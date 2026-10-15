Manuel Agnelli attacca i social: «I ragazzi sono sotto pressione»

I social promettevano di avvicinare le persone, abbattere le distanze e offrire a tutti la possibilità di esprimersi. Ma, secondo Manuel Agnelli, qualcosa è andato storto. Dietro la vetrina delle immagini perfette, dei successi esibiti e delle vite apparentemente senza problemi, si nasconde una pressione che colpisce soprattutto i più giovani, ancora impegnati a costruire la propria identità.

Il leader degli Afterhours ha affrontato il tema dal palco del Next Generation Fest 2026, a Firenze, durante un incontro dedicato alle nuove generazioni. Il suo intervento è stato netto: i social network hanno aumentato il peso delle aspettative, alimentando confronti continui con modelli spesso irraggiungibili.

«I social hanno messo una pressione enorme sui ragazzi», ha dichiarato il musicista, richiamando l’attenzione anche sulla crescente diffusione degli interventi di chirurgia estetica tra giovanissimi. Il problema, nella sua lettura, non riguarda soltanto l’aspetto fisico, ma il rischio di crescere con la convinzione di non essere abbastanza belli, interessanti o vincenti.

È un messaggio che va oltre la polemica contro Instagram, TikTok o le piattaforme digitali. Agnelli mette in discussione un modello culturale nel quale il valore personale sembra dipendere sempre più dall’approvazione degli altri.

Manuel Agnelli contro i social: «Una pressione enorme sui ragazzi»

Il musicista non è nuovo a posizioni critiche nei confronti delle piattaforme digitali. Anche questa volta ha scelto parole dure, contestando la distanza tra la promessa di connessione dei social e gli effetti che, a suo giudizio, possono produrre nella vita quotidiana.

Il punto centrale del suo ragionamento è il confronto permanente. Un adolescente può osservare ogni giorno immagini selezionate, corpi ritoccati, traguardi professionali esibiti e racconti di vite apparentemente perfette. Senza gli strumenti per contestualizzare ciò che vede, rischia di trasformare quelle immagini in un metro di giudizio per valutare se stesso.

Il pericolo è confondere una rappresentazione costruita con la realtà, finendo per considerare normali standard estetici, economici e sociali che non descrivono la vita della maggior parte delle persone.

Agnelli ha insistito proprio sulla difficoltà, per chi è ancora molto giovane, di riconoscere il proprio valore al di là dei modelli dominanti. La sua critica riguarda una società che tende a uniformare gusti, comportamenti e aspirazioni, lasciando poco spazio alle differenze individuali.

Non si tratta necessariamente di rifiutare ogni forma di comunicazione digitale. I social possono essere strumenti di creatività, informazione e partecipazione. La questione sollevata dall’artista è piuttosto il modo in cui vengono utilizzati e il peso che assumono nella formazione dell’identità.

L’ossessione per la bellezza e il ricorso alla chirurgia estetica

Uno dei passaggi più incisivi dell’intervento riguarda l’immagine corporea. Agnelli ha richiamato l’attenzione sugli interventi estetici tra ragazzi di 18 e 20 anni, collegando il fenomeno alla pressione esercitata dalla rappresentazione digitale della bellezza.

Il riferimento è particolarmente delicato perché riguarda una fase della vita nella quale l’identità personale è ancora in evoluzione. Il desiderio di piacere agli altri può trasformarsi in una ricerca incessante di conferme, soprattutto quando like, commenti e visualizzazioni diventano indicatori del proprio valore.

Il rischio è che l’aspetto fisico smetta di essere una dimensione personale e diventi una prestazione da migliorare continuamente.

La chirurgia estetica, naturalmente, non può essere spiegata attraverso un’unica causa: le motivazioni individuali sono diverse e non ogni intervento deriva dall’influenza dei social. Il richiamo di Agnelli riguarda però un fenomeno culturale più ampio, nel quale modelli estetici ripetuti e amplificati possono contribuire a rendere meno accettabili le caratteristiche naturali delle persone.

La sua preoccupazione è che i ragazzi non abbiano ancora sviluppato la sicurezza necessaria per distinguere il desiderio personale dall’esigenza di adeguarsi alle aspettative esterne.