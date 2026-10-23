Ora solare, arriva la notte più lunga: cambia tutto domenica

Ora solare 2026, quando cambiano le lancette

🌐 Ora solare 2026, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre le lancette degli orologi italiani torneranno indietro di un’ora: alle 3:00 saranno nuovamente le 2:00. Si potrà dormire un’ora in più, ma il cambiamento sarà percepito soprattutto nel pomeriggio, quando arriverà prima il buio. Il passaggio può influenzare sonno, ritmi biologici e abitudini quotidiane, anche se gli effetti variano da persona a persona.

Ora solare 2026: la data esatta del cambio

Il ritorno all’ora solare è previsto per domenica 25 ottobre 2026.

Durante la notte, alle tre del mattino, gli orologi dovranno essere riportati indietro di sessanta minuti.

Il risultato è una notte che, secondo l’orario civile, dura un’ora in più.

Gli smartphone, i computer e molti dispositivi digitali con aggiornamento automatico modificheranno l’orario senza interventi manuali.

Gli orologi analogici, alcuni elettrodomestici e i dispositivi non collegati a sistemi di sincronizzazione potrebbero invece richiedere una regolazione.

L’appuntamento riguarda tutti i Paesi dell’Unione europea che applicano ancora il sistema stagionale di cambio dell’ora.

Il ritorno all’ora legale sarà previsto nella primavera successiva, secondo il calendario europeo.

Un’ora di sonno in più, ma non per tutti sarà un vantaggio

Il corpo deve adattarsi al nuovo orario

Il principale effetto immediato del ritorno all’ora solare è la possibilità di dormire un’ora in più durante la notte del cambio.

Chi mantiene invariata l’ora del risveglio può beneficiare di un periodo di riposo apparentemente più lungo.

Tuttavia, il corpo non segue soltanto l’orologio.

Il sistema che regola sonno e veglia è influenzato dalla luce, dalle abitudini e dai ritmi circadiani.

Alcune persone si adattano rapidamente al cambiamento.

Altre possono sperimentare una temporanea alterazione del sonno, stanchezza o difficoltà di concentrazione.

Gli effetti individuali non sono identici e non è corretto considerare il cambio dell’ora una causa inevitabile di disturbi.

Il vero cambiamento si sente dopo il lavoro

Il passaggio all’ora solare modifica la distribuzione della luce nelle diverse ore della giornata.

A parità di condizioni astronomiche, il sole appare sorgere e tramontare circa un’ora prima secondo l’orologio.

Questo comporta una maggiore disponibilità di luce al mattino e un anticipo del buio serale.

Per chi termina il lavoro nel tardo pomeriggio, il cambiamento può risultare particolarmente evidente.

Una passeggiata o un’attività sportiva svolta dopo l’ufficio potrebbero infatti avvenire già con poca luce.

L’ora solare non riduce la durata astronomica del giorno: sposta semplicemente l’orario civile rispetto alla luce disponibile.

La diminuzione progressiva delle ore di luce in autunno dipende invece dall’inclinazione dell’asse terrestre e dal movimento della Terra attorno al Sole.

Come cambia l’orario di alba e tramonto

Perché il sole sembra sparire prima

La sensazione di un tramonto anticipato è una conseguenza diretta dello spostamento delle lancette.

Se il giorno precedente il sole tramonta, ad esempio, alle 18:20 secondo l’ora legale, il giorno successivo un tramonto astronomicamente simile sarà indicato dall’orologio intorno alle 17:20.

I valori effettivi dipendono naturalmente dalla città e dalla data.

Il cambiamento non riguarda quindi la quantità di energia solare che raggiunge il territorio, ma l’orario con il quale viene rappresentata.

Per chi esce di casa molto presto, il ritorno all’ora solare può rendere più luminosa una parte della mattinata.

Per chi lavora fino al tardo pomeriggio, può invece limitare le attività svolte all’aperto prima del buio.

Gli effetti sui ritmi biologici

Il nostro organismo utilizza la luce come uno dei principali segnali per regolare il ciclo sonno-veglia.

L’esposizione alla luce naturale nelle prime ore del giorno contribuisce a sincronizzare il ritmo circadiano.

Il cambiamento dell’orario può temporaneamente modificare la relazione tra abitudini quotidiane e orologio biologico.

Per facilitare l’adattamento, può essere utile mantenere orari regolari per il sonno, i pasti e l’attività fisica.

Anche la riduzione dell’esposizione a luci intense e schermi nelle ore precedenti al riposo può favorire una buona igiene del sonno.

Non è necessario ricorrere automaticamente a integratori o farmaci per affrontare il passaggio all’ora solare.

Se i disturbi del sonno sono persistenti, è opportuno discuterne con un professionista sanitario.

Bambini, anziani e lavoratori su turni

Le persone con routine molto regolari possono notare maggiormente le variazioni degli orari.

Nei bambini piccoli, il passaggio può influire temporaneamente sugli orari del sonno e dei pasti.

Anche chi lavora su turni deve prestare particolare attenzione alla gestione del riposo, soprattutto quando il cambio coincide con un turno notturno.

Il funzionamento delle attività organizzate su orari prestabiliti richiede inoltre la corretta interpretazione dell’ora ripetuta tra le due e le tre del mattino.

Per gli spostamenti programmati durante la notte è opportuno controllare gli orari effettivi indicati dal servizio utilizzato.

Il dibattito europeo sull’abolizione del cambio

Da anni si discute dell’opportunità di eliminare l’alternanza stagionale tra ora legale e solare.

Il Parlamento europeo aveva sostenuto una proposta di superamento del cambio semestrale.

Tuttavia, il procedimento non ha portato a una decisione definitiva applicabile in tutti gli Stati membri.

L’alternanza rimane quindi in vigore.

La discussione riguarda conseguenze energetiche, organizzazione delle attività, sicurezza e possibili effetti sui ritmi circadiani.

Le posizioni non sono univoche, soprattutto perché i benefici e gli svantaggi possono variare in base alla latitudine e alle abitudini sociali.

Quando tornano le lancette avanti

Il cambio del 25 ottobre 2026 riporterà l’Italia all’ora solare, corrispondente al fuso CET, UTC+1.

L’ora legale tornerà domenica 28 marzo 2027, quando le lancette verranno spostate avanti di sessanta minuti.

Nel frattempo, le giornate continueranno ad accorciarsi fino al solstizio d’inverno, per poi tornare progressivamente ad allungarsi.

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, alle 3:00 gli orologi torneranno alle 2:00: questa è la regola pratica da ricordare per il passaggio del 2026.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.