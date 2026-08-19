Natalie Harp, chi è l’assistente sempre al fianco di Trump

🌐 Natalie Harp, chi è l’assistente di Donald Trump diventata una presenza quasi inseparabile dal presidente americano: dalla storia personale che l’ha avvicinata al tycoon al ruolo di “stampante umana”, fino alle polemiche politiche esplose negli ultimi giorni.

Una presenza discreta ma sempre più difficile da ignorare. Natalie Harp, 35 anni, è diventata una delle figure più osservate all’interno della cerchia ristretta di Donald Trump. Non è una ministra, non è una consigliera politica di primo piano e non occupa una delle posizioni istituzionali più esposte dell’amministrazione americana. Eppure, secondo le ricostruzioni pubblicate negli ultimi mesi, la sua vicinanza al presidente è diventata straordinaria.

La sua immagine ricorre sempre più spesso accanto a quella di Trump: negli spostamenti, durante gli appuntamenti pubblici, nelle trasferte e persino in alcuni momenti particolarmente delicati per la sicurezza del presidente.

È proprio questa presenza costante ad aver attirato l’attenzione dei media statunitensi. A riaccendere il caso è stata anche la polemica politica esplosa dopo le dichiarazioni del senatore democratico Jon Ossoff, che ha citato Harp durante un comizio in Georgia, trasformando una figura fino a poco tempo fa sconosciuta al grande pubblico in un nuovo bersaglio dello scontro politico americano.

Chi è Natalie Harp e come è arrivata accanto a Trump

Harp è originaria della California e ha una formazione nel settore economico: ha studiato business e ha conseguito un MBA alla Liberty University. Prima di entrare stabilmente nell’orbita di Trump, ha avuto anche un’esperienza televisiva come conduttrice per One America News Network, emittente conservatrice statunitense.

Il suo rapporto con Trump ha però radici precedenti all’attuale incarico alla Casa Bianca.

La notorietà di Harp è cresciuta nel 2019, quando raccontò pubblicamente la propria esperienza con un tumore osseo e attribuì un ruolo decisivo alla legge Right to Try, voluta dall’amministrazione Trump per facilitare l’accesso di alcuni pazienti gravemente malati a trattamenti sperimentali.

La sua storia colpì il presidente. Trump la invitò sul palco durante un evento della Faith and Freedom Coalition nel giugno 2019, presentandola come una giovane donna che aveva affrontato una grave malattia.

Da quel momento il legame politico e personale con il mondo trumpiano si è rafforzato.

La storia del tumore e il legame con Trump

La vicenda personale di Harp è una parte fondamentale della sua storia pubblica. Nel 2020, durante la convention repubblicana, raccontò di aver superato una fase molto difficile della malattia e sostenne che il provvedimento promosso da Trump le aveva permesso di accedere alle cure che le avevano salvato la vita.

Su questo punto, però, negli anni sono emerse contestazioni da parte di esperti medici.

Il Washington Post ha ricostruito il suo percorso terapeutico osservando che il farmaco immunoterapico da lei descritto era già approvato dalla Food and Drug Administration, seppure utilizzato per un’indicazione diversa. Secondo gli esperti citati dal giornale, dunque, quel trattamento non sarebbe rientrato nella specifica procedura prevista dal Right to Try.

La vicenda non ha comunque indebolito il rapporto tra Harp e Trump. Al contrario, la donna è progressivamente entrata nel suo ambiente politico e comunicativo.

Dalla televisione alla Casa Bianca

Nel secondo mandato presidenziale di Trump, Harp ha assunto l’incarico di special and executive assistant to the president, diventando una delle persone che operano a più stretto contatto con il presidente.

La sua funzione appare però molto più ampia di quella suggerita da un semplice titolo amministrativo.

Secondo le ricostruzioni di Maggie Haberman e Jonathan Swan nel libro “Regime Change”, Harp è diventata una sorta di filtro personale attraverso il quale Trump riceve notizie, materiali e contenuti relativi alla propria attività pubblica.

Il suo compito più curioso è quello che le è valso il soprannome di “human printer”, la stampante umana.

L’immagine è ormai diventata una delle più riconoscibili della sua presenza alla Casa Bianca: Harp porta con sé una stampante portatile e produce sul momento copie di articoli, post e altri contenuti che ritiene possano interessare il presidente.

