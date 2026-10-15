Stefano Margaritora, il medico del Papa: specializzazione al Gemelli

🌐 Stefano Margaritora, chirurgo di Papa Leone XIV, Policlinico Gemelli, chirurgia toracica e tecniche mini-invasive: è uno degli specialisti di riferimento della sanità italiana il professore che ha guidato l’équipe impegnata nell’intervento al polmone del Pontefice. Ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia toracica del Gemelli, Margaritora vanta una lunga esperienza clinica e scientifica, con particolare attenzione alle patologie polmonari e alla chirurgia oncologica del torace. La sua attività unisce assistenza ai pazienti, ricerca e formazione universitaria.

Chi è Stefano Margaritora, il chirurgo protagonista dell’intervento al Papa

Il nome di Stefano Margaritora è finito sotto i riflettori internazionali dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Il professore dirige il reparto che si occupa delle patologie chirurgiche del torace e ha coordinato l’équipe coinvolta nell’operazione per rimuovere un nodulo polmonare al Pontefice.

La notizia ha attirato l’attenzione non soltanto per la rilevanza del paziente, ma anche per il profilo dello specialista chiamato a guidare una procedura delicata in un ospedale che da decenni rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria ai Pontefici.

Margaritora è direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia toracica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e professore ordinario di Chirurgia toracica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ricopre inoltre un ruolo direttivo nella formazione specialistica universitaria.

Il suo campo di attività comprende la diagnosi e il trattamento chirurgico delle malattie che interessano polmoni, pleura, timo, mediastino ed esofago. Una specializzazione che richiede competenze avanzate nella gestione di organi essenziali per la respirazione e di patologie che possono presentare quadri clinici molto differenti.

La sua esperienza si concentra anche sulle tecniche chirurgiche mini-invasive, che consentono di raggiungere il torace attraverso incisioni più contenute rispetto alla chirurgia tradizionale, quando le condizioni del paziente e il tipo di intervento lo permettono.

La carriera tra università, ricerca e chirurgia toracica

Il percorso professionale di Margaritora è legato alla formazione medica e all’attività accademica. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1985 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha proseguito la specializzazione in Chirurgia generale e Chirurgia toracica, costruendo progressivamente una carriera clinica e scientifica nell’ambito della chirurgia del torace.

Nel suo percorso formativo figura anche un’esperienza negli Stati Uniti, presso l’Università del Michigan, nel settore della chirurgia toracica. Un passaggio che si inserisce in una carriera caratterizzata dall’attenzione alle tecniche operatorie e allo sviluppo di approcci meno invasivi.

Negli anni successivi, il professore ha ricoperto incarichi universitari e direzioni cliniche, consolidando la propria attività nel trattamento delle malattie polmonari e delle patologie oncologiche toraciche. Il suo profilo comprende anche un’importante componente didattica: oltre all’attività in sala operatoria, partecipa alla formazione dei medici e degli specialisti che si preparano a lavorare in questo settore.

La ricerca è un altro elemento significativo del suo percorso. Il suo nome compare in numerose pubblicazioni scientifiche internazionali, dedicate a temi che spaziano dalla chirurgia del polmone al trattamento delle patologie dell’esofago, fino alle tecniche video-assistite.

L’attività di un chirurgo toracico di questo livello non si misura soltanto nel numero degli interventi, ma anche nella capacità di selezionare la strategia più adatta per ciascun paziente, collaborare con specialisti di discipline diverse e contribuire all’aggiornamento delle procedure cliniche.

Che cosa fa un chirurgo toracico e perché è una specializzazione complessa

La chirurgia toracica si occupa delle malattie che interessano gli organi e le strutture contenute nel torace. Il lavoro riguarda soprattutto i polmoni, ma comprende anche la pleura, il mediastino, il timo e alcune patologie dell’esofago.

Tra gli interventi più frequenti in questo ambito figurano le operazioni per tumori polmonari, noduli sospetti, malattie pleuriche e altre condizioni che possono richiedere una soluzione chirurgica.

Il percorso del paziente non comincia in sala operatoria. Prima di decidere un intervento, il gruppo medico deve valutare esami radiologici, caratteristiche della lesione, condizioni generali e possibili alternative terapeutiche. La scelta viene spesso effettuata attraverso un confronto multidisciplinare che coinvolge pneumologi, oncologi, radiologi, anestesisti e altri specialisti.

Nel caso dei noduli polmonari, la valutazione può richiedere particolare attenzione. Un nodulo è una formazione che viene identificata attraverso gli esami di imaging e che può avere cause differenti. La presenza di un nodulo non significa automaticamente che si tratti di un tumore maligno: la sua natura deve essere chiarita attraverso gli accertamenti indicati dal gruppo clinico.

Quando viene scelta la chirurgia, il tipo di procedura dipende da numerosi fattori, tra cui posizione e dimensioni della lesione, caratteristiche del tessuto circostante e condizioni del paziente.

È in questo contesto che l’esperienza del chirurgo diventa essenziale: occorre individuare la tecnica più appropriata, limitare il trauma operatorio quando possibile e garantire una gestione accurata del periodo successivo all’intervento.

