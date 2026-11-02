Premier ricchissima, calcio inglese in rosso: paradosso dei miliardi
Calcio inglese, ricavi record ma club in perdita
🌐 Calcio inglese in crisi finanziaria, nonostante ricavi complessivi vicini a 9 miliardi di sterline. Un rapporto dell’Independent Football Regulator evidenzia che il 94% dei club esaminati registra perdite, mentre l’indebitamento e la dipendenza dai proprietari sollevano interrogativi sulla sostenibilità del sistema. Intanto le società della Premier League conservano una notevole capacità di spesa e un vantaggio economico rispetto a numerose concorrenti europee.
Premier League, il paradosso del calcio più ricco d’Europa
Incassi miliardari, stadi gremiti, contratti televisivi internazionali e investimenti elevatissimi sul mercato dei calciatori. Il calcio inglese continua a rappresentare uno dei prodotti sportivi più importanti al mondo.
Eppure, dietro la crescita economica si nasconde una fragilità finanziaria che interessa un numero molto elevato di società.
Un rapporto dell’Independent Football Regulator, l’organismo indipendente istituito in Inghilterra per vigilare sulla sostenibilità del calcio professionistico, ha riportato dati particolarmente preoccupanti.
Il 94% dei club analizzati presenta risultati economici negativi, nonostante un sistema capace di generare ricavi complessivi nell’ordine di 9 miliardi di sterline.
È necessario distinguere il calcio professionistico inglese nel suo insieme dalla sola Premier League: i dati riguardano un perimetro più ampio, comprendente società appartenenti a diverse divisioni.
Nove miliardi di ricavi non bastano per chiudere i bilanci
Le perdite superano 1,7 miliardi di sterline
L’elemento più significativo è la distanza tra crescita commerciale e redditività.
Il sistema calcistico inglese genera ricavi enormi attraverso diritti televisivi, sponsorizzazioni, biglietteria, attività commerciali e competizioni.
Tuttavia, le spese sostenute dai club continuano spesso a crescere più rapidamente delle entrate.
Secondo il quadro finanziario presentato dal regolatore, le perdite aggregate raggiungono circa 1,7 miliardi di sterline.
Il problema riguarda soprattutto stipendi, costi delle rose, ammortamenti dei trasferimenti e altre spese operative.
Una società può aumentare il proprio fatturato senza migliorare il risultato economico se utilizza le nuove entrate per sostenere ulteriori investimenti.
Questo meccanismo è particolarmente evidente nel calcio, dove il rendimento sportivo esercita una pressione continua sulla capacità di spesa.
Il 94% dei club in perdita: cosa significa realmente
Un bilancio negativo non equivale automaticamente a una bancarotta.
Le società possono registrare perdite contabili pur disponendo di liquidità, patrimonio e proprietari capaci di finanziarle.
Il problema emerge quando le perdite diventano persistenti e non esistono risorse sufficienti per sostenere gli impegni.
Il regolatore evidenzia una forte dipendenza dai finanziamenti degli azionisti.
Oltre un quarto dei club necessita del sostegno economico dei proprietari per continuare a operare, condizione che può diventare rischiosa qualora gli investitori decidano di ridurre o interrompere i versamenti.
La sostenibilità dipende quindi non soltanto dal livello dei ricavi, ma dalla capacità di controllare i costi e garantire continuità finanziaria.
Il nuovo regolatore inglese e il potere di intervenire
Controlli sulla gestione e sui proprietari
L’Independent Football Regulator è stato istituito nel quadro del Football Governance Act 2025, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità del calcio professionistico inglese.
L’organismo esercita funzioni legate alla governance, alla sostenibilità e all’idoneità dei soggetti che controllano i club.
Il suo presidente, David Kogan, ha ribadito che il regolatore dispone anche di poteri incisivi nei confronti dei proprietari che non rispettano determinati requisiti.
Tra le misure previste dal quadro normativo possono rientrare interventi sulle situazioni di controllo societario.
