MotoGP Indonesia, Bezzecchi domina: Martín scavalca Márquez

🌐 MotoGP Indonesia 2026, Marco Bezzecchi, Aprilia, Jorge Martín e Marc Márquez: il Gran Premio di Mandalika sconvolge gli equilibri del Mondiale. Bezzecchi torna al successo dopo mesi di attesa, firma la 300ª vittoria italiana nella classe regina e trascina Aprilia a uno storico poker. Alle sue spalle resiste un eroico Raúl Fernández, nonostante le fratture a due dita della mano, mentre Martín chiude terzo e si riprende la leadership iridata. Per Márquez, invece, è una domenica complicata: il sesto posto gli costa la vetta della classifica. La corsa al titolo si riapre e il finale di stagione promette scintille.

Bezzecchi rompe il digiuno: Mandalika si tinge di Aprilia

Marco Bezzecchi torna a vincere nel momento in cui aveva più bisogno di una risposta. Il pilota romagnolo dell’Aprilia conquista il Gran Premio d’Indonesia sulla pista di Mandalika, in una domenica destinata a entrare nella storia della casa di Noale e del motociclismo italiano.

Dopo l’ultimo successo al Mugello, a fine maggio, il numero 72 aveva attraversato una fase senza vittorie che aveva rallentato le sue ambizioni mondiali. In Indonesia, però, è arrivata una prestazione di sostanza: niente fretta, nessuna manovra disperata, soltanto la capacità di restare vicino al rivale e colpire quando il ritmo e le condizioni della gara lo hanno consentito.

Il successo assume un significato ancora maggiore perché rappresenta la 300ª vittoria di un pilota italiano nella classe regina del Motomondiale. Un traguardo simbolico, raggiunto in una gara che ha messo in evidenza la competitività del progetto Aprilia.

Bezzecchi ha completato i 27 giri in 40’46.582, precedendo Raúl Fernández di 4,260 secondi e Jorge Martín di 6,890. Una vittoria costruita con pazienza e finalizzata con un cambio di ritmo decisivo nella fase conclusiva.

Il pilota italiano ha potuto così festeggiare non soltanto il ritorno sul gradino più alto del podio, ma anche una prestazione che restituisce fiducia a lui e alla squadra.

Il titolo mondiale resta distante, ma la vittoria indonesiana dimostra che Bezzecchi può ancora essere un protagonista nella parte finale della stagione.

Il sorpasso decisivo su Fernández: la svolta al 19º giro

La gara non è stata una passeggiata. A partire dalla pole position, Raúl Fernández ha preso il comando e ha imposto un ritmo elevato, riuscendo a costruire un margine sul gruppo degli inseguitori.

Bezzecchi è rimasto in scia allo spagnolo, senza lasciarlo scappare. Nei primi giri il pilota Aprilia ha studiato le traiettorie dell’avversario, cercando di conservare le gomme e di individuare il momento migliore per attaccare.

Il confronto si è deciso al 19º giro, quando Bezzecchi ha superato Fernández alla curva 1. Una staccata efficace, che ha cambiato l’inerzia della gara e permesso all’italiano di prendere il comando.

Fernández ha provato a resistere, ma Bezzecchi ha aumentato progressivamente il ritmo, costruendo un vantaggio che lo spagnolo non è più riuscito a colmare.

La vittoria è stata anche una prova di maturità. Dopo la caduta nella Sprint del sabato, Bezzecchi aveva bisogno di trasformare la velocità in un risultato concreto. Domenica ha risposto con una gara nella quale il controllo degli avversari e la gestione delle fasi decisive hanno fatto la differenza.

Per il pilota romagnolo si tratta della quinta vittoria stagionale e dell’undicesima in MotoGP. Il successo arriva inoltre in una fase cruciale del campionato, quando ogni punto può pesare nella definizione delle posizioni finali.

Raúl Fernández eroico: corre con due dita fratturate e conquista il secondo posto

Il secondo posto di Raúl Fernández merita un capitolo a parte. Il pilota del team Trackhouse Aprilia è sceso in pista nonostante le fratture a due dita della mano destra riportate dopo una caduta nella giornata precedente.

