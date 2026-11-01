Modena, raid al supermercato: denunciati dieci ragazzi

🌐 Modena, assalto al supermercato, dieci studenti denunciati, carabinieri, furto di gruppo e video sui social: i militari hanno identificato dieci ragazzi tra i 14 e i 18 anni ritenuti coinvolti nella razzia avvenuta in un supermercato della città. L’indagine è stata ricostruita attraverso testimonianze, immagini di videosorveglianza, confronti fotografici e filmati pubblicati dagli stessi giovani online.

Dieci ragazzi identificati dopo il blitz

A poco più di due settimane dal raid, l’indagine dei carabinieri ha portato ai primi risultati. Sono dieci i giovani, di età compresa tra 14 e 18 anni, denunciati a piede libero per il furto collettivo avvenuto all’interno del supermercato.

Le denunce sono state trasmesse alla Procura ordinaria di Modena e, per i minorenni, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. I ragazzi risiedono in diversi comuni della provincia modenese e, secondo quanto emerso dalle verifiche, alcuni di loro erano già conosciuti dalle forze dell’ordine.

La denuncia, va ricordato, rappresenta l’esito delle indagini e non equivale a una condanna definitiva. Saranno ora le autorità giudiziarie competenti a valutare le singole posizioni.

Un gruppo numeroso entrato nel supermercato

Il fatto aveva fatto parlare di sé per le dimensioni del gruppo coinvolto. Secondo la ricostruzione investigativa, quel giorno circa cinquanta studenti si sarebbero ritrovati nella zona del supermercato dopo essere usciti da scuola.

Una parte del gruppo sarebbe entrata nel punto vendita creando una situazione di forte confusione. Gli scaffali sarebbero stati presi d’assalto e diversi prodotti sarebbero stati sottratti approfittando della superiorità numerica rispetto agli addetti e ai clienti presenti.

Tra la merce portata via figurano alimenti, dolciumi e bevande alcoliche. Le immagini circolate successivamente hanno contribuito a trasformare quello che inizialmente sembrava un episodio difficile da ricostruire in un’indagine con numerosi elementi a disposizione degli investigatori.

La pista dei video pubblicati sui social

Uno degli aspetti più particolari dell’inchiesta riguarda proprio i filmati.

Alcuni partecipanti avrebbero registrato con i propri smartphone le fasi del raid, condividendo successivamente le immagini sui social network. Quei video, pensati evidentemente per mostrare l’azione a una platea online, sono diventati invece materiale utile agli investigatori.

Le immagini delle telecamere del supermercato sono state confrontate con i filmati diffusi in rete e con le testimonianze raccolte dopo l’accaduto. I carabinieri hanno utilizzato anche comparazioni fotografiche per arrivare all’identificazione dei dieci giovani denunciati.

È proprio questo uno degli elementi più significativi della vicenda: ciò che era stato filmato e pubblicato per condividere l’impresa ha finito per fornire agli investigatori ulteriori elementi per ricostruire i fatti.

Prima del supermercato ci sarebbe stato un altro episodio

La ricostruzione investigativa non parte direttamente dal supermercato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo di giovani si sarebbe inizialmente diretto verso un vicino istituto scolastico alla ricerca di un coetaneo con il quale ci sarebbero stati precedenti attriti.

L’accesso alla scuola sarebbe stato impedito dall’intervento dei docenti. Dopo essere stati respinti, alcuni dei ragazzi si sarebbero spostati verso l’esercizio commerciale, dove sarebbe poi avvenuta la razzia.

Questo passaggio contribuisce a spiegare la sequenza degli eventi e sarà naturalmente uno degli aspetti al centro delle valutazioni dell’autorità giudiziaria.

Dalla tensione al furto collettivo

La dinamica descritta dagli investigatori racconta di un gruppo numeroso che avrebbe sfruttato la confusione per appropriarsi rapidamente della merce.

Secondo la ricostruzione, alcuni prodotti sarebbero stati nascosti sotto gli indumenti o nelle tasche, mentre altri sarebbero finiti direttamente negli zaini. Le immagini avrebbero consentito di ricostruire anche comportamenti individuali all’interno dell’azione collettiva.

L’episodio sarebbe durato pochi minuti, ma sarebbe stato sufficiente per provocare caos tra le corsie e creare forte preoccupazione tra lavoratori e clienti.

Un testimone della situazione, insieme alle immagini delle telecamere, ha così fornito agli investigatori una prima base per ricostruire l’accaduto.