Il regolatore non coincide però con gli organismi che amministrano le competizioni sportive.
Le sue competenze riguardano soprattutto la salute finanziaria e la governance delle società, non la gestione ordinaria delle partite o delle classifiche.
Commissioni agli agenti e trasferimenti: i costi sotto accusa
Uno degli aspetti più discussi riguarda la spesa sostenuta dai club per acquistare calciatori e remunerare gli intermediari.
Nel ciclo finanziario 2025-2026, le commissioni agli agenti nel calcio inglese hanno raggiunto livelli particolarmente elevati, vicini a 500 milioni di sterline.
A questi costi si aggiungono gli impegni finanziari derivanti dai trasferimenti effettuati con pagamenti dilazionati.
Una società può acquistare oggi un calciatore impegnandosi a versare parte del prezzo negli esercizi successivi.
Questa pratica consente maggiore flessibilità, ma comporta obbligazioni future che devono essere sostenute attraverso flussi di cassa adeguati.
Il regolatore considera l’aumento dei debiti tra società un elemento meritevole di particolare attenzione.
Perché le inglesi continuano ad avere un vantaggio in Europa
La fragilità dei bilanci convive con una realtà sportiva evidente: le grandi società inglesi dispongono frequentemente di capacità di spesa superiori rispetto alle concorrenti di altri campionati.
I ricavi televisivi della Premier League, la forza commerciale internazionale e il valore delle sponsorizzazioni contribuiscono a questa differenza.
I club inglesi possono quindi offrire stipendi elevati e investire nel mercato dei trasferimenti anche quando la redditività rimane problematica.
Il vantaggio finanziario immediato non coincide necessariamente con la sostenibilità economica di lungo periodo.
Una società può essere competitiva sul campo grazie a investimenti consistenti e, contemporaneamente, dipendere dal sostegno del proprietario.
Il fenomeno solleva interrogativi anche sull’equilibrio competitivo delle coppe europee.
Tuttavia, il divario di risorse non garantisce automaticamente risultati sportivi migliori in ogni competizione.
Parachute payments e divario tra Premier e Championship
Uno dei nodi più delicati riguarda i finanziamenti destinati alle società retrocesse.
I cosiddetti parachute payments sono pagamenti che aiutano i club scesi dalla Premier League ad affrontare la perdita delle entrate televisive del massimo campionato.
La loro funzione è ridurre l’impatto economico della retrocessione, soprattutto quando una società mantiene contratti e costi elevati.
Allo stesso tempo possono creare una disparità rispetto alle squadre di Championship che non ricevono analoghi contributi.
Il regolatore ha indicato la necessità di valutare una distribuzione più equilibrata delle risorse tra le divisioni.
L’obiettivo è proteggere la continuità delle società evitando, per quanto possibile, che il sistema dei pagamenti accentui gli squilibri competitivi.
Il rischio bancarotta e la necessità di distinguere i club
Parlare di calcio inglese a rischio bancarotta non significa che tutti i club siano prossimi all’insolvenza.
Le situazioni finanziarie sono profondamente differenti.
Alcune società dispongono di proprietà solide, patrimoni consistenti e fonti diversificate di ricavo. Altre affrontano maggiori difficoltà nella gestione quotidiana e nella copertura dei costi.
Un livello elevato di perdite aggregate è comunque un segnale importante, perché indica che la crescita commerciale non si traduce in un equilibrio generalizzato.
La questione riguarda anche l’interesse pubblico delle comunità locali, per le quali una squadra di calcio rappresenta spesso un patrimonio culturale e sociale oltre che economico.
Il rapporto The State of the Game, diffuso nell’ottobre 2026, prende in esame il sistema professionistico sottoposto alla nuova regolazione inglese e documenta ricavi complessivi vicini a 9 miliardi di sterline, perdite aggregate di circa 1,7 miliardi e una larghissima maggioranza di club con bilanci negativi.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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