Perché Natalie Harp viene chiamata “la stampante umana”

Il soprannome nasce da una modalità di lavoro molto particolare.

Secondo i giornalisti Haberman e Swan, Harp può essere vista nelle riunioni dell’ufficio o negli spostamenti con un computer aperto e la sua stampante portatile. Il presidente può chiederle di cercare una determinata informazione e lei procede rapidamente alla ricerca, per poi leggere o stampare il materiale.

Il suo ruolo non sarebbe quindi limitato alla gestione pratica dell’agenda.

Harp contribuisce anche a selezionare ciò che arriva all’attenzione di Trump, soprattutto quando si tratta di articoli e contenuti favorevoli al presidente o provenienti da ambienti conservatori.

In un’amministrazione nella quale il rapporto del presidente con i media e con i social network è particolarmente diretto, questo tipo di funzione può assumere un peso significativo.

Non significa necessariamente che Harp determini le decisioni presidenziali. Ma controllare quali informazioni vengono mostrate, stampate o portate direttamente all’attenzione di un presidente significa occupare una posizione molto vicina al centro del potere.

Il rapporto personale con Trump raccontato nel libro “Regime Change”

È però il lato personale del rapporto ad aver generato le maggiori curiosità.

Nel libro “Regime Change”, i giornalisti del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan raccontano di lettere molto affettuose lasciate da Harp a Trump, alcune delle quali sarebbero state collocate anche in spazi privati del presidente.

Una frase attribuita a una di queste lettere reciterebbe, in sostanza, che Trump sarebbe “tutto ciò che conta” per lei. La ricostruzione ha attirato l’attenzione anche all’interno dello staff presidenziale e, secondo il libro, avrebbe suscitato interrogativi tra alcune persone dell’entourage.

Il libro descrive una devozione particolarmente intensa nei confronti del presidente.

È importante, tuttavia, distinguere tra ciò che viene riportato dai giornalisti e ciò che è stato verificato pubblicamente come fatto. Le interpretazioni sul rapporto tra Trump e Harp sono infatti diventate rapidamente terreno di speculazione politica e mediatica.

Non esistono elementi pubblici sufficienti per trasformare queste ricostruzioni in una diversa natura del rapporto.

La presenza costante accanto al presidente

A rendere il caso particolarmente interessante è la frequenza con cui Harp viene vista accanto a Trump.

Secondo le ricostruzioni dei media americani, la sua presenza è diventata abituale anche durante momenti che normalmente coinvolgono soltanto una parte molto ristretta dello staff presidenziale.

Durante una recente situazione legata agli spostamenti di Trump dopo il vertice Nato, Harp sarebbe stata tra le pochissime persone a seguire il presidente in un trasferimento separato, mentre altri esponenti dell’amministrazione sarebbero rimasti a bordo dell’Air Force One.

L’episodio ha alimentato ulteriormente le domande sul livello di fiducia accordato dal presidente alla sua assistente.

La sua presenza è stata inoltre notata durante gli spostamenti privati di Trump, comprese le permanenze al suo golf club di Bedminster.

L’assenza di Melania e il confronto inevitabile

La crescente esposizione di Harp è stata accompagnata da un’altra circostanza che ha attirato l’attenzione dei media: la presenza pubblica relativamente ridotta di Melania Trump accanto al marito.

Il confronto è inevitabile, ma deve essere maneggiato con cautela.

La first lady e Harp ricoprono ruoli completamente diversi e non esiste alcun elemento che permetta di stabilire un rapporto di sostituzione istituzionale tra le due.

Tuttavia, la frequenza con cui l’assistente viene fotografata al fianco del presidente ha creato una curiosa sovrapposizione visiva. Alcuni commentatori hanno iniziato a descrivere Harp come una sorta di “first lady ombra”, definizione giornalistica che non corrisponde naturalmente ad alcun ruolo ufficiale.

È proprio questa trasformazione di una funzionaria relativamente sconosciuta in una presenza riconoscibile del presidente ad aver contribuito alla sua crescente notorietà.

Il caso Harp entra nella campagna elettorale

Negli ultimi giorni la vicenda ha compiuto un ulteriore salto: Natalie Harp è diventata un argomento dello scontro tra Democratici e Repubblicani.

