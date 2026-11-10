Pasolini, nuove indagini: la notte di Ostia torna sotto esame

🌐 L’omicidio Pasolini torna al vaglio della Procura di Roma a 51 anni dal delitto. Il nuovo fascicolo nasce dall’iniziativa dell’avvocato Stefano Maccioni: gli elementi depositati dovranno essere verificati dagli investigatori.

Cinquantuno anni dopo, la notte dell’Idroscalo rientra in un fascicolo giudiziario. La Procura di Roma ha avviato nuove indagini sull’uccisione di Pier Paolo Pasolini, affidando il procedimento alla sostituta procuratrice Silvia Santucci. All’origine c’è un esposto dell’avvocato Stefano Maccioni, che da anni chiede di approfondire le circostanze del delitto. La novità è l’avvio di accertamenti, non l’annuncio di responsabili già individuati o di una ricostruzione alternativa definitivamente dimostrata.

Pasolini fu ucciso all’Idroscalo di Ostia nella notte tra il primo e il 2 novembre 1975. Il nuovo passaggio arriva nel giorno dell’anniversario, ma deriva da un’iniziativa maturata nei mesi precedenti. Maccioni ha indicato una richiesta presentata nel novembre 2025 e integrata nel maggio 2026, fondata su materiali che considera nuovi e rilevanti. Il loro valore investigativo deve ora misurarsi con controlli, riscontri e valutazioni indipendenti da quelle dei proponenti.

Il fascicolo e il significato della riapertura

Un’indagine riaperta modifica il terreno del confronto: informazioni e ipotesi tornano a essere sottoposte agli strumenti della magistratura. Non certifica, da sola, la fondatezza di ogni tesi avanzata nel tempo. La distinzione è decisiva in un caso accompagnato da testimonianze tardive, interpretazioni politiche e ricostruzioni molto diverse. Confondere la possibilità di verificare con la conferma di una versione produrrebbe un altro racconto chiuso prima ancora che gli accertamenti abbiano svolto la propria funzione.

L’iniziativa di Maccioni coinvolge oggi l’Ordine dei giornalisti del Lazio, il regista David Grieco e lo scrittore Giovanni Giovannetti, che il legale rappresenta. In passato l’avvocato aveva assistito Guido Mazzon, cugino di Pasolini. La continuità di questo lavoro aiuta a comprendere come sia arrivata la nuova istanza: non un episodio isolato, ma un percorso di ricerca e richieste giudiziarie, sul quale pesa la necessità di distinguere documenti originali, nuove informazioni e riletture di materiali già conosciuti.

Il nodo delle persone presenti all’Idroscalo

Per l’omicidio venne condannato Giuseppe Pelosi, che all’epoca aveva diciassette anni. La questione dell’eventuale presenza di altre persone attraversa la storia del procedimento. La prima sentenza, pronunciata nel 1976 dal Tribunale per i minorenni, contemplava il concorso con soggetti rimasti ignoti; nei successivi gradi quella ricostruzione fu modificata. Il dibattito sugli altri possibili partecipanti non nasce dunque oggi, anche se il nuovo fascicolo può riportarlo al centro delle verifiche.

Maccioni contesta da tempo la sufficienza della ricostruzione che attribuisce a Pelosi la responsabilità esclusiva. Questa rimane la posizione del legale: non va trasformata nel contenuto di una nuova decisione della Procura. Ricostruire chi fosse sul posto richiede un legame tra persone, tempi e condotte. Una presenza eventualmente documentata non dimostrerebbe automaticamente un coinvolgimento nell’aggressione, così come una lacuna nella versione conosciuta non permette di riempire il vuoto con un nome o un movente presunto.

Reperti e testimonianze, due verifiche diverse

Tra i temi richiamati nelle richieste di approfondimento figurano le analisi scientifiche sui reperti conservati. Nel corso degli accertamenti precedenti erano emerse tracce genetiche che non avevano consentito identificazioni definitive. L’interesse di un profilo biologico dipende anche dalla sua interpretazione: attribuirlo a una persona e comprendere come e quando sia arrivato su un oggetto sono passaggi differenti. L’esistenza di una traccia non racconta da sola un’intera sequenza di eventi.

Per questo il valore dei reperti va letto insieme alla loro storia e agli altri elementi disponibili. È un problema concreto nei procedimenti molto lontani nel tempo: conservazione, contatti successivi e possibilità di confronto incidono sulle domande alle quali un esame può rispondere. Non risultano pubblicati risultati nuovi che permettano di annunciare un’identificazione. Il lavoro richiesto alla magistratura consiste proprio nel separare ciò che può essere ulteriormente verificato dalle conclusioni che i materiali non consentono ancora di sostenere.

L’appello a chi non ha parlato

Il legale ha accompagnato la notizia con un invito alle persone che possiedono informazioni e non le hanno ancora riferite. È una richiesta precisa, rivolta a possibili testimoni, non un accertamento sull’esistenza di una rete di silenzi organizzata. Il tempo trascorso rende il confronto con i ricordi particolarmente delicato. Una dichiarazione acquisisce peso attraverso la possibilità di controllarne dettagli e compatibilità con elementi indipendenti, non soltanto attraverso la sicurezza con cui viene esposta.

Memoria personale, racconto ascoltato da altri e ricostruzione maturata dopo aver seguito il caso non sono la stessa cosa. Separarli è necessario per evitare che decenni di discussione pubblica finiscano per confondersi con un’esperienza diretta. Le testimonianze possono aprire una pista o chiarire una circostanza, ma devono essere collocate nel loro contesto. L’appello non autorizza a identificare pubblicamente persone sulla base di somiglianze, indiscrezioni o associazioni costruite senza riscontri.

I tentativi precedenti e i materiali d’archivio

Gli approfondimenti investigativi erano stati archiviati nel 2015; successive richieste presentate nel 2016 e nel 2023 non avevano ottenuto la riapertura. Questo percorso rende importante capire che cosa la nuova iniziativa aggiunga alle valutazioni già compiute. La differenza non può essere soltanto la forza della convinzione di chi la promuove. Deve riguardare l’utilità di un elemento, un confronto prima non svolto o una circostanza che consenta una verifica ulteriore.

Accanto ai reperti, le immagini e i documenti dell’epoca conservano una funzione specifica: permettono di controllare dettagli senza affidarsi esclusivamente a ricordi successivi. I materiali audiovisivi richiamati nelle richieste di approfondimento appartengono a questo lavoro sugli archivi. Datazione, provenienza e contenuto effettivo sono i passaggi che ne definiscono l’utilità, distinguendo ciò che un documento mostra dalle interpretazioni costruite intorno a esso.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.