Una condizione fisica tutt’altro che ideale, soprattutto su un circuito come Mandalika, dove le frenate e i cambi di direzione richiedono precisione e forza.

Eppure Fernández ha guidato a lungo la corsa, difendendosi dagli attacchi e riuscendo a mantenere un ritmo competitivo per gran parte dei 27 giri. Soltanto nella fase finale Bezzecchi è riuscito a trovare il varco decisivo.

Il secondo posto rappresenta un risultato importante per il pilota spagnolo, che ha dimostrato una notevole capacità di resistenza in condizioni difficili. Non è riuscito a conquistare la vittoria, ma ha portato a casa punti pesanti e un altro podio in una stagione che lo vede protagonista.

La sua prova ha contribuito anche al risultato collettivo di Aprilia, che ha dominato la gara con tutte e quattro le moto nelle prime posizioni.

Poker Aprilia: quattro moto davanti a tutti, un risultato storico

Il Gran Premio d’Indonesia si è trasformato in una celebrazione per Aprilia. La casa di Noale ha occupato tutte le prime quattro posizioni, con Bezzecchi vincitore, Fernández secondo, Martín terzo e Ai Ogura quarto.

Un risultato che testimonia la competitività della RS-GP e la capacità della squadra ufficiale e del team satellite Trackhouse di esprimere prestazioni di altissimo livello sullo stesso circuito.

La quarta posizione di Ogura completa un risultato storico. Il giapponese ha costruito una rimonta efficace nella seconda parte della gara, approfittando anche della battaglia tra Pedro Acosta e Marc Márquez.

Il pilota Trackhouse ha superato Acosta nelle fasi conclusive, conquistando una posizione che ha completato il poker della casa italiana.

Non si è trattato soltanto di una vittoria individuale. Il risultato complessivo ha mostrato una moto competitiva in configurazioni e contesti differenti, capace di lottare per il successo sia con la squadra ufficiale sia con quella satellite.

Per Aprilia, la domenica indonesiana rappresenta quindi un segnale forte in vista delle prossime gare. Il campionato resta aperto, ma Mandalika ha dimostrato che la casa di Noale dispone di un pacchetto tecnico capace di condizionare la lotta al vertice.

Jorge Martín supera Márquez nella classifica mondiale

Il terzo posto di Jorge Martín vale molto più di un podio. Lo spagnolo dell’Aprilia ufficiale lascia l’Indonesia con 355 punti e il primo posto nel Mondiale, due lunghezze davanti a Marc Márquez, fermo a quota 353.

La gara di Martín non è stata priva di difficoltà. Nelle prime fasi non è riuscito a inserirsi nella lotta per la vittoria e ha dovuto recuperare terreno prima di stabilizzarsi in terza posizione.

Una volta raggiunto il podio, ha preferito evitare rischi eccessivi, concentrandosi sulla conquista di punti preziosi per la classifica generale. La strategia ha funzionato: senza riuscire a impensierire Bezzecchi e Fernández, Martín ha comunque ottenuto il risultato necessario per tornare al comando del campionato.

La situazione iridata è ora estremamente equilibrata. Soltanto due punti separano Martín da Márquez, con le prossime gare che potrebbero nuovamente cambiare gli equilibri.

Il pilota spagnolo può guardare con fiducia al risultato di Mandalika, ma sa che il margine è minimo e che non sarà sufficiente limitarsi a gestire il vantaggio. Márquez resta un avversario diretto, mentre Bezzecchi può continuare a inserirsi nella lotta se riuscirà a mantenere il livello mostrato in Indonesia.

Marc Márquez in difficoltà: sesto posto e leadership perduta

Per Marc Márquez, il Gran Premio d’Indonesia si è rivelato una gara complicata. Dopo aver conquistato la vittoria nella Sprint del sabato e aver raggiunto la vetta del Mondiale, il pilota Ducati non è riuscito a ripetersi nella gara lunga.

