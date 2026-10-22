9:15 pm, 22 Ottobre 26 calendario

Schengen, Italia e Spagna cancellano i controlli dal 23 ottobre

Di: Redazione Metrotoday
🌐 Italia e Spagna chiudono la stagione dei controlli straordinari alle frontiere e scelgono la via della distensione diplomatica. Dal 23 ottobre 2026 termineranno le sospensioni temporanee delle regole di Schengen. L’intesa raggiunta dai ministri dell’Interno Piantedosi e Grande-Marlaska punta a ripristinare la normale circolazione, rafforzando contemporaneamente la cooperazione sulla sicurezza.

Schengen, accordo dopo quasi tre mesi di tensioni

La libertà di circolazione torna al centro delle relazioni tra Italia e Spagna.

I ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska hanno concordato il 22 ottobre 2026 di non prorogare le misure temporanee di controllo ai collegamenti tra i due Paesi.

La decisione arriva dopo un colloquio telefonico programmato a seguito dell’incontro tra Giorgia Meloni e Pedro Sánchez, avvenuto a margine del Consiglio europeo.

Le restrizioni straordinarie termineranno il 23 ottobre 2026, alla scadenza prevista.

Si chiude così una controversia che aveva mostrato quanto possano essere fragili gli equilibri europei quando sicurezza nazionale, immigrazione e libera circolazione entrano in conflitto.

Sede del Consiglio europeo a Bruxelles

La crisi migratoria che aveva riacceso le frontiere

Le tensioni erano iniziate alla fine di luglio, in seguito alla crisi migratoria verificatasi nell’area di Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa.

L’Italia aveva deciso di ripristinare temporaneamente i controlli sui collegamenti aerei e marittimi con la Spagna, motivando la scelta con esigenze di sicurezza e prevenzione dei movimenti secondari.

Le misure erano entrate in vigore il 1° agosto 2026.

La Spagna aveva reagito con provvedimenti analoghi e con critiche all’impostazione italiana.

Il confronto aveva assunto rapidamente una dimensione politica più ampia, coinvolgendo interpretazioni differenti del principio di solidarietà europea nella gestione dei flussi migratori.

Viaggiatori all'aeroporto di Roma Fiumicino

Dal 23 ottobre cosa cambia per i viaggiatori

La cessazione delle sospensioni comporta il ritorno alle ordinarie condizioni di circolazione previste dalle regole Schengen.

Non significa però che scompaia ogni possibile verifica.

I passeggeri dovranno continuare a presentare i documenti richiesti dai vettori e rispettare le procedure di sicurezza aeroportuale.

Resteranno inoltre possibili controlli di polizia consentiti dalla normativa ordinaria.

Per i cittadini italiani diretti in Spagna continua a essere necessario viaggiare con un documento valido per l’espatrio.

La novità riguarda la fine dei controlli straordinari di frontiera, non l’eliminazione di ogni controllo di sicurezza.

Aeroporto di Madrid con viaggiatori nei terminal

Il compromesso sulla sicurezza tra Roma e Madrid

L’accordo non si limita al mancato rinnovo delle restrizioni.

I due governi hanno previsto un potenziamento dello scambio di informazioni tra le rispettive autorità per garantire la sicurezza dello spazio comune.

La soluzione tenta di superare una contrapposizione che aveva rischiato di trasformare i confini interni in uno strumento di pressione diplomatica.

La cooperazione operativa dovrebbe permettere di affrontare le problematiche di sicurezza senza rendere permanenti misure eccezionali.

Resta da capire se l’intesa sarà sufficiente a prevenire nuove tensioni in occasione di future emergenze migratorie.

Segnaletica stradale europea nell'area di Schengen in Lussemburgo

Un segnale positivo, ma l’Europa resta divisa

La conclusione dei controlli rappresenta un risultato diplomatico positivo.

Non cancella, tuttavia, le divergenze emerse tra i governi europei sulle modalità di gestione dell’immigrazione.

Schengen è uno dei risultati più tangibili dell’integrazione comunitaria.

La sua efficacia dipende dalla fiducia reciproca tra Stati e dalla capacità di affrontare insieme le situazioni di crisi.

Quando le risposte nazionali prevalgono sulla cooperazione, il rischio è che la libera circolazione diventi il primo principio da sacrificare.

La fine delle restrizioni tra Italia e Spagna è un passo avanti, ma la vera sfida sarà impedire che ogni emergenza si trasformi in una nuova chiusura delle frontiere europee.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

22 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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