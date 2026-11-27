🌐 Marc Marquez annuncia il ritiro dalla MotoGP: il GP di Valencia sarà l’ultimo. Il campione Ducati racconta la sofferenza fisica dietro la scelta, cinque giorni dopo il decimo titolo mondiale.

L’addio comincia nel box, prima di entrare in pista

Marc Marquez ha scelto il box Ducati e una sequenza di cartelli per annunciare la fine della sua carriera in MotoGP. Venerdì 27 novembre 2026, prima delle prime prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana, il numero 93 ha comunicato che quello di questo fine settimana sarà il suo ultimo appuntamento nella categoria. Domenica 29 novembre correrà l’ultima gara, al Circuit Ricardo Tormo.

La conferma è arrivata anche dalla Ducati: Valencia chiuderà il suo percorso da pilota professionista e con il Ducati Lenovo Team. Non un cambio di squadra, dunque, né una pausa annunciata per recuperare: il messaggio della scuderia indica il ritiro. Marquez si presenta all’ultimo Gran Premio da campione del mondo in carica, dopo avere conquistato il titolo appena cinque giorni prima in Portogallo.

I cartelli e il ringraziamento a chi lo ha accompagnato

Seduto nel garage, davanti alle telecamere, lo spagnolo ha mostrato uno dopo l’altro messaggi scritti in inglese. Prima ha rinviato le spiegazioni, poi ha ringraziato le persone che hanno condiviso il suo viaggio e il pubblico che lo ha seguito. Il passaggio decisivo è stato inequivocabile: «Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP». A chiudere la sequenza, il richiamo alla storia costruita durante la carriera.

La comunicazione è arrivata prima che cominciasse l’attività in pista, trasformando il venerdì del finale di stagione nel primo giorno del suo congedo. Marquez non ha affidato ai cartelli una spiegazione completa delle motivazioni: quella è arrivata nella successiva conferenza straordinaria. L’annuncio iniziale ha fissato soprattutto un punto, immediatamente confermato dalla squadra: il campionato 2026 sarà l’ultimo della sua carriera nella classe regina.

La decisione a Motegi e il peso della sofferenza

Parlando ai giornalisti, Marquez ha raccontato di avere maturato la decisione a Motegi e di averla inizialmente condivisa soltanto con il fratello Alex. Ha spiegato che il successo sportivo non cancellava la sofferenza e che aveva promesso al proprio corpo un ultimo sforzo. Il ritiro, secondo il suo racconto, sarebbe arrivato anche senza la conquista del Mondiale: non è stato quindi presentato come una scelta subordinata al risultato finale.

Il pilota ha inoltre parlato di una paura nuova, precisando che non riguardava le moto o la velocità. Sono le sue parole a descrivere il limite personale raggiunto, non una diagnosi esterna sulle sue condizioni. Ha indicato negli anni dal 2020 al 2023 il periodo più difficile e ricordato l’esperienza con Gresini come una seconda vita sportiva. Per il dopo, invece, non ha annunciato un programma definito.

Dieci Mondiali, una carriera partita dalle piccole cilindrate

Il bilancio comprende dieci titoli mondiali, otto dei quali nella classe regina. Prima della MotoGP erano arrivati il campionato della 125 nel 2010 e quello della Moto2 nel 2012. Nel 2013, al debutto con Honda nella massima categoria, Marquez salì sul podio alla prima gara e vinse già alla seconda. Quella stagione si chiuse con il titolo, conquistato da esordiente e da più giovane campione della categoria.

Nel 2014 vinse i primi dieci Gran Premi. Tornò campione nel 2016 e proseguì la serie fino al 2019, stagione conclusa con dodici vittorie e diciotto podi in diciannove gare. Poi la caduta di Jerez del 2020 e la frattura dell’omero destro aprirono un lungo percorso di interventi e recuperi. Il passaggio alla Ducati Gresini nel 2024 riportò tre vittorie e il terzo posto nel Mondiale.

Il titolo 2026 dopo una rimonta da 102 punti

L’ultimo successo iridato è arrivato domenica 22 novembre a Portimao, con l’ottavo posto nella gara vinta da Marco Bezzecchi. Marquez ha così raggiunto gli otto titoli nella classe regina di Giacomo Agostini. Dopo i sei campionati conquistati con Honda, ha aggiunto quelli del 2025 e del 2026 con Ducati: due marchi diversi per le due grandi fasi vincenti della sua carriera nella massima categoria.

Il percorso del 2026 non è stato lineare. Dopo il Mugello il distacco da Bezzecchi era di 102 punti, recuperati fino alla conquista matematica del campionato con un appuntamento ancora da disputare. Nelle tredici gare successive a quel passaggio aveva ottenuto sette vittorie. Il titolo è arrivato anche dopo le assenze dai Gran Premi di Francia e Catalogna, in una stagione segnata da altri interventi chirurgici.

Il primo turno dell’ultimo weekend

Dopo l’annuncio, Marquez è entrato regolarmente in pista per la FP1. Ha chiuso secondo, a soli dieci millesimi da Bezzecchi: il primo riscontro cronometrico del suo ultimo fine settimana lo ha quindi collocato immediatamente alle spalle dell’Aprilia più veloce. Raul Fernandez ha completato le prime tre posizioni, racchiuse in 112 millesimi. Il congedo annunciato nel garage è proseguito con il normale lavoro del venerdì sulla Ducati numero 93.

Alle loro spalle, Fermin Aldeguer ha ottenuto il quarto tempo davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta. Il turno inaugurale si è concluso con Bezzecchi al comando in 1 minuto, 30 secondi e 681 millesimi. Per il pomeriggio di venerdì 27 novembre, il programma di Valencia prevede la Practice della MotoGP alle 15:00 locali.

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