Lo spagnolo ha concluso al sesto posto, alle spalle di Ogura e Acosta, perdendo così la leadership iridata a favore di Martín.

Nel corso della corsa Márquez ha faticato a mantenere un ritmo sufficiente per restare agganciato ai primi. La battaglia con Acosta ha contribuito a rallentarlo, mentre i problemi di rendimento e di gestione della moto hanno reso difficile avvicinarsi al gruppo di testa.

La sua prestazione è stata quindi lontana da quella del sabato, quando aveva conquistato la Sprint e si era portato al comando della classifica.

Il risultato non compromette le sue possibilità di titolo, ma rappresenta un’occasione mancata. Con due punti di ritardo, Márquez conserva tutte le possibilità di rispondere nelle prossime gare, ma dovrà ritrovare continuità anche nelle corse domenicali.

Il campionato si conferma così una sfida aperta, nella quale una singola prestazione può determinare cambiamenti immediati nella graduatoria.

Bagnaia cade, Acosta quinto: la Ducati vive una domenica difficile

La gara indonesiana ha riservato difficoltà anche ad altri protagonisti. Francesco Bagnaia è caduto ed è stato costretto al ritiro, chiudendo una domenica da dimenticare per il pilota Ducati.

Pedro Acosta ha invece conquistato il quinto posto con KTM, diventando il primo pilota non Aprilia al traguardo. Lo spagnolo ha lottato con Márquez nelle fasi centrali e finali della gara, ma ha dovuto cedere la quarta posizione a Ogura.

Alle spalle dei primi sei, Alex Márquez ha chiuso settimo, mentre Fabio Di Giannantonio ha terminato ottavo dopo aver lottato nelle posizioni di vertice durante la prima parte della corsa.

La classifica evidenzia quindi un risultato molto netto: Aprilia ha occupato le prime quattro posizioni, mentre Ducati non è riuscita a portare nessuna moto sul podio.

Il quadro non basta da solo a dimostrare un cambiamento definitivo nei rapporti di forza, ma conferma che a Mandalika la casa di Noale ha trovato un equilibrio particolarmente efficace.

La classifica del Gran Premio d’Indonesia 2026

Ecco i primi sette classificati della gara disputata domenica 11 ottobre sul circuito di Mandalika.

Marco Bezzecchi — Aprilia Raúl Fernández — Trackhouse Aprilia Jorge Martín — Aprilia Ai Ogura — Trackhouse Aprilia Pedro Acosta — KTM Marc Márquez — Ducati Alex Márquez — Gresini Ducati

La graduatoria conferma il dominio Aprilia e la giornata difficile di Ducati. Il distacco di oltre dieci secondi accumulato da Márquez rispetto al vincitore evidenzia le difficoltà incontrate dal campione spagnolo durante la gara.

Mondiale MotoGP, tutto ancora aperto: Bezzecchi può rientrare?

Dopo il Gran Premio d’Indonesia, Jorge Martín guida il Mondiale con 355 punti, seguito da Marc Márquez a quota 353. Bezzecchi è terzo con 309 punti.

Il distacco dell’italiano dalla vetta resta significativo, pari a 46 punti, ma la vittoria di Mandalika riporta fiducia e slancio nella sua stagione.

Per puntare al titolo, Bezzecchi avrà bisogno di altre prestazioni di alto livello e di risultati meno favorevoli per i due rivali che lo precedono. Martín e Márquez, dal canto loro, non possono permettersi errori se vogliono conservare il controllo della classifica.

Il prossimo appuntamento sarà quindi importante non soltanto per la lotta al titolo, ma anche per verificare se il risultato indonesiano rappresenti l’inizio di una nuova fase di competitività per Aprilia.

La certezza è che Mandalika ha cambiato il quadro del campionato: Bezzecchi è tornato a vincere, Martín ha riconquistato la leadership e Márquez deve inseguire. Il Mondiale MotoGP 2026 resta apertissimo, con Aprilia pronta a recitare un ruolo da protagonista fino alla fine.