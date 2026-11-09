A volte, per sentirsi amati, si finisce per credere a chi non esiste

Una donna di 74 anni convinta di essere amata da una rockstar. Una giovane giapponese che aveva trasformato i sentimenti in un modo per fare soldi. Due storie lontane, ma con qualcosa in comune: la capacità di conquistare la fiducia di una persona e usarla contro di lei.

A 74 anni ci si può ancora innamorare

Si può aspettare un messaggio con la stessa emozione di quando si era ragazzi, sorridere davanti a uno schermo, raccontare la propria giornata e sentirsi importanti per qualcuno. Anche dopo una vita intera si può avere voglia di innamorarsi, di conoscere una persona e magari immaginare un futuro insieme. È quello che, almeno in parte, deve essere accaduto a una donna di 74 anni di Piacenza, convinta di avere una relazione sentimentale con il cantante di una famosa band rock internazionale. Non sappiamo come sia iniziata quella storia, quali parole si siano scambiati e nemmeno cosa lei provasse realmente. Sappiamo però che il 29 settembre 2026 la donna si è presentata in banca per effettuare un bonifico di 8.500 euro.

La direttrice, insospettita dalla richiesta, ha deciso di chiamare i carabinieri.

Uno dei militari ha chiesto al presunto cantante di dimostrare la propria identità. L’uomo, invece di farlo, ha cercato di riportare la conversazione sul rapporto sentimentale che lo legava alla donna, invitandola a mantenere il segreto. Il bonifico è stato bloccato. Quando la donna ha capito di essere stata ingannata, è scoppiata a piangere. E forse è proprio questa la parte della vicenda sulla quale dovremmo soffermarci. Perché quegli 8.500 euro non raccontano tutto. In quel momento, quella donna rischia di perdere qualcosa che vale molto più del denaro: la persona speciale che credeva di conoscere e tutto il futuro che aveva sognato e immaginato insieme a lui.

In Giappone, qualcuno aveva imparato a vendere le illusioni

Dall’altra parte del mondo, in Giappone, una giovane donna di nome Mai Watanabe, conosciuta online come Ririchan, aveva fatto della manipolazione sentimentale un sistema per ottenere denaro. La sua storia è particolare perché non si limitava a ingannare gli uomini con i quali costruiva relazioni apparentemente affettuose. Aveva persino realizzato un manuale per insegnare ad altre persone come sfruttare quei rapporti. Nel 2024 è stata condannata per truffa. Il procedimento riguardava circa 155 milioni di yen sottratti a tre uomini. Una cifra impressionante, ma quello che mi ha incuriosito maggiormente è stato il modo in cui la giovane aveva organizzato l’inganno.

Il suo metodo, raccontato anche dalla stampa giapponese, prevedeva tre momenti.

All’inizio cercava di costruire un rapporto di fiducia, dedicando attenzioni all’altra persona e diventando una presenza abituale nella sua vita. Una volta creato il legame, introduceva il racconto di una difficoltà economica. La richiesta di aiuto arrivava così all’interno di una relazione che, nel frattempo, aveva assunto un significato emotivo. E non finiva qui. Anche dopo aver ricevuto il denaro, continuava a mantenere il rapporto attraverso ringraziamenti, attenzioni e rassicurazioni. In sostanza, la richiesta di soldi non era il punto di partenza. Prima bisognava conquistare la fiducia dell’altra persona, entrare nella sua quotidianità e diventare qualcuno al quale non fosse facile dire di no.

Un altro aspetto del suo metodo era la scelta delle persone da avvicinare. Non cercava semplicemente qualcuno disposto a spendere denaro, ma persone che potessero essere coinvolte emotivamente e desiderassero offrire aiuto. E qui emerge qualcosa di importante. La riuscita dell’inganno non dipendeva necessariamente dall’intelligenza della vittima, ma dal rapporto che la truffatrice era riuscita a costruire.

A volte basta il contesto giusto per rendere credibile una bugia

C’è un altro elemento che, secondo me, merita attenzione: il contesto nel quale viene raccontata una storia. Un truffatore non deve sempre inventare qualcosa di completamente nuovo. A volte può bastargli utilizzare fatti, immagini o notizie che abbiamo già incontrato e costruirci intorno un racconto. Nel marzo 2021 la nave portacontainer Ever Given rimase bloccata nel Canale di Suez. Per giorni giornali e televisioni raccontarono quanto stava accadendo, mentre sui social cominciarono a circolare anche informazioni false. Tra queste comparve una fotografia di una portaerei americana, presentata come se fosse collegata a quella vicenda. In realtà l’immagine risaliva al 1990. Proviamo adesso a immaginare una situazione. Una persona conosciuta online racconta di essere un ufficiale americano, bloccato a bordo di una nave. Dice di non poter scendere, di trovarsi in difficoltà e di avere bisogno di aiuto. Chi riceve il messaggio potrebbe ricordare le immagini viste in televisione o sui social. Magari non ricorda bene i particolari, ma ha già sentito parlare di navi bloccate, equipaggi in difficoltà e problemi nei collegamenti marittimi.

La storia dell’ufficiale è inventata, ma qualcosa nel racconto gli suona familiare.

Naturalmente, questo non significa che una persona ci crederebbe automaticamente. Tuttavia, se nel frattempo si fosse creato un rapporto sentimentale, quella familiarità potrebbe contribuire a rendere il racconto più convincente. L’esempio è ipotetico, ma nelle truffe sentimentali l’utilizzo di false identità militari è una pratica conosciuta. Spesso vengono raccontate missioni all’estero, difficoltà negli spostamenti o emergenze che impedirebbero di incontrarsi. Sono circostanze che, almeno in apparenza, possono spiegare comportamenti altrimenti sospetti. Pensiamo a quante volte, nella vita quotidiana, ci capita di dare credito a qualcosa soltanto perché ci sembra di averla già sentita. Non sempre ci fermiamo a verificare da dove arrivi quell’informazione. A volte ci basta riconoscere qualche particolare per considerarla plausibile. Se poi quella storia viene raccontata da una persona della quale ci fidiamo, tutto può diventare ancora più complicato. Una bugia non diventa vera soltanto perché assomiglia a qualcosa che conosciamo. Ma può diventare più facile crederci.

Quando una persona diventa importante, anche le bugie cambiano significato

Alla fine, tutti noi abbiamo il bisogno di sentirci parte della vita di qualcuno, di sapere che dall’altra parte c’è qualcuno pronto ad ascoltarci o a cercarci. È un bisogno che ci portiamo dentro fin da bambini e che non passa con gli anni. Però c’è un abisso tra chi ci vuole davvero bene e chi invece finge di farlo solo per ottenere qualcosa. Quando si parla di truffe sentimentali, questa differenza diventa difficilissima da cogliere, specie quando il rapporto si costruisce passo dopo passo. All’inizio ci sono pochi messaggi. Poi arrivano le confidenze, le telefonate, le promesse. Si raccontano le proprie giornate, i problemi, qualche ricordo personale. Con il tempo, una persona che non abbiamo mai incontrato può diventare una presenza importante nella nostra vita. A quel punto anche una richiesta di denaro può assumere un significato diverso. Non viene necessariamente vissuta come una semplice operazione economica, ma come un gesto di affetto, un aiuto a qualcuno al quale ci siamo legati.