Bobby Solo, 81 anni e nessuna resa: il rock contro il tempo

🌐 Bobby Solo intervista : a 81 anni il cantante ripercorre successi e crisi, ricorda Celentano e racconta quarant’anni di cambiamenti e nuove energie .

La vita oltre una canzone diventata leggenda

A 81 anni, dopo un tour di quaranta concerti, Bobby Solo conserva il gusto della battuta e soprattutto una memoria affollata di volti, palchi e notti insonni. Una lunga intervista restituisce un artista che ha attraversato più stagioni della musica italiana senza ridursi al ruolo di monumento da esporre nelle ricorrenze. La sua canzone più conosciuta, Una lacrima sul viso, rimane il filo rosso di una biografia in cui convivono successi travolgenti, difficoltà economiche, incontri e nuove partenze.

Il cantante ricorda di avere immaginato quel brano osservando la madre in cucina, in un’immagine domestica lontana dal mito del divo. Nel suo racconto il disco avrebbe raggiunto dodici milioni di copie vendute. È una stima dichiarata dallo stesso artista, non un dato certificato qui da un conteggio discografico uniforme. Ma serve a dare la misura di un fenomeno che ha accompagnato generazioni, viaggiando anche oltre i confini italiani.



Bobby Solo rievoca inoltre il ruolo di Elvis Presley nella scoperta di una nuova voce e di un nuovo stile. Prima dell’imitazione c’era l’ascolto ossessivo, il tentativo di comprendere movimento, interpretazione e ritmo. Nel panorama dei primi anni Sessanta quella passione rappresentava un ponte con un immaginario internazionale. Poi arrivarono festival, successi, fotografie e una fama che non impedì periodi di difficoltà.

Con Celentano a passeggio quando Roma dormiva

Tra gli episodi più singolari affiora il legame con Adriano Celentano. Bobby Solo racconta che, quando entrambi soffrivano d’insonnia, si davano appuntamento nel centro di Roma e camminavano fino a quando non arrivava la stanchezza. Non l’immagine convenzionale delle star circondate da folle, ma due musicisti che cercavano un modo semplice per affrontare una notte troppo lunga. Un ricordo che umanizza l’ambiente musicale di allora.

Nell’intervista emerge anche la stagione in cui gli dissero che la sua carriera fosse finita. Era la seconda metà degli anni Settanta, il gusto del pubblico cambiava e la canzone italiana faceva spazio ad altri linguaggi. Bobby Solo racconta di aver reagito aprendo una sala di incisione. È la risposta tipica di chi conosce un mestiere: quando diminuiscono gli applausi, restano il lavoro, la tecnica e la voglia di cercare una nuova strada.



L’artista parla apertamente di rapporti sentimentali e della stabilità trovata con la moglie Tracy, più giovane di lui di venticinque anni. Racconta il loro incontro durante un volo e collega a quella relazione anche l’abbandono del fumo. Sono ricordi personali offerti dal protagonista: si possono raccontare senza trasformarli in formule universali per l’amore o il benessere.

Delle vecchie stagioni musicali Bobby Solo ricorda anche l’altra faccia del successo: i diritti d’autore, i contratti, le copie illegali e la distanza fra la popolarità di un brano e i guadagni che arrivano davvero all’interprete. Ha parlato di compensi che, a suo giudizio, non gli sarebbero mai stati riconosciuti, e di episodi di contraffazione dei dischi. Senza documentazione completa non è possibile quantificare gli importi o attribuire responsabilità specifiche. Il punto resta però importante: il mercato culturale ha sempre avuto una dimensione economica complessa, ben prima dello streaming e degli algoritmi. Oggi la lunga carriera di un cantante consente di osservare come siano cambiati i modi di ascoltare e acquistare musica. Da un 45 giri custodito per decenni alla riproduzione istantanea sul telefono, il valore emotivo delle canzoni resiste mentre si trasformano i loro canali di distribuzione. L’artista deve continuamente negoziare questo passaggio, senza poter vivere soltanto di ricordi.

Allenamento, memoria e diritto di non sparire

Bobby Solo dice di praticare ginnastica quotidianamente, usare piccoli pesi e avere sperimentato negli anni yoga e discipline di movimento. Il racconto intreccia curiosità, pratica personale e ironia. Non rappresenta una prescrizione sanitaria: è semplicemente il modo in cui un uomo abituato a stare sul palco descrive il proprio tentativo di mantenere energia e autonomia. Conta soprattutto l’idea che l’età non imponga automaticamente il silenzio professionale.

In mezzo ai ricordi spuntano Little Tony, Mogol, incontri con grandi figure del cinema e della musica. Ciascun nome porta con sé una stagione della cultura popolare italiana, un intreccio di dischi, televisione e spettacoli dal vivo. La storia di Bobby Solo mostra quanto spesso la memoria collettiva identifichi un artista con un solo successo, dimenticando la quantità di tentativi, collaborazioni e decisioni che lo hanno preceduto e seguito.



C’è un punto che va oltre la nostalgia. Un cantante di 81 anni che conclude un tour e pensa al concerto successivo sfida l’idea che l’arte abbia una data di scadenza. La sua voce porta il segno del tempo, come è giusto che sia; la sua storia resta viva proprio perché non prova a cancellarlo. Una lacrima sul viso è il simbolo, non il confine, di una vita artistica che continua a chiedere ascolto.

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