Durante un comizio ad Atlanta, il senatore democratico Jon Ossoff ha criticato duramente Trump per la gestione della politica estera e per alcune sue scelte personali, citando anche Harp nel passaggio dedicato agli spostamenti del presidente.

Il riferimento ha avuto una diffusione immediata sui social network e ha provocato una reazione molto forte tra i sostenitori di Trump.

Il caso è interessante perché mostra come una figura dello staff fino a poco tempo fa quasi sconosciuta possa diventare un simbolo utilizzato nella battaglia politica.

I Democratici possono leggere la sua presenza come un esempio della cerchia ristretta e personalizzata che circonderebbe Trump. I sostenitori del presidente, invece, accusano gli avversari di trasformare una giovane collaboratrice fedele in un bersaglio personale.

Perché Harp è diventata così importante nell’immagine di Trump

La storia di Natalie Harp dice molto anche sul modo in cui Trump costruisce il proprio ambiente politico.

Il presidente ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le persone che dimostrano lealtà personale nei suoi confronti. Nel secondo mandato, secondo numerose ricostruzioni giornalistiche, questa dinamica sarebbe diventata ancora più evidente.

Harp incarna perfettamente questo modello.

È una collaboratrice che ha costruito la propria notorietà pubblica attraverso una storia personale fortemente legata a Trump, che ha mostrato apertamente la propria gratitudine nei suoi confronti e che oggi occupa una posizione molto vicina al presidente.

Il suo compito di filtrare e stampare informazioni contribuisce inoltre a creare una presenza quotidiana difficilmente sostituibile.

La “first lady ombra” è davvero il suo ruolo?

La definizione è efficace dal punto di vista giornalistico, ma non descrive un ruolo istituzionale.

Natalie Harp non è la first lady, non svolge le funzioni di Melania Trump e non esiste alcuna carica ufficiale con questa denominazione.

La sua importanza deriva piuttosto dalla vicinanza personale e professionale al presidente.

Il soprannome serve dunque a descrivere una percezione: quella di una collaboratrice che appare continuamente accanto a Trump e che, secondo le ricostruzioni pubblicate, gode di un accesso particolarmente ampio al presidente.

Il vero interrogativo non è quindi se Harp abbia sostituito qualcuno, ma quanto peso abbia una persona che si trova così vicino a un presidente nella selezione delle informazioni che arrivano sulla sua scrivania.

Un’influenza difficile da misurare

È proprio qui che il caso diventa politicamente interessante.

Non ci sono elementi pubblici sufficienti per quantificare l’influenza effettiva di Harp sulle decisioni presidenziali. Il suo ruolo di assistente non significa automaticamente che partecipi alle scelte strategiche dell’amministrazione.

Ma il potere a Washington non passa soltanto dai titoli ufficiali.

A volte conta anche chi riesce ad avere accesso al presidente, chi può parlargli direttamente e quali informazioni può sottoporgli.

La figura di Harp si colloca esattamente in questo spazio: non al centro formale dell’amministrazione, ma molto vicina alla persona che prende le decisioni.

Ed è probabilmente questa la ragione per cui una giovane assistente, fino a pochi anni fa conosciuta soprattutto per la sua storia personale, è oggi diventata una delle figure più discusse dell’entourage di Donald Trump.

Dal “sogno” di incontrare Trump al cuore della Casa Bianca

La parabola di Natalie Harp è, in definitiva, una storia di vicinanza progressiva al potere.

È partita da una vicenda personale drammatica, è diventata una sostenitrice pubblica di Trump, ha conquistato uno spazio nel suo movimento politico e infine è arrivata alla Casa Bianca come assistente esecutiva del presidente.

Oggi lo segue in una parte significativa dei suoi spostamenti, gli fornisce materiale informativo e rappresenta una presenza costante nel suo ambiente più ristretto.

Il suo nome è ormai entrato anche nel linguaggio della campagna elettorale e nel dibattito sul funzionamento della seconda amministrazione Trump.

Natalie Harp non ha un incarico da ministro e non è una figura istituzionale di primo piano. Ma la sua vicinanza a Donald Trump ha trasformato una semplice assistente in una delle persone più osservate della Casa Bianca.

Ed è proprio questo il paradosso della sua storia: la “stampante umana” è diventata una delle figure più visibili della corte presidenziale americana, proprio perché il suo potere sembra derivare meno dal titolo che dalla distanza — sempre più corta — tra lei e il presidente.