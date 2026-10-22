Neet in Italia, crollo storico: dimezzati in dieci anni

🌐 Neet in Italia, arriva una svolta significativa: in dieci anni la percentuale dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione è scesa dal 30% al 16%. Un progresso che riduce il divario con l’Europa, ma non cancella le difficoltà di migliaia di ragazzi e ragazze ancora esclusi dal mercato del lavoro.

Italia, la generazione Neet prova a ripartire

Per anni l’Italia è stata considerata uno dei Paesi europei con le maggiori difficoltà nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Oggi qualcosa sta cambiando. Il rapporto Education at a Glance 2026 dell’OCSE fotografa una riduzione importante della quota di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun percorso di istruzione o formazione.

Nel 2015 erano circa tre su dieci. Nel 2025 sono scesi a circa uno su sei. Un miglioramento che colloca l’Italia fra i Paesi capaci di registrare progressi particolarmente significativi nell’ultimo decennio.

Il fenomeno dei Neet, acronimo di Not in Education, Employment or Training, non riguarda semplicemente la disoccupazione. Comprende anche chi non cerca attivamente un impiego e chi ha interrotto gli studi senza intraprendere un’altra attività formativa.

Il dato che cambia: dal 30% al 16%

Il confronto tra il 2015 e il 2025 indica una riduzione di 14 punti percentuali, pari a quasi il 47% del livello iniziale.

Un risultato importante, ma che deve essere interpretato correttamente: il dato riguarda una precisa fascia d’età e non rappresenta automaticamente l’intera popolazione giovanile italiana.

Dietro il miglioramento possono concorrere diversi fattori: l’evoluzione dell’occupazione, la maggiore permanenza nei percorsi formativi e i cambiamenti demografici. Per attribuire un peso preciso a ciascuno serve un’analisi approfondita.

Il divario europeo non è ancora superato

La riduzione dei Neet non significa che l’Italia abbia risolto la questione dell’integrazione tra scuola e lavoro.

La quota italiana resta superiore alla media dell’Unione europea, evidenziando la necessità di rafforzare i percorsi di orientamento e l’accesso alle prime opportunità professionali.

Particolarmente importante è il ruolo della formazione tecnica, dell’apprendistato e dei collegamenti tra imprese e istituti scolastici.

Donne, territori e competenze: le sfide aperte

Il miglioramento nazionale rischia di nascondere differenze significative. Le opportunità non sono distribuite uniformemente fra regioni, livelli di istruzione e condizioni sociali.

Per chi vive in territori caratterizzati da scarsa offerta di lavoro o difficoltà nei trasporti, entrare nel mercato occupazionale può richiedere molto più tempo.

La vera sfida consiste quindi nel trasformare il calo statistico dei Neet in opportunità durature, attraverso occupazione stabile, retribuzioni adeguate e competenze spendibili.

L’Italia ha compiuto un passo avanti che soltanto dieci anni fa appariva difficile. Ma il successo definitivo si misurerà nella capacità di impedire che una nuova generazione rimanga ai margini della crescita economica e sociale.

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