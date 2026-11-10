Agenti immobiliari, la riforma apre il confronto: le richieste FIMAA

La riforma degli agenti immobiliari entra nel confronto sul disegno di legge Concorrenza. FIMAA Italia accoglie alcune novità ma chiede regole più precise per formazione, controlli e tutela dei clienti.

Una professione da aggiornare

La mediazione immobiliare affronta una trasformazione profonda. Oggi una compravendita non dipende soltanto dall’incontro tra un proprietario e un acquirente: entrano in gioco verifiche documentali, strumenti digitali, scambi di informazioni personali, questioni energetiche, finanziamenti e rapporti con professionisti diversi. In questo scenario la legge 39 del 1989, che ha rappresentato il fondamento della disciplina per decenni, è diventata il centro di un confronto su competenze, requisiti e responsabilità. La discussione non può ridursi a una disputa fra associazioni di categoria: dietro la qualità della mediazione c’è la sicurezza economica di famiglie e imprese che affrontano spesso la spesa più impegnativa della loro vita.

Le novità riconosciute dalla Federazione

Il vicepresidente vicario di FIMAA Italia-Confcommercio, Maurizio Pezzetta, ha incontrato i parlamentari Giorgio Lovecchio, Emma Pavanelli e Luca Squeri, componenti della Commissione Attività produttive della Camera. La Federazione giudica positivamente due aperture del provvedimento: un percorso universitario alternativo di accesso alla professione e la formazione continua. Sono passaggi che, nelle intenzioni, dovrebbero innalzare la preparazione e superare l’idea che l’abilitazione iniziale basti da sola per tutta la carriera. Restano, secondo FIMAA, dettagli da correggere sulle lauree ammesse e sulle associazioni chiamate a partecipare ai decreti attuativi e alla certificazione dei crediti.

Dagli esami al property manager

Le richieste della Federazione si estendono alle commissioni d’esame delle Camere di commercio, dove FIMAA propone la presenza di almeno due agenti con cinque anni di attività nel settore pertinente. Sul tavolo anche la possibilità per i mediatori abilitati di operare nelle sezioni del ruolo richiamate dalla legge del 1989, in relazione a determinate operazioni societarie con sottostante immobiliare. Un altro punto riguarda il property manager, figura diventata sempre più visibile insieme all’espansione degli affitti brevi. FIMAA auspica un inquadramento che riconduca questa attività alla disciplina della mediazione, una proposta destinata a sollevare questioni sui confini tra gestione, servizi e intermediazione.

Incarichi scritti, somme e trasparenza

Fra le misure sollecitate emergono l’obbligo di un incarico scritto del proprietario e la possibilità di utilizzare un conto dedicato e vincolato per le somme ricevute durante le trattative. Il primo strumento punta a rendere più verificabile il rapporto professionale, evitando ambiguità sugli accordi e sui compensi; il secondo solleva il tema della custodia del denaro in una fase delicata della negoziazione. Nessuno di questi strumenti, preso isolatamente, può eliminare comportamenti scorretti: servono controlli, informazione comprensibile e responsabilità definite. Tuttavia stabilire in anticipo chi fa cosa, con quali poteri e quali obblighi, può ridurre il contenzioso a valle dell’operazione.

Una proposta, non una legge già cambiata

È essenziale distinguere le richieste formulate da FIMAA dalle norme già in vigore. Il disegno di legge segue un iter parlamentare e il testo può essere modificato durante l’esame. Per gli operatori sarebbe prematuro considerare automaticamente introdotti nuovi obblighi sulla base di un comunicato. Per i consumatori, invece, il dibattito offre l’occasione di porre domande più incisive prima di affidare una vendita o un acquisto: chi è abilitato, come vengono trattate le somme, quali verifiche sono comprese nel servizio, quanto dura l’incarico e quali prestazioni sono realmente promesse. La riforma sarà utile se riuscirà a tenere insieme professionalità e accessibilità senza confondere tutela e chiusura del mercato.

Regole scritte e informazione del cliente

Le proposte sul mandato e sulla gestione delle somme evidenziano una questione spesso trascurata: il cliente deve sapere con sufficiente anticipo quali diritti e doveri nascono dal rapporto con l’intermediario. In particolare, una distinzione netta tra pubblicità dell’immobile, attività di negoziazione e prestazioni accessorie facilita il confronto fra servizi diversi. La professionalità non coincide con il numero di adempimenti, ma con la capacità di tradurli in informazioni comprensibili. Anche l’uso di piattaforme online non elimina questo compito: lo rende più urgente, perché un annuncio può raggiungere migliaia di persone prima che i documenti siano stati verificati.

Il banco di prova sarà la vita reale

Al di là delle dichiarazioni politiche, il valore di una riforma si vedrà nelle pratiche quotidiane. Una formazione continua efficace deve aggiornare davvero gli operatori; un percorso accademico deve mantenere un collegamento con le competenze richieste sul campo; i controlli devono intervenire contro chi opera abusivamente. Senza questi passaggi anche una buona norma rischia di restare una promessa. La discussione parlamentare potrà migliorare il testo se saprà ascoltare anche le esigenze di chi compra, vende e affitta, insieme a quelle dei professionisti che chiedono regole chiare e applicabili.

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