Manuel Agnelli attacca i social: «I ragazzi sono sotto pressione»
«Ognuno di noi è speciale»: il messaggio ai giovani
Dietro la critica ai social c’è una riflessione più profonda sul modo in cui le nuove generazioni imparano a riconoscere il proprio valore.
Per Agnelli, il problema non è soltanto l’esposizione a contenuti superficiali, ma la difficoltà di accettare la propria individualità in un ambiente che tende a premiare ciò che è più visibile e immediatamente riconoscibile.
Il musicista ha sottolineato che molti ragazzi non si sentono all’altezza dei modelli imposti dalla cultura dominante. E ha invitato a recuperare la consapevolezza che ciascuno possiede caratteristiche che non possono essere misurate attraverso il giudizio degli altri.
È un messaggio particolarmente significativo in un’epoca in cui la popolarità online può sembrare una forma di riconoscimento sociale. Il numero di follower, le reazioni a una fotografia o la capacità di attirare attenzione rischiano di diventare criteri con cui misurare il successo personale.
Ma la visibilità non coincide necessariamente con la felicità. E un’esistenza meno spettacolare non è per questo meno ricca o soddisfacente.
La questione riguarda anche gli adulti, chiamati a comprendere un ambiente digitale nel quale i più giovani trascorrono una parte significativa della propria vita. Vietare o demonizzare le piattaforme non risolve automaticamente il problema: servono educazione digitale, capacità critica e spazi nei quali costruire relazioni che non dipendano dalla continua esposizione pubblica.
Il successo non basta: «Oggi è pieno di infelici di successo»
L’altro bersaglio dell’intervento di Agnelli è la corsa al successo. Una competizione che non riguarda soltanto la notorietà artistica, ma attraversa il lavoro, le relazioni e persino il modo in cui le persone raccontano se stesse online.
«È importante fare qualcosa che alla fine ci fa stare bene», è il principio espresso dal musicista, che ha sintetizzato la propria critica con una frase destinata a far discutere: «Oggi è pieno di infelici di successo».
Il senso è chiaro: raggiungere un obiettivo riconosciuto dagli altri non garantisce automaticamente soddisfazione personale. Si può ottenere visibilità, guadagnare denaro o conquistare una posizione prestigiosa e continuare a sentirsi insoddisfatti.
In una società che invita costantemente a migliorarsi, emergere e dimostrare di valere, fermarsi a chiedersi che cosa renda davvero felici può sembrare quasi una forma di debolezza. Agnelli propone invece di rovesciare la prospettiva: non inseguire un risultato soltanto perché viene considerato importante dagli altri, ma interrogarsi sul significato che ha per la propria vita.
Il messaggio non è un invito a rinunciare alle ambizioni. È una critica all’idea che ogni aspirazione debba essere trasformata in una gara e che il valore di una persona dipenda dai risultati raggiunti.
La fretta di crescere e la paura di restare indietro
Nel suo intervento a Firenze, Agnelli ha affrontato anche la sensazione di essere in ritardo rispetto agli altri, una pressione particolarmente frequente tra i giovani.
Quando si osservano continuamente i traguardi altrui, può sembrare che tutti abbiano già trovato la propria strada, raggiunto obiettivi importanti o costruito una vita invidiabile. Il confronto rischia così di trasformare ogni percorso personale in una corsa contro il tempo.
L’artista ha riconosciuto che la fretta può anche generare energia e spingere a mettersi in gioco. Il problema nasce quando questa spinta si trasforma in ansia.
Avere obiettivi è diverso dal sentirsi obbligati a raggiungerli entro una scadenza imposta dagli altri. Non tutti crescono allo stesso ritmo, non tutti desiderano le stesse cose e non tutte le strade professionali o personali seguono una traiettoria lineare.
È un punto che completa la critica ai social: se la vita degli altri viene osservata attraverso una successione di risultati e momenti felici, diventa facile dimenticare che ogni percorso comprende anche incertezze, fallimenti e periodi di difficoltà.
Afterhours, il 2027 sarà l’anno dei quarant’anni
Dal presente delle nuove generazioni al futuro della musica italiana, il 2027 rappresenterà un appuntamento importante anche per Manuel Agnelli.
Gli Afterhours festeggeranno i 40 anni dal loro primo 45 giri, My Bit Boy, pubblicato nel 1987. La band celebrerà inoltre il venticinquesimo anniversario di Quello che non c’è, album uscito nel 2002 e considerato uno dei capitoli più significativi della sua discografia.
Per l’occasione è stato annunciato il Quello che non c’è – Tour 2027, una tournée che porterà il gruppo nuovamente sui palchi italiani ed europei a partire da gennaio. Il calendario comprende appuntamenti in diverse città, tra cui Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Roma, Milano e Firenze.
Non sarà soltanto una celebrazione anagrafica. Quarant’anni di attività rappresentano un arco temporale significativo per una formazione che ha attraversato trasformazioni profonde della scena musicale italiana, mantenendo un’identità riconoscibile e una forte impronta autoriale.
A Firenze arriva anche il tour celebrativo
Tra le tappe italiane è previsto un appuntamento a Firenze il 2 febbraio 2027, al Teatro Cartiere Carrara. Il calendario comprende anche date per le quali sono già stati segnalati biglietti esauriti, mentre la disponibilità varia da concerto a concerto.
Il tour unirà due anniversari distinti: i quarant’anni dall’esordio discografico e i venticinque anni di Quello che non c’è. Due ricorrenze che permettono di ripercorrere momenti differenti della storia del gruppo, dalla prima fase della carriera alla maturità artistica raggiunta nei primi anni Duemila.
Per i fan sarà l’occasione di ritrovare dal vivo un repertorio che ha lasciato un segno nel rock alternativo italiano. Per la band, invece, sarà un modo per rileggere un percorso lungo quattro decenni senza trasformarlo semplicemente in una celebrazione nostalgica.
Il ritorno sul palco conferma inoltre il ruolo centrale della dimensione dal vivo nell’esperienza degli Afterhours: la musica come spazio condiviso, lontano dalla velocità dei contenuti digitali e dalla necessità di ottenere un’approvazione immediata.
Manuel Agnelli, tra critica alla società digitale e identità rock
L’intervento al Next Generation Fest e l’anniversario degli Afterhours sembrano appartenere a due ambiti differenti, ma sono legati da un tema comune: il rapporto tra identità personale e aspettative esterne.
Da una parte, Agnelli invita i giovani a non lasciarsi definire dai modelli estetici e sociali amplificati dai social network. Dall’altra, il percorso della sua band racconta una carriera costruita attraverso scelte artistiche, cambiamenti e una precisa identità musicale.
La sua riflessione non offre soluzioni semplici a problemi complessi. Richiama però l’attenzione su una questione fondamentale: il successo ha valore quando corrisponde a qualcosa in cui si crede, non quando diventa soltanto una misura del proprio valore agli occhi degli altri.
È questo il filo che unisce la critica alla pressione digitale, il richiamo all’accettazione di sé e la celebrazione di quarant’anni di musica.
A Firenze, il leader degli Afterhours ha lanciato un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani: non bisogna diventare una copia di ciò che funziona online, né trasformare ogni obiettivo in una prova da superare davanti a un pubblico.
Perché, in definitiva, il numero di visualizzazioni non racconta tutta una vita. E neppure il successo, da solo, basta a stabilire se una persona sia davvero felice
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