la quota di fondi in Bitcoin ed Ether rimane una sfida investigativa.
Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’origine della violazione, individuare eventuali responsabilità e valutare il recupero delle risorse sottratte.
Il punto non riguarda soltanto il valore dei Bitcoin rubati: riguarda la fiducia nell’intera infrastruttura della finanza digitale.
Quando una piattaforma di dimensioni globali subisce un attacco di questa portata, il problema supera i confini della singola azienda e investe la capacità del settore di garantire protezione, trasparenza e responsabilità verso gli utenti.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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