Non sarebbe stato un episodio isolato

La vicenda aveva suscitato particolare attenzione anche perché, secondo i responsabili del punto vendita, episodi simili si sarebbero già verificati dall’inizio dell’anno scolastico.

Il giorno successivo al raid principale, un gruppo più piccolo di giovani sarebbe tornato nello stesso supermercato. In quel caso, però, la presenza degli addetti e una maggiore attenzione avrebbero impedito che il secondo tentativo producesse una nuova razzia.

La sequenza aveva alimentato il timore tra i lavoratori del punto vendita, costretti a gestire una situazione nella quale un gruppo numeroso poteva rapidamente creare disordine.

Il caso aveva fatto discutere Modena

L’episodio aveva provocato reazioni anche sul piano cittadino.

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti aveva espresso solidarietà ai lavoratori del supermercato e aveva definito preoccupante il comportamento di un gruppo di giovanissimi capace di agire facendo leva sulla forza del numero. Il primo cittadino aveva richiamato l’attenzione anche sul tema della devianza minorile e sulla percezione di impunità.

Il caso era così diventato qualcosa di più di un semplice episodio di cronaca.

Da una parte c’era il danno subito dall’attività commerciale e il timore manifestato dai lavoratori. Dall’altra emergeva il problema di un gruppo di adolescenti che avrebbe trasformato un episodio di conflittualità tra coetanei in un’azione collettiva conclusasi con un furto.

Le immagini decisive per arrivare ai responsabili

Il lavoro investigativo dei carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni si è concentrato su più fonti.

Le testimonianze raccolte subito dopo i fatti hanno permesso di ricostruire la presenza dei giovani. A queste si sono aggiunte le registrazioni delle telecamere del supermercato e soprattutto i contenuti circolati sulle piattaforme digitali.

Il confronto tra i diversi materiali ha permesso agli investigatori di attribuire identità ad alcuni dei partecipanti e di arrivare alle dieci denunce.

L’indagine potrebbe tuttavia non essere necessariamente conclusa.

Il fatto che quel giorno nel gruppo ci fossero molte più persone rispetto ai dieci ragazzi già denunciati lascia infatti aperta la possibilità che gli accertamenti proseguano sulle altre posizioni.

Per i dieci denunciati ora comincia l’iter giudiziario

La fase investigativa ha dunque prodotto un primo risultato, ma la vicenda non può considerarsi chiusa.

I dieci ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà. Le posizioni saranno ora esaminate dalle procure competenti, con una distinzione legata anche all’età dei singoli coinvolti.

Per chi ha meno di 18 anni entra in gioco la giustizia minorile, con procedure e valutazioni specifiche. L’accertamento delle responsabilità individuali sarà quindi affidato all’autorità giudiziaria.

Il punto centrale sarà stabilire, per ciascun ragazzo, quale sia stato concretamente il comportamento tenuto all’interno del supermercato e quale ruolo abbia avuto durante il furto.

Il caso dei video diventati un boomerang

La vicenda di Modena lascia anche un elemento destinato a far discutere: il rapporto tra social network e comportamenti devianti.

Filmare un’azione e pubblicarla online può trasformare un episodio circoscritto in una sequenza di immagini accessibile a un numero enorme di persone. Ma può anche lasciare tracce preziose per chi indaga.

In questo caso, proprio i video condivisi sui social avrebbero contribuito all’identificazione di alcuni dei giovani denunciati.

Il meccanismo è apparentemente semplice: più materiale viene pubblicato, più elementi possono essere messi a confronto con le immagini registrate dalle telecamere e con le testimonianze.

Quello che doveva essere un contenuto da mostrare agli amici o da trasformare in una “bravata” online può quindi diventare una prova investigativa da analizzare.

L’indagine ricostruisce il blitz, ma il caso non è ancora chiuso

A oggi il dato certo è che dieci ragazzi tra 14 e 18 anni sono stati identificati e denunciati in relazione al furto collettivo. I carabinieri sono arrivati a loro attraverso una ricostruzione basata su testimonianze, immagini e confronti fotografici.

Resta invece da chiarire davanti all’autorità giudiziaria la responsabilità individuale di ciascun denunciato e l’eventuale coinvolgimento di altri giovani presenti quel giorno.

Il raid che aveva sconvolto per pochi minuti il supermercato modenese non è dunque più un episodio senza volti.

Le immagini delle telecamere e quelle finite sui social hanno permesso agli investigatori di dare un’identità ad almeno una parte dei partecipanti.

E per dieci di loro, adesso, la “bravata” è diventata un procedimento giudiziario.