La chirurgia mini-invasiva e la tecnica Uniportal VATS

Uno degli ambiti in cui si distingue l’attività del reparto diretto da Margaritora è la chirurgia toracica mini-invasiva. Tra le tecniche utilizzate figura la VATS, acronimo di Video-Assisted Thoracic Surgery, una procedura video-assistita che permette di operare attraverso piccole incisioni utilizzando strumenti chirurgici e una telecamera.

Una sua evoluzione è la tecnica Uniportal VATS, nella quale l’accesso chirurgico avviene attraverso una sola incisione, quando indicato dal quadro clinico. L’immagine trasmessa dalla telecamera consente al chirurgo di osservare il campo operatorio e di guidare gli strumenti senza dover ricorrere necessariamente all’apertura tradizionale del torace.

Rispetto alla chirurgia convenzionale, un approccio mini-invasivo può offrire, nei pazienti appropriati, vantaggi come un minore trauma della parete toracica, una riduzione del dolore postoperatorio e tempi di recupero più rapidi. I benefici effettivi, tuttavia, dipendono dal tipo di procedura, dalle condizioni del paziente e dall’eventuale presenza di complicazioni.

Non tutti gli interventi possono essere eseguiti con la stessa tecnica. La decisione viene presa caso per caso, sulla base delle caratteristiche anatomiche e cliniche e degli obiettivi dell’operazione.

Il Gemelli ha sviluppato una specifica esperienza nell’impiego delle tecniche mini-invasive e robotiche, affiancando all’attività assistenziale iniziative di formazione e aggiornamento professionale.

L’intervento di Papa Leone XIV: che cosa si sa

Il 13 ottobre 2026 Papa Leone XIV è stato sottoposto al Gemelli a un intervento per rimuovere un nodulo polmonare. Secondo le informazioni diffuse dal Vaticano e riportate nelle cronache della giornata, l’operazione è riuscita ed è stata completata secondo il programma previsto.

L’équipe chirurgica è stata guidata dal professor Margaritora, con il coinvolgimento degli specialisti necessari per l’assistenza anestesiologica e postoperatoria. Nel percorso sanitario del Pontefice è presente anche il medico personale Luigi Carbone.

Il nodulo era stato individuato dopo accertamenti clinici. Le informazioni diffuse prima dell’intervento lo descrivevano come localizzato e in una fase iniziale, ma la sua natura definitiva non può essere stabilita sulla sola base di queste indicazioni. Per chiarire la diagnosi sono necessari gli approfondimenti sui tessuti prelevati e la valutazione dei risultati da parte dei medici.

È quindi importante distinguere due aspetti: il buon esito tecnico dell’intervento, comunicato dopo l’operazione, e la diagnosi definitiva della lesione, che richiede gli esami appropriati.

Il Vaticano ha indicato una degenza ospedaliera prevista di circa una settimana. Gli impegni pubblici del Pontefice sono stati sospesi fino al 20 ottobre, in modo da consentire il recupero e il monitoraggio clinico.

Questi tempi sono indicazioni generali comunicate nell’ambito dell’assistenza sanitaria: l’effettiva ripresa delle attività dipende dalle condizioni cliniche e dalle valutazioni dei medici.

Il Gemelli e il rapporto storico con la salute dei Pontefici

Il Policlinico Gemelli è da tempo uno dei principali riferimenti sanitari per i Papi. Nel corso degli anni ha accolto diversi Pontefici per ricoveri, interventi e periodi di osservazione clinica.

La struttura universitaria combina assistenza ospedaliera, ricerca scientifica e formazione medica. Il suo ruolo è particolarmente rilevante nei casi complessi, in cui è necessario coordinare competenze differenti e organizzare un percorso di cura individualizzato.

L’intervento di Leone XIV riporta dunque l’attenzione sul lavoro di un’équipe medica che opera in un contesto di grande visibilità pubblica, ma secondo gli stessi principi clinici applicati agli altri pazienti: valutazione diagnostica, scelta della procedura, controllo del decorso postoperatorio e verifica dei risultati.

Per Margaritora, la notorietà legata all’operazione rappresenta un momento di esposizione mediatica insolito rispetto alla quotidianità della professione chirurgica. Il suo profilo, tuttavia, si fonda su un percorso costruito nell’arco di decenni tra attività clinica, ricerca e insegnamento.

La vicenda mostra anche quanto sia importante comunicare con precisione le informazioni sanitarie: un intervento riuscito è una notizia positiva, ma non sostituisce gli esami necessari a completare la diagnosi e non consente, da solo, di anticipare ogni aspetto della prognosi.

Stefano Margaritora è uno specialista di chirurgia toracica con una lunga esperienza clinica e accademica. Il suo ruolo nell’équipe che ha operato Papa Leone XIV ha portato sotto i riflettori una disciplina altamente specializzata, nella quale ricerca, tecnologia e valutazione individuale del paziente concorrono alla scelta del trattamento più appropriato.